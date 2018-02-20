Обама виноват: Трамп нашел крайнего в "российском вмешательстве" в выборы США

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Президент США поддержал обвинения против своего предшественника во "взломе" американских выборов.

Президент США Дональд Трамп винит своего предшественника Барака Обаму в "российском вмешательстве" в американские выборы. Глава Белого дома поблагодарил "неуправляемого монстра разоблачений" за обвинение Обамы в кибератаках на США.

Ранее член нижней палаты парламента США Адам Шифф, заседающий в комитете по разведке, объявил о том, что администрация президента США Барака Обамы знала о киберуязвимости Соединенных Штатов, однако не предприняла необходимых мер для защиты.

"Наконец "маленький" Адам Шифф, неуправляемый монстр разоблачений, винит администрацию Обамы за российское вмешательство в выборы 2016 года", - написал Трамп в Twitter.

При этом он не исключил, что Шифф пытается переложить вину за "взлом" выборов на Обаму только для того, чтобы еще раз оправдать проигрыш Хиллари Клинтон.