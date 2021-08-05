Об идеологии проекта Великой Румынии

Латинизация как политика

В качестве идеологии проекта Великой Румынии, предполагающего поглощение Румынией Республики Молдова, Бухарест использует историческое наследие Древнего Рима и латинской цивилизации. Латинизация сознания современных румын носит политический характер и служит средством внушения румынам чувства национальной гордости для свершения грядущих геополитических преобразований – возрождения Великой Румынии с Молдавией, украинскими Бессарабией и Северной Буковиной в составе румынского государства.

В официальном гимне Румынии Deşteapte-te, române! (Пробудись, румын!) румыны названы «гордыми правнуками Траяна», в жилах которых течёт римская кровь. Текст гимна был написан поэтом Андреем Мурешкану в XIX веке и содержит призыв сбросить иго тиранов-варваров, создать новую судьбу, перед которой склонятся головы врагов; врагам же румыны "за свои страданья воздадут сполна". На дворе XXI век, и слова румынского гимна адресованы уже другим врагам. В военной доктрине Румынии врагом обозначена Россия.

Процесс политической латинизации румынской культуры был запущен в XVIII-XIX вв. как инструмент завершения идеологического генезиса румынской нации. Классик румынской литературы Михай Эминеску писал в 1872 году: «Да, я прибыл из Рима, дорогие и любимые сограждане, из Дакии [императора] Траяна!» (Da, de Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi - din Dacia Traiană!).

Латинское название Румынии – Дакоромания (Dacoromania), что уже говорит о равном вкладе даков и римлян в её историю. Современные румынские историки ради чистоты версии о римском происхождении нивелируют прямое родство румын с древними даками. Дакской генетике отведена в этногенезе румын минимальная роль. Так, утверждается, что румынский язык почти на 70% состоит из латинских слов и всего на 10% из дакских. Румыны хотят быть потомками римлян-победителей, а не побеждённых даков, но на всякий случай даков тоже объявляют высшим народом. «Мы [румыны] – древнейший народ Европы... Даки и геты были элитой древнего мира», – заявляет профессор Бухарестского университета Константин Джуреску (Constantin Giurescu).

Историк Лучиан Бойя (Lucian Boia) в книге «История и миф в румынском сознании» (History and Myth in Romanian Consciousness) указывает, что вплоть до XIX в. румыны жили внутри восточно-славянского культурного ареала. Разворот в сторону Запада инициировали трансильванские румыны-униаты, обучавшиеся в Вене и Риме. Трансильвания – самая западная область Румынии, с высоким процентом немецкого и венгерского населения. Латинизация позволяла чётко обозначить границы румынской нации, отделив её от германцев, финно-угров и славян, и вывести Румынию из культурной изоляции, сделав частью латинской Европы наряду с Францией, Италией, Испанией, Португалией.

В угоду нынешней политической конъюнктуре румынские авторы реанимируют идеологемы образца XIX века: называют Румынию «латинским островом в славянском море», «восточным бастионом латинской цивилизации», «новым латинским народом», чьё национальное самосознание по своей природе соответствует современным демократическим ценностям. Потому-де румыны наделены исторической миссией распространять западную демократию за восточными рубежами Европы – в Молдавии и на Украине.

Латинскими терминами насыщены труды румынских геополитиков. Румынию они описывают как принадлежащую Pax Latina (Латинскому миру), её положение как trio confinium – стык трёх цивилизаций (латинской, германской, славянской). Чёрное море обозначается как Pontul Euxin (Понт Эвксинский), балтийско-черноморская перемычка – как balto-euxinus, коридор вдоль черноморского побережья Румынии к побережью Болгарии – как traco-illiric (фракийско-иллирийский). Жонглирование римской лексикой призвано подчеркнуть историческую ответственность румын за геополитическую судьбу данных регионов.

Здесь видны явные параллели с идеологией итальянского фашизма. Бенито Муссолини в статье Passsato e avvenire (Прошлое и будущее) писал в 1922 году: «Рим... – это наш символ и, если хотите, наш миф. Мы мечтаем о римской Италии, мудрой, сильной, дисциплинированной и имперской. Многое из того бессмертного, что содержал в себе римский дух, возродилось в фашизме... Civis Romanus sum (Я – гражданин Рима)».

Муссолини оправдывал итальянскую экспансию в Средиземноморье ссылками на ius italicum (италийское право), Бухарест оправдывает румынскую экспансию в Черноморском регионе тем, что является преемником «италийского права». «Именем римского Августа направим наши силы в Адриатику... и Средиземноморье...», – провозглашал Муссолини. «Докажем миру, что в этих руках ещё течёт римская кровь и в нашей груди мы с гордостью храним имя победителя Траяна», – поётся в гимне Румынии. Муссолини заявлял, что «миссия Рима не окончена (il compito di Roma non è finito)». Бухарест заявляет, что румыны – потомки римских легионеров и продолжатели их истории.

Характеристика, которую дал Муссолини фашистам, назвав их «поклонниками всего римского» (esaltatori di tutto ciò che è romano), вполне подходит современным румынским политикам. У него итальянцы – средиземноморская нация с великим будущим, у них румыны – черноморская нация с таким же великим будущим. Муссолини призывал итальянцев раздвинуть границы Италии за Альпы, Бухарест раздвигает «естественные рубежи» румынской нации за Днестр и Карпаты.

Мануэла Бертоне (Manuela Bertone) в исследовании Civis Romanus sum: romanità, latinità e Mediterraneo nel discorso italico di Benito Mussolini 1915-1922 (Civis Romanus sum: Древний Рим, Латинский мир и Средиземноморье в италийском дискурсе Бенито Муссолини 1915-1922) пишет о вере Муссолини в привилегию итальянцев быть народом-наследником древних римлян. В Бухаресте верят в привилегию румын быть такими же наследниками.

В области политики безопасности Румыния взяла на вооружение т. н. концепцию расширенной безопасности (securitate naţională extinsă). Под этим подразумевается активизация Румынии на пространстве между Чёрным, Балтийским и Эгейским морями для достижения регионального лидерства в Юго-Восточной Европе. Ссылки на величие Древнего Рима должны заставить румын поверить, что им это по плечу.