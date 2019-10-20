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Обчистил приближенных Януковича? Советник Трампа вменил Порошенко кражу $1,5 млрд
20 октября 2019, 14:39 • 47 • В мире
Внештатный советник Дональда Трампа, бизнесмен Сэм Кислин обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в присвоении $1,5 млрд, изъятых у окружения предшественника Виктора Януковича. По словам Кислина, он располагает доказательствами того, что факт хищения был совершен во время спецкофискации.
Кислин выступил на пресс-конференции в Киеве, где и раскрыл преступную схему команды экс-президента Украины Петра Порошенко.
Так, Кислин утверждает, что Порошенко вместе с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко и экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым присвоили себе 1,5 млрд долларов, конфискованных у окружения Виктора Януковича.
При этом советник Трампа подчеркнул, что денег самого Януковича там не было — средства похищались с арестованных счетов других людей под предлогом изъятия в бюджет Украины.
Кислин добавил, что располагает необходимыми доказательствами. В частности, ему доподлинно известно, что 503 миллиона были проведены через экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Свинарчука. Последний затем перечислил их в польщу Порошенко.
Бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского-Свинарчука и его сына Игоря СМИ подозревают в причастности к коррупции в оборонном секторе. Накануне НАБУ сообщило, что экс-первый заместитель секретаря СНБО был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
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