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Обаму поймали с поличным: Экс-президент собрал 500 гостей, наплевав на карантин - видео

09 августа 2021, 16:45  •  54 • Политика
Обаму засняли танцующим без маски на вечеринке в честь своего 60-летия в окружении 500 гостей. Ранее он обещал отменить мероприятие из-за роста заболеваемости COVID-19 и ограничительных мер.
Бывший президент США Барак Обама попался с поличным на вранье и нарушении ограничительных мер против коронавирусной инфекции COVID-19. Политика засняли танцующим на вечеринке, в окружении 500 гостей.
Речь идёт о праздничном мероприятии в честь 60-летия Обамы. Экс-президент решил не скромничать и позвал на юбилей сразу 500 гостей. Однако в преддверии торжества в США начался новый рост заболеваемости COVID-19. Обама пообещал отменить праздник, но слово своё не сдержал.
День рождение политика праздновали с размахом на острове Martha's Vineyard у берегов Массачусетса. В качестве компромисса, гостей мероприятия попросили сделать прививки от коронавируса, однако некоторые пренебрегли этой просьбой.
Также в социальной сети Twitter было опубликовано видео, на котором Обама танцует в окружении большого числа людей. При этом ни на ком нет медицинской маски, как того требуют ограничительные меры.
Напомним, что в США очень серьёзно относятся к соблюдению ограничительных мер. За их нарушение можно получить большой штраф и также попасть в другие неприятности.
Video of Obama’s maskless Martha’s Vineyard birthday party before Erykah Badu deleted it pic.twitter.com/ge0k23XioV
— Jewish Deplorable (@TrumpJew2) August 8, 2021

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