«Обаме они всё прощали»: почему политика Трампа по отношению к мигрантам подверглась жёсткой критике в США

Дональд Трамп обвинил американские СМИ в том, что, нападая на него из-за нового указа по мигрантам, они предпочитают не говорить о политике его предшественника Барака Обамы. Он подчеркнул, что его администрация в этом вопросе предпринимает гораздо больше усилий. Ранее многие СМИ и демократы раскритиковали политику американского лидера в отношении нелегалов. В качестве иллюстрации «бесчеловечного подхода» Трампа к разделению семей они приводят июльскую обложку журнала Time, где глава государства изображён рядом с плачущей девочкой, а также размещают в соцсетях фотографии детей за решёткой. Однако при этом критики умалчивают, что ребёнок на фото в действительности не был разлучён с родителями, а на многих других снимках изображены совсем не мигранты. В экспертном сообществе отмечают, что Трампу «достаётся больше» из-за предвзятого отношения американских СМИ и политического истеблишмента.

Глава США Дональд Трамп заявил, что СМИ, критикуя его политику в отношении мигрантов, замалчивают аналогичные действия его предшественника Барака Обамы. А ведь условия содержания задержанных во время незаконного пересечения границы при 44-м президенте были хуже, написал республиканец в Twitter.

«Drudge Report пишет: «При Обаме их содержали в клетках и укрывали одеялами из фольги». Мы гораздо лучше справляемся с работой, обеспечивая при этом намного более эффективный контроль на границе. Мейнстримные фейковые СМИ не любят распространяться на эту тему», — отметил он.

Drudge Report “OBAMA KEPT THEM IN CAGES, WRAPPED THEM IN FOIL” We do a much better job while at the same time maintaining a MUCH stronger Border! Mainstream Fake Media hates this story. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2018

Новостные агентства, издания и телеканалы сделали своеобразным символом бессердечности Трампа фотографию плачущей девочки из Гондураса, которую вместе с матерью задержали во время одного из рейдов на границе США и Мексики. Журнал Time даже сделал с ней коллаж для своей обложки, где Трамп равнодушно смотрит на ребёнка. В номере, в частности, рассказывается, как в течение нескольких недель более двух тысяч детей были разлучены с родителями.

AFP

Однако, как выяснилось позднее, девочка на фотографии не была отобрана у матери. Отец ребёнка позже рассказал, что его супруга была задержана, но их дочка осталась с ней.

«Можете себе представить, что я почувствовал, когда увидел фото моей дочери. Оно разбило мне сердце. Мне, как отцу, было тяжело его увидеть, но я знаю, что они в безопасности», — отметил он в беседе с Daily Mail.

В связи с этим поддержку Дональду Трампу высказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Позор, что демократы и СМИ эксплуатируют это фото маленькой девочки, чтобы продвигать свои интересы. Она не была разлучена с матерью. Расхождение здесь только в фактах. Демократы должны присоединиться к президенту и наладить нашу сломанную иммиграционую систему», — написала она в Twitter.

It’s shameful that dems and the media exploited this photo of a little girl to push their agenda. She was not separated from her mom. The separation here is from the facts. Dems should join POTUS and fix our broken immigration system. #ChangetheLawshttps://t.co/Y6KrTp4Ulk — Sarah Sanders (@PressSec) June 22, 2018

Ошиблись периодом

Не меньший резонанс, но уже в социальных сетях вызвал пост сенатора-демократа Джеки Шпейер. Политик разместила фотоколлаж из предметов личного пользования, которые ранее были конфискованы у мигрантов, сопроводив ссылкой на статью The New Yorker, где рассказывается их история. По её мнению, эти снимки напоминают кадры из нацистского концлагеря Аушвиц, который располагался близ Освенцима.

CBP takes away rosaries, shoes, wallets and toothbrushes from detained immigrants; what they call “non-essential” personal property. The images in these photos shockingly resemble the shoes collected from Auschwitz – and it’s revolting and chilling. https://t.co/DgX1LbACKKpic.twitter.com/YTSyHa0FiU — Jackie Speier (@RepSpeier) June 22, 2018

Однако довольно быстро пользователи уличили Шпейер в подлоге. Оказалось, что выставленные ею фотографии были сделаны ещё в 2014 году, когда во главе государства находился Барак Обама.

«Окей, это ужасно. Но эти фото были сделаны в 2014-м при Обаме. Вам следует внимательнее уточнять вещи, которые постите», — написал пользователь Энджел Брюс.

Ok and it’s horrible BUT those pictures were taken in 2014 under Obama - you need to properly reference things that you post. — Angel Bruce (@southerngirl719) June 22, 2018

Высказался и сенатор-республиканец Стивен Смит: «Как люди, подобные вам, могут находиться в конгрессе? Вы намеренно использовали статью, чтобы изобличить Трампа, тогда как всё, запечатлённое на фото, было конфисковано, когда президентами были Буш и Обама. Уж не пытаетесь ли вы сказать, что Обама управлял Аушвицем?»

How are people like you in Congress?



You're wilfully using this article to smear Trump, when everything used in the photos was taken while BUSH ans OBAMA were president—ending in 2014!



Are you saying OBAMA ran Auschwitz?!? pic.twitter.com/tCwx8CCWvb — Rep. Steven Smith Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка...

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