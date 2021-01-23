Об операции «Навальный»

Шагают бараны в ряд, бьют в барабаны...

Главная задача администрации Джо Байдена заключается в восстановлении образа «старой, доброй Америки», разрушенный при подготовке и проведении президентских выборов. Без убеждения американцев в том, что «всё идет правильно», выход Америки из сложного экономического и внутриполитического положения затруднён.

Между тем убедить «одноэтажную Америку» в законности и правильности победы демократов уже невозможно. После множества доказанных случаев фальсификации выборов, после цензуры, введённой для социальных сетей, после отсутствия реакции в СМИ на компромат, после инаугурации за спинами солдат национальной гвардии и колючей проволокой американцы вряд ли вернутся к умиротворённой жизни образца 1970-х годов. Америка воочию увидела работу «глубинного государства» и поняла, как действует эта беспощадная машина. Страна уже не будет прежней. С Байденом подули новые ветры.

Вернуть Америку в прошлое едва ли удастся. Сторонники Трампа сделали ставку на продолжение борьбы. К утру 21 декабря Байден отменил 20 указов Трампа, и в тот же день конгрессмен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесла проект резолюции об импичменте президента Байдена. Это только начало. Возникает протест против первых шагов нового президента, направленных на послабление правил въезда иммигрантов из стран ислама, возвращение США в ВОЗ, контролируемую Биллом Гейтсом, возвращение в Парижское соглашение по климату, прекращение возведения стены на границе с Мексикой, новые регламентации в пользу сексуальных меньшинств.

Новой администрации США требуется перевести стрелки с внутриполитических проблем на внешнеполитические. При выборе объекта на этом направлении уже произошёл перенос центра тяжести с Китая на Россию: у близких к новой администрации деловых кругов есть интерес защитить свой бизнес с Китаем.

С Россией у Америки бизнеса нет. Иллюзии части российского общества о «демократических ценностях», наличие прозападных сил в среде интеллигенции и СМИ, неповоротливость официальных органов на новом и более сложном этапе информационной войны делают Россию в глазах глобалистских правящих групп США лёгкой добычей.

В этом контексте и развёртывается операция «Навальный». За день до инаугурации помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джек Салливан изрёк: «Атаки Кремля на Навального – это не просто нарушение прав человека, это выступление против русского народа, который хочет, чтобы его услышали».

Джек Салливан говорит от имени русского народа, как делали это пропагандисты Третьего рейха. США с новой силой заявляют о себе как об «империи Добра», а на место СССР после 30-летнего периода неопределённости поставлена всё та же «империя Зла», которая должна быть разрушена. Сил и средств на это не пожалеют. Часть убытков (подкуп журналистов, манипуляция социальными сетями и т. п.) будет отнесена на европейских клиентов глобалистского правящего класса.

21 января Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал освобождения Навального, блокирования газопровода «Северный поток – 2» и ужесточения санкций против России. Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, но они вырабатываются при консультациях с главами государств и указывают на состояние умов политиков в Европе. Евросоюз фактически заявил, что он не считает российское законодательство достойным уважения. РФ должна действовать, как при Козыреве, под руководством западных центров, регулирующих ход дел в нашей стране с опорой на оппозицию, которая чтит завет Остапа Бендера «Заграница нам поможет».

Сейчас заграница проявляет себя как вдохновитель и организатор операции «Навальный».

Последовательность этапов операции вопросов не вызывает:

– вброс «записи» телефонного разговора Навального с его отравителем из ФСБ в социальных сетях актуализирует вопрос об отравлении;

– «выздоровевший» Навальный направлен в Россию с расчётом на его арест;

– вброс заранее подготовленного фильма о «дворце Путина» производится для разогрева настроений против власти;

– в больших городах организуются крупные уличные акции в поддержку Навального, которые должны принудить российскую власть капитулировать;

– начинает осуществляться план ужесточения санкций против России и её частичной международной изоляции.

Ещё одним этапом может стать попытка устроить выступление Навального от Германии на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН по вопросу об использовании Россией оружия массового уничтожения с требованием наложения на неё широчайших международных санкций.

Первая цель – попытаться политически отбросить РФ назад, к состоянию 1990-х. При сопротивлении властей РФ этим попыткам будет взят курс на её дестабилизацию и расчленение РФ.

Отдадим должное авторам проекта: он подготовлен основательно. Хотя есть и недоработки.

Например, в записи «разговора Навального с отравителем» в кадр попадают настенные часы, показывающие разное время суток. Текст, сопровождающий видеоряд из фильма о «дворце», несёт следы машинного перевода с английского, что подтвердит любой человек, хорошо знающий оба языка.

Скандальным остаётся отказ Германии предоставить медицинские отчёты о выявлении «Новичка» в крови Навального.

Самое слабое звено проекта – Мария Певчих, которая по уровню подготовки не дотягивает до отведённой ей роли. Авторы проекта держат её за рубежом, справедливо полагая, что у ФСБ есть вопросы к этой даме, совсем недавно возникшей в ФБК словно в результате циркового фокуса. Совсем не забавно и замечание криминальных психологов о том, что отравление через гульфики несёт отпечаток женской психологии: с какого перепугу мужчины из ФСБ отравили именно этот фрагмент одежды Навального?

А самым провальным из последних эпизодов операции «Навальный» было интервью Марии Певчих каналу «Дождь» по видеосвязи, где она показала, что не владеет особенностями работы ФБК и не смогла объяснить, откуда у ФБК такие исчерпывающие данные о «дворце». Забавно выглядит и её комментарий к работе над фильмом: «Как только Алексей вышел из комы, он сразу же сказал «работаем», и мы три месяца без устали работали». Что они могли делать три месяца в Берлине, снимая «дворец» в Геленджике? Скорее всего, утюжили полученный из СИС машинный перевод комментариев к фильму.

Эти недоработки очень похожи на почерк СИС. Однако в этой службе не смущаются. Там отлично усвоили правило Бертольда Брехта:

Шагают бараны в ряд, бьют в барабаны.

Шкуру для них дают сами бараны.