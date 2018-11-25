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Обделенная новобранцами армия США пристрастится к видеоиграм – Independent

25 ноября 2018, 04:39  •  75 • В мире
Журналист издания Independent отмечает, что в армии США возьмут на вооружение видеоигры для создания образа вооруженных сил как прогрессивного места. На данный момент в американской армии и ряде ВС мира отмечается спад прихода на службу новичков. При этом, говорится в публикации, киберспорт может нивелировать эту проблему.
В статье, в частности, сказано, что в армии США для популяризации идеи службы в вооружённых силах создадут команду по киберспорту из военнослужащих, резервистов и ветеранов.
Команда армейцев будет специализироватьься на «боевиках от первого лица», к примеру, в играх Call of Duty, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Fortnite и др.
Как отмечает автор, несмотря на необходимость привлечения новобранцев, в связи с реализацией задуманного возникает ряд этических проблем. При этом сами военные уверены, что своими действиями они лишь дадут молодежи повод задуматься над тем, чтобы идти в армию.
Впрочем, указывает автор материала, есть в этой задумке и очередная попытка военных воздействовать на разработчиков игр. Ведь не зря возникают громкие споры о том, что, к примеру, создатели игр должны платить производителям оружия за использование тех или иных марок в своих играх.
По несмотря на споры, обе сферы тесно связаны, констатирует обозреватель, подчеркивая, что военные понимают: сегодня видеоигры — одно из главных СМИ для молодёжи.

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