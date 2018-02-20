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Обама виноват: Трамп нашел крайнего в "российском вмешательстве" в выборы США
20 февраля 2018, 03:39 • 109 • Политика
Президент США поддержал обвинения против своего предшественника во "взломе" американских выборов.
Президент США Дональд Трамп винит своего предшественника Барака Обаму в "российском вмешательстве" в американские выборы. Глава Белого дома поблагодарил "неуправляемого монстра разоблачений" за обвинение Обамы в кибератаках на США.
Ранее член нижней палаты парламента США Адам Шифф, заседающий в комитете по разведке, объявил о том, что администрация президента США Барака Обамы знала о киберуязвимости Соединенных Штатов, однако не предприняла необходимых мер для защиты.
При этом он не исключил, что Шифф пытается переложить вину за "взлом" выборов на Обаму только для того, чтобы еще раз оправдать проигрыш Хиллари Клинтон.
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