«Оба компонента вакцины «Спутник V» получили более 1,7 млн человек»: в России выявили 14 494 новых случая COVID-19

В центре им. Гамалеи сообщили, что в гражданский оборот выпущено уже почти 7 млн доз вакцины «Спутник V». Оба компонента препарата получили более 1,7 млн человек. Наряду с этим в Роспотребнадзоре заявили о направлении в зарубежные научные журналы результатов клинических исследований фаз I—II вакцины «ЭпиВакКорона». Кроме того, в России разработан новый высокоточный тест на COVID-19.

Суточный прирост выявленных случаев COVID-19 в России составил 14 494 — впервые с 17 октября 2020 года зарегистрировано менее 15 тыс. случаев. За сутки выписаны 22 575 пациентов, 536 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в России случаев коронавируса с начала пандемии превысило 4 млн — 4 012 710. Выздоровел 3 516 461 человек, скончались 78 134.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1441), Санкт-Петербурге (1169) и Московской области (650).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с избыточной смертностью в России, зафиксированную Росстатом.

«Добавленная смертность, к сожалению, в 2020 году появилась практически во всех странах мира, и везде она, к сожалению, на тех уровнях, которые мы бы не хотели видеть, хотелось бы меньше. Это наша суровая реальность, в которой живут все страны мира в эпоху пандемии», — заявил Песков.

Дмитрий Песков также указал, что президент России Владимир Путин высоко оценивает работу федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией: «Безусловно, доволен, и он сам неоднократно давал высокую оценку этой работе».

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 105,2 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 643 тыс. человек.

Также в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявили о разработке нового высокоточного теста для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 — возбудителя коронавирусной инфекции. Тест-система основана на технологии петлевой изотермической амплификации.

«Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования — в три-четыре раза. Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили 100%. Общее время тестирования составит 1—1,5 часа в зависимости от образца, против 4—5 часов при обычной ПЦР», — говорится в сообщении.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

В России уже произведено и введено в гражданский оборот почти 7 млн доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов в ходе круглого стола «Вакцинация от COVID-19 — эффективный барьер вызовам пандемии». По его словам, в следующем месяце планируемая мощность производства препарата достигнет 10 млн доз.

«Около 2,2 млн человек получили вакцину... это первый компонент, и оба компонента получили более 1,7 млн человек. Можно отметить хороший уровень безопасности вакцины», — цитирует его РИА Новости.

Логунов также рассказал о двух вариантах, по которым может пойти в России прививочная кампания от коронавирусной инфекции.

«По оптимистическому сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, будет достигнуто 70% иммунной прослойки — это условие, которое позволяет остановить эпидемиологический процесс; по пессимистическим сценариям, до начала осени будет завершён процесс вакцинации», — добавил он.

Представитель центра им. Гамалеи также сообщил, что в ближайшее время будут отправлены на согласование два протокола клинических исследований, в том числе педиатрический.

В то же время государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» направил результаты первой и второй фаз клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» в зарубежные научные рецензируемые журналы.

«Их публикация ожидается в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработали специалисты центра им. Гамалеи. 14 октября была зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона», созданная ГНЦ «Вектор» в Новосибирской области.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Между тем во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что четвёртую неделю подряд снижается количество заболевших COVID-19. За неделю с 1 по 7 февраля в мире было зарегистрировано 3 153 426 случаев коронавируса, что на 17% меньше, чем за период с 25 по 31 января.

Вдобавок снижается число зарегистрированных смертей от коронавирусной инфекции. Так, на прошлой неделе было зафиксировано 88 тыс. летальных исходов — на 10% меньше по сравнению с последней неделей января.

В то же время ВОЗ отмечает всё более широкое распространение более заразных штаммов COVID-19. Так, «британскую» мутацию обнаружили уже в 86 странах, «южноафриканскую» — в 44, а «бразильско-японскую» — в 15.

Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции по всему миру достигло 107 млн.

Наиболее пострадавшие от пандемии COVID-19 страны: США, где зафиксировано 27 млн случаев коронавируса и 468 тыс. летальных исходов, а также Индия (10,9 млн заболевших / 155 тыс. смертей), Бразилия (9,6 млн / 234 тыс.) и Великобритания (4 млн / 114 тыс.).