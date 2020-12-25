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Обчистил бюджет на 62 миллиона: Суд вынес приговор экс-главе Серпуховского района

25 декабря 2020, 17:45  •  77 • Политика
Подольский городской суд Московской области вынес приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. По данным следствия, бывший чиновник успел обчистить бюджет на 62 миллиона рублей.
По версии следствия, будучи главой администрации, Шестун создал 47 компаний, которые были ему подконтрольны через аффилированных лиц. Он предоставлял этим фирмам без конкурса земельные участки по заниженным ценам. Всего ущерб бюджету из-за этих действий составил 62 миллиона рублей.
Генпрокуратура просила суд приговорить Шестуна к 20 годам колонии строгого режима, но в итоге решением суда экс-чиновника приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
Напомним, что Александр Шестун находится под стражей с июня 2018 года. Свою вину он не признаёт и несколько раз объявлял голодовку.
Ранее сообщалось, что махинации Шестуна оставили семью с малышами на улице.

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