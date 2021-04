Об опытах Герберта Уэллса как экономиста

Английский писатель считал, что денежная система капиталистического мира давно извращена

В этом году исполняется 155 лет со дня рождения и 75 лет со дня смерти известного английского писателя Герберта Уэллса. В России его знают по научно-фантастическим романам «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров», «Первые люди на Луне», «Остров доктора Моро», «Война в воздухе» и др. После Первой мировой войны в творчестве писателя произошел перелом: он переключился на жанр, который можно назвать социальной фантастикой, утопией, проектированием будущего, стал проявлять повышенный интерес к естественным наукам, антропологии, психологии, истории, социологии, экономике. Писатель считал, что улучшить мир и человека можно, прежде всего, с помощью наук и доведения до каждого человека результатов этих наук.

Одним из важнейших направлений совершенствования образования Уэллс видел в выработке хороших учебников, которые бы давали целостную картину мира, а не дробили предмет. Им была задумана и написана трилогия, включавшая общую картину естествознания (с упором на биологию), всемирную историю и картину общества. В 1925 году вышла «Краткая история человечества» (A Short History of Mankind). В 1931 году появилась «Наука жизни» (The Science of Life), в 1932 году увидела свет работа «Труд, богатство и счастье рода человеческого» (The Work, Wealth, and Happiness of Mankind). Из трёх книг на русский язык переведена лишь «Краткая история человечества» (первое издание на русском появилось в 1924 году в Петрограде).

Во всей трилогии я хотел бы обратить внимание на книгу «Труд, богатство и счастье рода человеческого». В ней и история освоения человеком природы, и вопросы сельского хозяйства, домашнего хозяйства, торговли и распределения продуктов труда, роли государства в экономической жизни. Особое внимание уделяется тому, что сегодня зовётся менеджментом. В центре – вопросы денежного обращения и финансов.

Любопытно, что воспоминания о подготовке Уэллсом этого труда мы находим в «Автобиографии» Чарли Чаплина, друга английского писателя. Он отмечает, что одним из рабочих названий книги было «Анатомия денег». Писать книгу Уэллсу помогало несколько человек. Сыграло роль общение писателя с известным английским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом (1883-1946). Писатель дружил с семьей Кейнса, женой которого была известная русская балерина Лидия Лопухова. Уэллс как-то бросил фразу по поводу супругов: «...она умнее кого бы то ни было, а у Кейнса — самые лучшие мозги в стране». В свою очередь и Кейнс внимательно следил за творчеством Уэллса, положительно оценив вышедшую в 1928 году его работу «Открытый заговор».

Книге «Труд, богатство и счастье рода человеческого» не очень повезло. Писать её Уэллс сел аккурат накануне «чёрного четверга», который разразился на Нью-Йоркской фондовой бирже в октябре 1929 года и дал старт мировому экономическому кризису. Книга вышла в разгар кризиса – в начале 1932 года, людям тогда было не до умных книг. Если верить энциклопедиям, работа лишь один раз переводилась на иностранный язык: в 1932 году вышла на немецком языке.

Стоит отметить попытку Уэллса взглянуть на экономику через призму биологии и психологии. Не исключаю, что такой взгляд был подсказан писателю Гербертом Спенсером и тем же Кейнсом. Первый – один из родоначальников эволюционизма, основатель органической школы в социологии. А оригинальность Кейнса как экономиста заключалась в том, что он объяснял экономические процессы рядом психологических законов, которые сформулировал в работе «Общая теория занятости, процента и денег» (1936).

Ещё одной крупной работой Уэллса является «Современная утопия» (1905), где писатель нащупывает подходы к построению идеальной модели экономики. Здесь уже содержались наброски идей, позднее развёрнутых в произведениях «Открытый заговор» (1928 г.) и «Новый мировой порядок» (1940 г.). В работе «Новый мировой порядок» некоторые мысли Уэллса по вопросам экономики представлены в наиболее завершенном виде (позднее он лишь повторял себя).

Новый мировой порядок в понимании Уэллса – это единое мировое государство с единым мировым правительством. Сохранение национальных государств, по мнению писателя, неизбежно будет провоцировать межгосударственные конфликты, которые могут перерастать в мировые войны. По мнению Уэллса, политики в начале ХХ века «проспали» Первую мировую войну, поверив заключениям интеллектуалов, которые с воодушевлением констатировали широкую интернационализацию хозяйственной жизни на рубеже XIX-XX вв., усиление экономической и финансовой взаимозависимости государств. Дескать, войны стали невыгодны крупному капиталу, ибо разрывали сети трансграничных финансовых и торгово-экономических связей. Однако политики не учли того, что, помимо межгосударственных конфликтов, в мире появились острые противоречия между финансово-промышленными группами. Борьба монополий за мировые рынки сбыта, сферы приложения капитала, источники сырья и породила Первую мировую войну. Наблюдение Уэллса верно, и здесь он не оригинален. В 1916 году об этом писал В. Ленин в работе «Империализм, как высшая стадия капитализма». Ленин указывал на борьбу монополистического капитала за раздел и передел мира как на причину мировой войны, причём у Ленина объяснение причин войны глубже, чем у Уэллса. Оба, однако, сходятся на том, что с господством монополий можно покончить, лишь упразднив капитализм и заменив его социализмом. Однако у марксиста Ленина это социализм диктатуры пролетариата, у Герберта Уэллса – «мягкая» фабианская версия.

Уэллс считал, что война – самое удачное время для перехода от капитализма к социализму. Война приводит ко всеобщей мобилизации ресурсов под началом государства – производственных, материальных, людских. И по завершении войны эту мобилизацию следует перенаправить в созидательное русло – восстановление и развитие гражданской экономики. Возможно, здесь Уэллсу дал подсказку Кейнс, говоривший, что экономические кризисы можно преодолевать и даже предотвращать путём поддержания спроса с помощью государства. Во время войны государство закупает оружие, военное снаряжение, в мирное время оно обязано бороться с безработицей и недогрузкой производственных мощностей. Причём заказывать государство может что угодно: строительство дорог, сооружение плотин и других ирригационных сооружений, создание новых технологий. Что-то наподобие «нового курса» Франклина Рузвельта 1930-х годов (Уэллс усматривал в рузвельтовском «новом курсе» признаки социализма).

Где взять деньги на осуществление спасительных для общества проектов? Уэллс пишет: «Правительства должны будут представить миру план строительства мирной жизни, хотят они того или нет. Но их спросят: "Где вы возьмете кредиты, чтобы сделать это?"» И писатель даёт ответ, в котором раскрывает истинный смысл денег, донельзя искажённый ростовщическим капитализмом: «…мы должны еще раз напомнить, что деньги – это средство, а не цель. У мира будет достаточно материальных и рабочих ресурсов, необходимых для повсеместного восстановления его жизни. И все они просто взывают о том, чтобы их использовали. Функция современной денежно-кредитной системы состоит или, во всяком случае, состояла в том, чтобы свести рабочих с материалом и стимулировать их объединение. Эта система всегда оправдывала свое существование тем, что без неё здесь не обойтись, и если она существует не для этой цели, то для чего она тогда существует и какая в ней тогда надобность?»

Этот риторический вопрос Уэллса подразумевает, что денежная система капиталистического мира давно извращена. Что она существует не для созидания и общественного блага, а для обогащения буржуазии, в первую очередь той её части, которая связана с денежным капиталом. Такую денежную систему следует уничтожить, восстановив прежнюю систему. Систему, предназначением которой служит соединение основных факторов производства – рабочей силы, средств производства и исходных материалов для создания нужных обществу продуктов.