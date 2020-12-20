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Обама макнул ЕС в грязь лицом - СМИ
20 декабря 2020, 15:50 • 110 • Политика
Барака Обаму обвинили в "унижении" Евросоюза в книге "Земля обетованная". Экс-президент США ткнул Брюссель носом во все проблемы, которые сейчас переживает Европа.
В Евросоюзе почувствовали себя униженными из-за новой книги экс-президента США Барака Обамы под названием "Земля обетованная". В ней бывший американский лидер не самым лестным образом отзывается об отношениях между членами ЕС, отмечает британская газета Daily Express.
В книге Обама пишет, что ЕС переживает величайший кризис в своей истории из-за неразрешимых противоречий между странами-участницами. По мнению британского издания, слова экс-президента США - словно нож в спину Брюсселя, который и так в последнее время переживает не лучшие времена из-за Brexit и последствий пандемии COVID-19.
В своей книге автор приходит к выводу, что будущее ЕС в лучшем случае мрачно.
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