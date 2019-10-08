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Обед с гвоздями и плевки в лицо: Как издеваются над российскими девушками за рубежом

08 октября 2019, 23:09  •  108 • В мире
Три гражданки Кипра напали на российскую гражданку в Ларнаке. Той достались плевки в лицо. А в Бельгии девушка из России столкнулась с травлей: соседи умудрялись подкидывать ей гвозди в обед. 
По словам пострадавшей, агрессию нападавших вызвала ее попытка предотвратить правонарушение. Сами киприотки повредили автомобиль на стоянке и попытались скрыться. Русская же девушка помешала. Тогда нарушительницы вышли из машины и начали настоящую травлю - плевались, оскорбляли и толкали. А еще заявили: мол, убирайся к себе домой.
"При этом они ругались на таком мате, что я за 20 лет на Кипре такой сильной брани еще не слышала, - пишет пострадавшая в своем Facebook. - Несмотря на все угрозы со стороны трех киприоток, я не дала им скрыться с места преступления. К нам пришел мужчина-парковщик, и я ему все рассказала".
Эта история закончилась относительно хорошо. А вот другая русская дама, приехавшая в Бельгию, столкнулась с еще более жуткой травлей. Как пишет "Газета.ру", она приехала на учебу.
"В день заезда мы познакомились с молодыми людьми, занимавшими вторую комнату в съемной квартире, - цитирует ее издание. - Приветствие было холодным, но то, что происходило дальше, вообще не вписывается ни в какие рамки".
У нее постоянно воровали еду, вещи. А еще их часто портили намеренно. В тарелки с обедом подкидывали гвозди. И везде оставляли записки: "Уезжай в свою Россию".

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