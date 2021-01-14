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Об импичменте - ни слова: Трамп в пять минут ответил на голосование Палаты представителей
14 января 2021, 14:25 • 73 • Политика
После голосования Палаты представителей Конгресса США на официальном Twitter Белого дома появилось заявление пока ещё действующего президента Дональда Трампа. Всего в пяти минутах он ни слова не сказал об объявленном ему уже втором импичменте, зато прошёлся по цензуре в соцсетях и штурме Капитолия.
Сегодня Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Как отмечает российский журналист, работающий в Соединённых Штатах, Валентин Богданов, впервые в американской истории это дважды случилось с одним президентом.
При этом сам импичмент уже называют самым двухпартийным, поскольку за него проголосовали не только демократы (единогласно), но и сторонники Трампа - республиканцы (10 человек).
Коллега Богданова - Вера Десятова рассказала своим подписчикам в Telegram-канале "НАШ президент США" о том, что после объявления импичмента Трампу в официальном Twitter Белого дома появилось заявление американского лидера. Он уложился в пять минут.
"И ни слова о том, что сделала Палата Представителей. Зато много о штурме Капитолия. И о том - что те, кто это делал - не его настоящие сторонники", - обратила внимание журналистка, процитировав заявление пока ещё действующего президента США.
В частности, Трамп говорил о том, что ни один из его "истинных сторонников не может поддерживать политическое насилие, неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, не может обижать своих сограждан". По мнению главы Белого дома, те, кто действует подобным образом - не его сторонники, а, наоборот, те, кто "атакует" и само движение в поддержку Трампа, и "атакует нашу страну".
Прошёлся президент и по цензуре в соцсетях, назвав это "беспрецедентным нападением на свободу слова".
"Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в чёрные списки наших сограждан неправильны и опасны", - особо подчеркнул Дональд Трамп, добавив, что сейчас настало то время, когда нужно не пытаться заставить замолчать друг друга, а наоборот - слушать.
После этого спича Десятова поставила политическое будущее Трампа под сомнение.
"Даже не из-за импичмента. А из-за вопроса: пойдут ли люди за него голосовать после того как он сначала отправил их к Капитолию бороться за выборы, называл их за это настоящими патриотами, а теперь говорит - да никакие вы не сторонники", - отметила журналистка.
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