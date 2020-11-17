Обаму поставили на место за "военное превосходство" США над РФ

Барак Обама. Фото: mpi04/MediaPunch via www.imago-i/www.globallookpress.com

Эксперт напомнил о внешнеполитических провалах Белого дома

Заявление экс-президента США Барака Обамы о том, что Россия уже не является сверхдержавой, можно с легкостью опровергнуть. Мнение бывшего американского лидера весьма субъективно, заявил военный обозреватель Виктор Баранец.

Ранее Обама заявил в своей недавно выпущенной книге, что РФ уже нельзя назвать одной из сильнейших держав из-за недостатка военных баз и союзников.

Специалист напомнил, что у РФ нет того количества военных баз по всему миру, как у Штатов, однако Москва и не пытается догнать Белый дом в рассредоточении своего военного контингента по земному шару. А против заявления Обамы о том, что Штаты можно назвать "сверхдержавой", говорит провал Вашингтона в Сирии: США так и не смогли избавить страну от террористической угрозы, в то время как РФ сократила на 95% численность радикальных ячеек в ближневосточной стране.

При этом остается лишь гадать, по какой причине Обама не упомянул признание технологического рывка в вооружении российской армии в рядах генералов Пентагона. Но ключевым моментом является разница в мировой концепции: Штаты предпочитают ставить третьи страны на колени, насильно обращая их в своих союзников и сажая на "экономическую иглу", однако лишившись финансовой поддержки, те самые "союзники" обращаются за помощью к Кремлю.

По словам Баранца, российские ВС на сегодняшний день вполне быстроходны и прекрасно вооружены – Россия повысила боеготовность своей армии и за 30 дней может перебросить 100 тыс. солдат с тяжелой бронетехникой в любую европейскую точку. А Пентагон регулярно заявляет о том, что армия России является сильнейшим конкурентом американской, о чем эксперт заявил в интервью ФБА "Экономика Сегодня".

Ранее сообщалось о том, что слова Трампа о "супер-пупер ракетах" вызвали словесные баталии между РФ и США.