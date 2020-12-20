Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала нас...
Главная / Политика

Обама макнул ЕС в грязь лицом - СМИ

20 декабря 2020, 15:50  •  110 • Политика
Барака Обаму обвинили в "унижении" Евросоюза в книге "Земля обетованная". Экс-президент США ткнул Брюссель носом во все проблемы, которые сейчас переживает Европа.
В Евросоюзе почувствовали себя униженными из-за новой книги экс-президента США Барака Обамы под названием "Земля обетованная". В ней бывший американский лидер не самым лестным образом отзывается об отношениях между членами ЕС, отмечает британская газета Daily Express.
В книге Обама пишет, что ЕС переживает величайший кризис в своей истории из-за неразрешимых противоречий между странами-участницами. По мнению британского издания, слова экс-президента США - словно нож в спину Брюсселя, который и так в последнее время переживает не лучшие времена из-за Brexit и последствий пандемии COVID-19.
"ЕС был унижен бывшим президентом США Бараком Обамой, который жёстко резюмирует "неразрешённые противоречия" блока в своей новой книге", - говорится в статье Daily Express.
В своей книге автор приходит к выводу, что будущее ЕС в лучшем случае мрачно.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
20 декабря 2020, 04:50
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё" о ЦРУ
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
20 декабря 2020, 06:40
Сенатор отчитал журналиста Би-би-си: "С пресс-конференций президентов так не уходят"
20 декабря 2020, 01:10
"Хотите войну у себя на пороге?": В ЕС открыто угрожают Британии вооружённым конфликтом
20 декабря 2020, 10:20
Россия поставит точку в споре с Японией о Курилах: прогноз эксперта на 2021 год
20 декабря 2020, 12:10
"Аморальный позор для США": Трамп вступился за Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 декабря 2020, 04:50
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё"...
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
20 декабря 2020, 06:40
Сенатор отчитал журналиста Би-би-си: "С пресс-конференций президентов так не ухо...
20 декабря 2020, 01:10
Авиация США начнёт базирование на Украине «для защиты»
20 декабря 2020, 05:45
Зеленский не понимает желания украинцев использовать вакцину из России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2020, 00:20
Кравчук: в ближайшее время Украина применит силу против «слабой России»
17 декабря 2020, 09:55
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
15 декабря 2020, 11:10
«Посмотри на себя в зеркало»: Кравчук осадил Порошенко
19 декабря 2020, 23:20
Лавров ответил почти плачущему украинскому министру
19 декабря 2020, 21:30
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбассу
15 декабря 2020, 14:50
Вслед за харьковскими сёлами, свой собственный государственный флаг подняли и в Львовской области
19 декабря 2020, 18:45
Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.