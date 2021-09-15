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«Об этом речи не идёт»: Песков оценил возможность введения нового локдауна в России
15 сентября 2021, 16:10 • 82 • В России
Российские власти не рассматривают возможность введения новых коронавирусных ограничений или локдауна, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента также рассказал, что уход Владимира Путина на самоизоляцию кардинально не повлиял на рабочий режим главы государства. Накануне Путин сообщил, что какое-то время будет находиться на самоизоляции из-за выявленных в его окружении случаев COVID-19. Помимо этого, глава Роспотребнадзора Анна Попова, ссылаясь на оценки Всемирной организации здравоохранения, сообщила, что Россия проходит пандемию коронавирусной инфекции лучше, чем многие страны мира.
РИА Новости © Павел Бедняков
Самоизоляция не влияет на работу президента России Владимира Путина, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что уход на самоизоляцию ничего не меняет в работе президента, «не приводит к сужению общения и замедлению темпов рабочего графика».
Накануне Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» сообщил, что какое-то время будет соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных в его окружении случаев COVID-19. По его словам, титры антител к коронавирусу у него остаются высокими.
«Но посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни. Надеюсь, ... что «Спутник V» реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19», — пояснял он.
Напомним, российский лидер вакцинировался весной. Первый укол он сделал 23 марта, второй — 14 апреля.Также на russian.rt.com «Посмотрим, как сработает «Спутник V»: Путин ушёл на карантин из-за случаев заболевания COVID-19 в его окружении
Говоря о возможной ревакцинации главы государства, Дмитрий Песков напомнил, что у Путина по-прежнему высокий титр антител.
«Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в The Lancet, о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации. Но в любом случае все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе и эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают всё, что нужно в этой ситуации», — указал пресс-секретарь президента.
Он также сообщил, что Владимиру Путину пришло приглашение принять участие в виртуальном глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19 под председательством США, который намечен 22 сентября в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Решение по этому вопросу пока не принято.
Помимо этого, Дмитрий Песков подчеркнул, что власти не рассматривают возможность введения новых коронавирусных ограничений и локдауна в стране: «Об этом речи не идёт, такого нет вообще вопроса сейчас».
«Что касается ожидания новой волны, какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений», — пояснил он.
«Россия проходит пандемию достойно»
За прошедшие сутки в России был зафиксирован 18 841 новый случай коронавирусной инфекции. Наибольшее их число зафиксировано в Москве (1838), Санкт-Петербурге (1609) и Московской области (790). За это время выздоровели 17 039 человек, скончались 792 пациента.
Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 194 926. Всего в России выздоровели 6 435 072 пациента, 195 041 человек умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.
По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, более 95% выявляемых случаев в стране приходится на коронавирусный штамм «дельта». По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 184,6 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, под наблюдением медиков остаются более 1,1 млн человек.
Россия имеет более высокие показатели по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, чем во многих странах мира, указала Попова. Глава Роспотребнадзора пояснила, что Россия в общем рейтинге стран по показателю заболевших на 100 тыс. населения в сутки не поднималась выше 60-го места, сообщает агентство «Интерфакс».
«Сегодня, по оценкам ВОЗ, наших коллег за рубежом, РФ проходит пандемию достойно и с гораздо лучшими показателями, чем во многих странах мира», — сказала Попова на встрече со студентами Ростовского государственного медуниверситета.
По её мнению, в течение следующих одного—двух месяцев доля привитых от COVID-19 взрослых россиян превысит 50%.Также на russian.rt.com «Заметно увеличит число вакцинированных»: в России предложили узаконить три выходных после прививок от COVID-19
Кроме того, в интервью радио «Комсомольская правда» Попова отметила, что в России сложилась «достаточно неплохая иммунная прослойка» — 39 млн взрослых россиян, полностью завершивших прививочный курс, и ещё 7 млн переболевших COVID-19.
«Но мы видим по опыту зарубежных стран, что этого недостаточно, нужно как можно больше. Вирус мутирует, и, если первый год он вёл себя спокойно, значимых мутаций не отмечал никто в мире, то потом научился изменяться, приспосабливаясь к иммунной защите человека, обретая навык её обходить. И поэтому сегодня охват иммунизации для создания прочного популяционного иммунитета должен быть значительно больше. Ну, и в преддверии осеннего сезона, конечно, нужно прививаться, и прививаться быстро, надо поторопиться», — заявила глава Роспотребнадзора.
500 победителей программы поощрения вакцинированных
В России определили первых 500 победителей розыгрыша денежных призов (100 тыс. рублей на человека) среди граждан, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства, номера победивших сертификатов будут опубликованы на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье» 15 сентября.
Второй тираж розыгрыша намечен на 14 октября.
В августе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором говорится о запуске осенью программы поощрения совершеннолетних граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, таким образом власти выражают признательность россиянам, проявившим сознательность, а также позаботившимся о своём здоровье и защите своих близких.
«Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций представил результаты применения российской вакцины «Спутник V» в ходе кампании по вакцинации в Белоруссии — подтверждены высокая безопасность и эффективность препарата.
«Эффективность российской вакцины против коронавируса в Белоруссии составила 97,2%. Эффективность препарата была вычислена на основе данных более 860 тыс. человек, которые получили прививку российским препаратом», — говорится в сообщении.
Представленные Минздравом Белоруссии данные свидетельствуют об отсутствии случаев тяжёлых нежелательных явлений после вакцинации и летальных исходов, связанных с вакцинацией.
В декабре 2020 года Белоруссия стала первым зарубежным государством, где был зарегистрирован «Спутник V». В феврале 2021-го в стране произвели пробную партию российской вакцины. В марте на базе предприятия «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск препарата.
В июне 2021 года в республике одобрили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».
Признание сертификатов о вакцинации
Переговоры между Россией и Израилем о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 могут завершиться до конца года, заявил посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви.
«Переговоры идут. Одни переговоры между Роспотребнадзором и нашим Минздравом уже прошли. В ближайшую неделю, в эти дни, пройдёт ещё один такой раунд. Они там сравнивают друг с другом, это технические данные. Мы в своё время даже предоставили свои идеи в письменном виде Минздраву России», — цитирует дипломата газета «Известия».
Он выразил надежду на то, что переговоры между странами завершатся в этом календарном году.
«Во-первых, будем надеяться, что пандемия тоже немножко успокоится. К сожалению, не все — ни у нас, ни в России — привиты. Так что признать сертификаты — это одно, но чтобы полностью открыть (границы. — RT) — тут тоже надо будет ещё подумать, как технически это сделать», — добавил Бен Цви.
Напомним, 9 сентября в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел РФ и Израиля. После этого Сергей Лавров сообщил, что его коллега Яир Лапид пообещал проработать вопрос признания в еврейском государстве российских сертификатов о вакцинации.
«На днях они приняли решение свободно пускать в Израиль иностранцев с сертификатами о вакцинации препаратами, одобренными в Израиле и в Евросоюзе. Высказал недоумение, почему в этот список не включили наши вакцины. Он обещал над этим работать», — сказал Лавров в ходе форума современной журналистики «Вся Россия — 2021» 10 сентября.
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