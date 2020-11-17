Обама принизил роль России в мировой политике

Барак Обама. Фото: mpi04/MediaPunch via www.imago-i/www.globallookpress.com

Экс-президент США отказался считать ее сверхдержавой

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама в своей книге "Земля Обетованная" заявил, что Россия уже не является сверхдержавой из-за недостаточного количества военных баз и союзников.

Кроме того, политик написал, что российская экономика уступает бразильской, итальянской и канадской, и полностью зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений. Цитаты из книги приводит, в частности, New York Times.

Мемуары опубликовало издательство Penguin на 25 языках. Книга заканчивается маем 2011 года, когда уже стало известно, что Трамп намерен баллотироваться в президенты США. Это очень не нравилось Обаме, который считал миллиардера популистом.

Владимира Путина в своей книге он называет "жестким закаленным улицей боссом" и рассказал о своей встрече с ним в Ново-Огарево.

Без пяти минут президента США Джо Байдена Обама выразился так: становится колючим, когда ему кажется, что его не оценивают по заслугам. Экс-президент считает это качеством, часто проявляющимся у людей, если их начальник моложе.