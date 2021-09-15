«Об этом речи не идёт»: Песков оценил возможность введения нового локдауна в России

Российские власти не рассматривают возможность введения новых коронавирусных ограничений или локдауна, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента также рассказал, что уход Владимира Путина на самоизоляцию кардинально не повлиял на рабочий режим главы государства. Накануне Путин сообщил, что какое-то время будет находиться на самоизоляции из-за выявленных в его окружении случаев COVID-19. Помимо этого, глава Роспотребнадзора Анна Попова, ссылаясь на оценки Всемирной организации здравоохранения, сообщила, что Россия проходит пандемию коронавирусной инфекции лучше, чем многие страны мира.

Самоизоляция не влияет на работу президента России Владимира Путина, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Чувствует он себя прекрасно, продолжает работать. Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника V» доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина ещё выше», — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что уход на самоизоляцию ничего не меняет в работе президента, «не приводит к сужению общения и замедлению темпов рабочего графика».

Накануне Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» сообщил, что какое-то время будет соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных в его окружении случаев COVID-19. По его словам, титры антител к коронавирусу у него остаются высокими.

«Но посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни. Надеюсь, ... что «Спутник V» реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19», — пояснял он.

Напомним, российский лидер вакцинировался весной. Первый укол он сделал 23 марта, второй — 14 апреля.

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Говоря о возможной ревакцинации главы государства, Дмитрий Песков напомнил, что у Путина по-прежнему высокий титр антител.

«Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в The Lancet, о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации. Но в любом случае все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе и эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают всё, что нужно в этой ситуации», — указал пресс-секретарь президента.

Он также сообщил, что Владимиру Путину пришло приглашение принять участие в виртуальном глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19 под председательством США, который намечен 22 сентября в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Решение по этому вопросу пока не принято.

Помимо этого, Дмитрий Песков подчеркнул, что власти не рассматривают возможность введения новых коронавирусных ограничений и локдауна в стране: «Об этом речи не идёт, такого нет вообще вопроса сейчас».

«Что касается ожидания новой волны, какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений», — пояснил он.

«Россия проходит пандемию достойно»

За прошедшие сутки в России был зафиксирован 18 841 новый случай коронавирусной инфекции. Наибольшее их число зафиксировано в Москве (1838), Санкт-Петербурге (1609) и Московской области (790). За это время выздоровели 17 039 человек, скончались 792 пациента.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 194 926. Всего в России выздоровели 6 435 072 пациента, 195 041 человек умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, более 95% выявляемых случаев в стране приходится на коронавирусный штамм «дельта». По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 184,6 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, под наблюдением медиков остаются более 1,1 млн человек.

Россия имеет более высокие показатели по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, чем во многих странах мира, указала Попова. Глава Роспотребнадзора пояснила, что Россия в общем рейтинге стран по показателю заболевших на 100 тыс. населения в сутки не поднималась выше 60-го места, сообщает агентство «Интерфакс».

«Сегодня, по оценкам ВОЗ, наших коллег за рубежом, РФ проходит пандемию достойно и с гораздо лучшими показателями, чем во многих странах мира», — сказала Попова на встрече со студентами Ростовского государственного медуниверситета.

По её мнению, в течение следующих одного—двух месяцев доля привитых от COVID-19 взрослых россиян превысит 50%.

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Кроме того, в интервью радио «Комсомольская правда» Попова отметила, что в России сложилась «достаточно неплохая иммунная прослойка» — 39 млн взрослых россиян, полностью завершивших прививочный курс, и ещё 7 млн переболевших COVID-19.

«Но мы видим по опыту зарубежных стран, что этого недостаточно, нужно как можно больше. Вирус мутирует, и, если первый год он вёл себя спокойно, значимых мутаций не отмечал никто в мире, то потом научился изменяться, приспосабливаясь к иммунной защите человека, обретая навык её обходить. И поэтому сегодня охват иммунизации для создания прочного популяционного иммунитета должен быть значительно больше. Ну, и в преддверии осеннего сезона, конечно, нужно прививаться, и прививаться быстро, надо поторопиться», — заявила глава Роспотребнадзора.

500 победителей программы поощрения вакцинированных

В России определили первых 500 победителей розыгрыша денежных призов (100 тыс. рублей на человека) среди граждан, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства, номера победивших сертификатов будут опубликованы на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье» 15 сентября.

«Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователи мобильного приложения портала также получат push-уведомления о выигрыше», — говорится в сообщении.

Второй тираж розыгрыша намечен на 14 октября.

В августе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором говорится о запуске осенью программы поощрения совершеннолетних граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, таким образом власти выражают признательность россиянам, проявившим сознательность, а также позаботившимся о своём здоровье и защите своих близких.

«Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций представил результаты применения российской вакцины «Спутник V» в ходе кампании по вакцинации в Белоруссии — подтверждены высокая безопасность и эффективность препарата.

«Эффективность российской вакцины против коронавируса в Белоруссии составила 97,2%. Эффективность препарата была вычислена на основе данных более 860 тыс. человек, которые получили прививку российским препаратом», — говорится в сообщении.

Представленные Минздравом Белоруссии данные свидетельствуют об отсутствии случаев тяжёлых нежелательных явлений после вакцинации и летальных исходов, связанных с вакцинацией.

В декабре 2020 года Белоруссия стала первым зарубежным государством, где был зарегистрирован «Спутник V». В феврале 2021-го в стране произвели пробную партию российской вакцины. В марте на базе предприятия «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск препарата.

В июне 2021 года в республике одобрили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

Признание сертификатов о вакцинации

Переговоры между Россией и Израилем о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 могут завершиться до конца года, заявил посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви.

«Переговоры идут. Одни переговоры между Роспотребнадзором и нашим Минздравом уже прошли. В ближайшую неделю, в эти дни, пройдёт ещё один такой раунд. Они там сравнивают друг с другом, это технические данные. Мы в своё время даже предоставили свои идеи в письменном виде Минздраву России», — цитирует дипломата газета «Известия».

Он выразил надежду на то, что переговоры между странами завершатся в этом календарном году.

«Во-первых, будем надеяться, что пандемия тоже немножко успокоится. К сожалению, не все — ни у нас, ни в России — привиты. Так что признать сертификаты — это одно, но чтобы полностью открыть (границы. — RT) — тут тоже надо будет ещё подумать, как технически это сделать», — добавил Бен Цви.

Напомним, 9 сентября в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел РФ и Израиля. После этого Сергей Лавров сообщил, что его коллега Яир Лапид пообещал проработать вопрос признания в еврейском государстве российских сертификатов о вакцинации.

«На днях они приняли решение свободно пускать в Израиль иностранцев с сертификатами о вакцинации препаратами, одобренными в Израиле и в Евросоюзе. Высказал недоумение, почему в этот список не включили наши вакцины. Он обещал над этим работать», — сказал Лавров в ходе форума современной журналистики «Вся Россия — 2021» 10 сентября.