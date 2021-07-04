Об украинских спекуляциях на тему веры

Зачем Зеленский врёт Варфоломею и Франциску

К 30-летию «независимости» Зеленский пожелал устроить себе грандиозную пиар-акцию для поднятия сильно просевшего рейтинга. В качестве арены для пиара украинской гоп-компанией выбрана церковь.

В Стамбуле в октябре прошлого года Зеленский пригласил патриарха Варфоломея в Киев. В марте, когда «слуги» Зеленского получили от Варфоломея согласие, они ликовали: «Отличные новости из Стамбула!.. Экуменический патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд на Украину на торжества по случаю 30-летия независимости по приглашению Владимира Зеленского».

В мае в Киев утрясать детали прилетал митрополит Эммануил, председательствовавший 15 декабря 2018 года на раскольничьем «Объединительном соборе» в Киеве, где слепили СЦУ.

Эммануила в Киеве волновало, пройдет ли визит Варфоломея на Украину в августе «наилучшим образом». Руководитель офиса президента Андрей Ермак не скупился на обещания: «Вся страна с нетерпением ожидает визита Вселенского патриарха Варфоломея и его участия в праздновании 30-летия независимости Украины... Государство сделает всё, чтобы визит Вселенского патриарха на Украину состоялся на самом высоком уровне».

То, что Ермак лжёт, Эммануил, конечно, знал. Поэтому, имея в виду неизбежные протесты православных УПЦ по поводу захватов храмов и террора против канонической церкви, Ермак заверил Эммануила, что на Украине все конфессии чувствуют себя свободно и независимо, а «Владимир Зеленский является президентом, который не использует церковь в политических целях». Эммануила ответ устроил, и вопрос с визитом Экуменического патриарха был решён.

И тут же Зе-команде подсказали, что надо пригласить и папу римского! В Ватикане и Киеве сразу началась суета по поводу организации ещё одного визита.

15 июня новым апостольским нунцием (послом) на Украину Ватикан назначил архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, который считается «специалистом по русскому вопросу». Родился он в Советской Литве, русский язык знает со школы, в 2009-2012-е годы служил в нунциатуре в РФ, был несколько раз переводчиком папы Франциска при его встречах с президентом Путиным и в Гаване – с патриархом Кириллом. В Киев архиепископ Висвалдас прибыл прямо в день назначения вместе Государственным секретарём Святого престола Пьетро Паролином. Паролин – второй человек в административной иерархии Ватикана, он держит в своих руках нити управления католической церковью во всём мире.

Позиция Варфоломея по поводу церковных дел на Украине давно известна. Ещё в 2007 году он заявлял: «Если мы, с помощью Божьей, придём к согласию с Католической Церковью в том, что касается значения термина „первенство“, каким оно было в первом тысячелетии, то Вселенскому Патриарху не составит труда признать первенство Римской кафедры и занять второе место – то, какое он занимал до раскола». Речь идёт об экуменистическом проекте объединения православной и католической церквей. После создания на Украине структуры СЦУ/ПЦУ, получив в 2019 году от папы «ковчежец с мощами святого Петра», Варфоломей назвал это «новой вехой на пути к сближению, важнейшим шагом в диалоге милосердной любви, начатом более пятидесяти лет назад нашими предшественниками».

После запланированного «объединения» всех подвластных Варфоломею религиозных структур на них будет так же возложена обязанность «беспокойства» по поводу нетерпимости к «гомотрансфобии», о чём на днях заявил кардинал Паролин.

После назначения нового главы нунциатуры взаимоотношения между Ватиканом и офисом Зеленского стали ещё более тесными. 30 июня Зеленский «вдруг» вспомнил, что католики в этот день празднуют Петра и Павла и позвонил Франциску. Позвонил и пригласил в Киев. Интересны ритуальные «танцы» вокруг приглашения. Зеленский сообщил, что «Святой Престол является мировым моральным авторитетом», а разговор его с Франциском «происходит в период 20-й годовщины визита святого Папы Иоанна Павла II на Украину». Мол, «Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным». А дальше украинский президент пустился лгать напропалую: «Украина – это страна, где представители всех религий мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно». На Украине якобы нет выраженных межконфессиональных конфликтов и «практически отсутствуют спекуляции на теме веры». Ну а тем временем раскольничья ПЦУ/СЦУ продолжает по-разбойничьи отбирать храмы у канонической УПЦ. В мае был захвачен очередной храм – Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Заболотье Владимирецкого района Ровенской области. Зеленский же уверял Франциска, что «встречи Его Святейшества с украинцами на украинской земле станут судьбоносным событием».

Глава униатов УГКЦ Святослав Шевчук и глава ПЦУ «Епифаний» Думенко ждут – один от Ватикана, другой из Стамбула – получения титулов патриаршего достоинства. Каждый желает оказаться «первым патриархом Украины».

Православные протестуют. Нарастают протесты разного рода – от заявлений иерархов до массовых протестов, например, организации «Миряне». Антицерковным силам, в том числе офису Зеленского, это очень не нравится, они распространяют свою точку зрения: «Запугать Патриарха (Варфоломея. – А.К.) какими-то публикациями в определенных СМИ, которые контролируются ОПЗЖ или напрямую российскими силами, не получится… Волна, которую они пытаются поднять в прессе, не соответствует уровню, который хотелось бы им представить для своих российских кураторов».