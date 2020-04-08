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Об укроэкспертах можно сказать одно: каждый суслик-"агроном"...

08 апреля 2020, 04:35  •  11 • Украина

Шизофрения, а может быть чувствуют, что их конец близок? Но то фантастическое словоблудие, которое изрыгают эти идиоты, у которых в голове только одно - дайте, вы должны... похоже на истерику...

Наступает время, когда значение будет иметь только сила государства, поэтому Украине нужна мощная армия с ракетными войсками. Запад должен заплатить ей за нарушение Будапештского меморандума, а Китай – за пандемию коронавируса.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин...

Вы когда - нибудь пробовали переубедить идиота? Безнадёжное дело. Этот старый клоун директор какого-то института трансформации. О как! Он там в единственном числе и за ректора, и за сторожа. Ему надо будет сделать серию уколов в голову в условиях стационара...

Запад должен заплатить...Запад должен заплатить...Запад должен заплатить...Запад должен заплатить...Запад должен заплатить...

Вот и Витренко сегодня о каких-то 17 млрд. хрюкал, забыв, что все дела аннулированы. Всё мечтают о халяве.

Вызовете Соскину ветеринара...

И потом, как у нищего государства может быть сильная армия?

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