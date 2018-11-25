Обделенная новобранцами армия США пристрастится к видеоиграм – Independent

Журналист издания Independent отмечает, что в армии США возьмут на вооружение видеоигры для создания образа вооруженных сил как прогрессивного места. На данный момент в американской армии и ряде ВС мира отмечается спад прихода на службу новичков. При этом, говорится в публикации, киберспорт может нивелировать эту проблему.

В статье, в частности, сказано, что в армии США для популяризации идеи службы в вооружённых силах создадут команду по киберспорту из военнослужащих, резервистов и ветеранов.

Команда армейцев будет специализироватьься на «боевиках от первого лица», к примеру, в играх Call of Duty, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Fortnite и др.

Как отмечает автор, несмотря на необходимость привлечения новобранцев, в связи с реализацией задуманного возникает ряд этических проблем. При этом сами военные уверены, что своими действиями они лишь дадут молодежи повод задуматься над тем, чтобы идти в армию.

Впрочем, указывает автор материала, есть в этой задумке и очередная попытка военных воздействовать на разработчиков игр. Ведь не зря возникают громкие споры о том, что, к примеру, создатели игр должны платить производителям оружия за использование тех или иных марок в своих играх.

По несмотря на споры, обе сферы тесно связаны, констатирует обозреватель, подчеркивая, что военные понимают: сегодня видеоигры — одно из главных СМИ для молодёжи.