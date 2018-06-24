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«Обаме они всё прощали»: почему политика Трампа по отношению к мигрантам подверглась жёсткой критике в США
24 июня 2018, 11:24 • 91 • В мире
Дональд Трамп обвинил американские СМИ в том, что, нападая на него из-за нового указа по мигрантам, они предпочитают не говорить о политике его предшественника Барака Обамы. Он подчеркнул, что его администрация в этом вопросе предпринимает гораздо больше усилий. Ранее многие СМИ и демократы раскритиковали политику американского лидера в отношении нелегалов. В качестве иллюстрации «бесчеловечного подхода» Трампа к разделению семей они приводят июльскую обложку журнала Time, где глава государства изображён рядом с плачущей девочкой, а также размещают в соцсетях фотографии детей за решёткой. Однако при этом критики умалчивают, что ребёнок на фото в действительности не был разлучён с родителями, а на многих других снимках изображены совсем не мигранты. В экспертном сообществе отмечают, что Трампу «достаётся больше» из-за предвзятого отношения американских СМИ и политического истеблишмента.
Президент США Дональд Трамп © Carlos Barria Reuters
Глава США Дональд Трамп заявил, что СМИ, критикуя его политику в отношении мигрантов, замалчивают аналогичные действия его предшественника Барака Обамы. А ведь условия содержания задержанных во время незаконного пересечения границы при 44-м президенте были хуже, написал республиканец в Twitter.
«Drudge Report пишет: «При Обаме их содержали в клетках и укрывали одеялами из фольги». Мы гораздо лучше справляемся с работой, обеспечивая при этом намного более эффективный контроль на границе. Мейнстримные фейковые СМИ не любят распространяться на эту тему», — отметил он.
Новостные агентства, издания и телеканалы сделали своеобразным символом бессердечности Трампа фотографию плачущей девочки из Гондураса, которую вместе с матерью задержали во время одного из рейдов на границе США и Мексики. Журнал Time даже сделал с ней коллаж для своей обложки, где Трамп равнодушно смотрит на ребёнка. В номере, в частности, рассказывается, как в течение нескольких недель более двух тысяч детей были разлучены с родителями.
Однако, как выяснилось позднее, девочка на фотографии не была отобрана у матери. Отец ребёнка позже рассказал, что его супруга была задержана, но их дочка осталась с ней.
«Можете себе представить, что я почувствовал, когда увидел фото моей дочери. Оно разбило мне сердце. Мне, как отцу, было тяжело его увидеть, но я знаю, что они в безопасности», — отметил он в беседе с Daily Mail.
В связи с этим поддержку Дональду Трампу высказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Позор, что демократы и СМИ эксплуатируют это фото маленькой девочки, чтобы продвигать свои интересы. Она не была разлучена с матерью. Расхождение здесь только в фактах. Демократы должны присоединиться к президенту и наладить нашу сломанную иммиграционую систему», — написала она в Twitter.
Ошиблись периодом
Не меньший резонанс, но уже в социальных сетях вызвал пост сенатора-демократа Джеки Шпейер. Политик разместила фотоколлаж из предметов личного пользования, которые ранее были конфискованы у мигрантов, сопроводив ссылкой на статью The New Yorker, где рассказывается их история. По её мнению, эти снимки напоминают кадры из нацистского концлагеря Аушвиц, который располагался близ Освенцима.
Однако довольно быстро пользователи уличили Шпейер в подлоге. Оказалось, что выставленные ею фотографии были сделаны ещё в 2014 году, когда во главе государства находился Барак Обама.
«Окей, это ужасно. Но эти фото были сделаны в 2014-м при Обаме. Вам следует внимательнее уточнять вещи, которые постите», — написал пользователь Энджел Брюс.
Высказался и сенатор-республиканец Стивен Смит: «Как люди, подобные вам, могут находиться в конгрессе? Вы намеренно использовали статью, чтобы изобличить Трампа, тогда как всё, запечатлённое на фото, было конфисковано, когда президентами были Буш и Обама. Уж не пытаетесь ли вы сказать, что Обама управлял Аушвицем?»
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