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Обама принизил роль России в мировой политике
17 ноября 2020, 14:00 • 8 • Политика
Экс-президент США отказался считать ее сверхдержавой
Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама в своей книге "Земля Обетованная" заявил, что Россия уже не является сверхдержавой из-за недостаточного количества военных баз и союзников.
Кроме того, политик написал, что российская экономика уступает бразильской, итальянской и канадской, и полностью зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений. Цитаты из книги приводит, в частности, New York Times.
Мемуары опубликовало издательство Penguin на 25 языках. Книга заканчивается маем 2011 года, когда уже стало известно, что Трамп намерен баллотироваться в президенты США. Это очень не нравилось Обаме, который считал миллиардера популистом.
Владимира Путина в своей книге он называет "жестким закаленным улицей боссом" и рассказал о своей встрече с ним в Ново-Огарево.
Без пяти минут президента США Джо Байдена Обама выразился так: становится колючим, когда ему кажется, что его не оценивают по заслугам. Экс-президент считает это качеством, часто проявляющимся у людей, если их начальник моложе.
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