Обама макнул ЕС в грязь лицом - СМИ

В Евросоюзе почувствовали себя униженными из-за новой книги экс-президента США Барака Обамы под названием "Земля обетованная". В ней бывший американский лидер не самым лестным образом отзывается об отношениях между членами ЕС, отмечает британская газета Daily Express.

В книге Обама пишет, что ЕС переживает величайший кризис в своей истории из-за неразрешимых противоречий между странами-участницами. По мнению британского издания, слова экс-президента США - словно нож в спину Брюсселя, который и так в последнее время переживает не лучшие времена из-за Brexit и последствий пандемии COVID-19.

"ЕС был унижен бывшим президентом США Бараком Обамой, который жёстко резюмирует "неразрешённые противоречия" блока в своей новой книге", - говорится в статье Daily Express.

В своей книге автор приходит к выводу, что будущее ЕС в лучшем случае мрачно.