Об импичменте - ни слова: Трамп в пять минут ответил на голосование Палаты представителей

Сегодня Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Как отмечает российский журналист, работающий в Соединённых Штатах, Валентин Богданов, впервые в американской истории это дважды случилось с одним президентом.

При этом сам импичмент уже называют самым двухпартийным, поскольку за него проголосовали не только демократы (единогласно), но и сторонники Трампа - республиканцы (10 человек).

Коллега Богданова - Вера Десятова рассказала своим подписчикам в Telegram-канале "НАШ президент США" о том, что после объявления импичмента Трампу в официальном Twitter Белого дома появилось заявление американского лидера. Он уложился в пять минут.

pic.twitter.com/FIJbvCYGJ6 - The White House (@WhiteHouse) January 13, 2021

"И ни слова о том, что сделала Палата Представителей. Зато много о штурме Капитолия. И о том - что те, кто это делал - не его настоящие сторонники", - обратила внимание журналистка, процитировав заявление пока ещё действующего президента США.

В частности, Трамп говорил о том, что ни один из его "истинных сторонников не может поддерживать политическое насилие, неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, не может обижать своих сограждан". По мнению главы Белого дома, те, кто действует подобным образом - не его сторонники, а, наоборот, те, кто "атакует" и само движение в поддержку Трампа, и "атакует нашу страну".

Прошёлся президент и по цензуре в соцсетях, назвав это "беспрецедентным нападением на свободу слова".

"Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в чёрные списки наших сограждан неправильны и опасны", - особо подчеркнул Дональд Трамп, добавив, что сейчас настало то время, когда нужно не пытаться заставить замолчать друг друга, а наоборот - слушать.

После этого спича Десятова поставила политическое будущее Трампа под сомнение.

"Даже не из-за импичмента. А из-за вопроса: пойдут ли люди за него голосовать после того как он сначала отправил их к Капитолию бороться за выборы, называл их за это настоящими патриотами, а теперь говорит - да никакие вы не сторонники", - отметила журналистка.