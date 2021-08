Обаму поймали с поличным: Экс-президент собрал 500 гостей, наплевав на карантин - видео

Бывший президент США Барак Обама попался с поличным на вранье и нарушении ограничительных мер против коронавирусной инфекции COVID-19. Политика засняли танцующим на вечеринке, в окружении 500 гостей.

Речь идёт о праздничном мероприятии в честь 60-летия Обамы. Экс-президент решил не скромничать и позвал на юбилей сразу 500 гостей. Однако в преддверии торжества в США начался новый рост заболеваемости COVID-19. Обама пообещал отменить праздник, но слово своё не сдержал.

День рождение политика праздновали с размахом на острове Martha's Vineyard у берегов Массачусетса. В качестве компромисса, гостей мероприятия попросили сделать прививки от коронавируса, однако некоторые пренебрегли этой просьбой.

Также в социальной сети Twitter было опубликовано видео, на котором Обама танцует в окружении большого числа людей. При этом ни на ком нет медицинской маски, как того требуют ограничительные меры.

Напомним, что в США очень серьёзно относятся к соблюдению ограничительных мер. За их нарушение можно получить большой штраф и также попасть в другие неприятности.

Video of Obama’s maskless Martha’s Vineyard birthday party before Erykah Badu deleted it pic.twitter.com/ge0k23XioV