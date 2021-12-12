«Об этом нельзя говорить»: Зеленский уклонился от ответа на вопрос «Россия — Ахметов»

Президент Украины Владимир Зеленский, сделавший на пресс-конференции громкое заявление о готовящемся госперевороте с привлечением к нему олигарха Рината Ахметова, через две недели отказался говорить на эту тему.Так, в интервью телеканалу «1+1» телеведущая Наталия Мосейчук попросила Зеленского прокомментировать ситуацию относительно того, что сейчас известно о подготовке государственного переворота на Украине, обозначив его словами «Россия — Ахметов», который он анонсировал две недели назад.На этот раз президент заявил, что он не готов говорить об этом. А на уточняющий вопрос телеведущей «Почему?», Зеленский ответил, мол, «потому что об этом нельзя говорить».При этом Зеленский считает, что люди, которые занимались подготовкой госпереворота в стране, до сих пор не отказались от своих планов.«Полагаю, что глобально у людей планы не изменились. Могу предположить, что они получили определенные коммуникации со стороны наших стратегических партнеров. Им, может, были даны некоторые сигналы. В результате их планы могли нечто изменить», — заявил президент.На видео с 12:35 мин.Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский начал свой пресс-марафон с объявления о том, что представители некоторых украинских политических кругов якобы готовили на 1—2 декабря государственный переворот, а «Ринат Ахметов готов включиться в вопрос смены действующего президента». «Заговорщики»: сотрудник ФСБ Василий Лаптев («куратор»), Алексей Васильев (экс-сотрудник структур МВД), Василий Грицак (бывший заместитель председателя Государственной миграционной службы) и Эдуард Федосов (глава полтавской милиции с 2011 по 2014 год).И Ахметов, и Федосов, и Грицак свою причастность к подготовке «госперевороту» отрицают.В Офисе президента уверены, что «госпереворота» удалось избежать благодаря Владимиру Зеленскому.