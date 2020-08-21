"Об этом не говорят": что США потребовали за помощь по ленд-лизу • 127 • Аналитика © РИА Новости / Александр Капустянский Самолеты, танки, поезда, корабли, оружие и продовольствие — ровно 75 лет назад, 21 августа 1945-го, США прекратили поставки военной продукции в СССР в рамках ленд-лиза. Москва просила продлить программу для ускорения восстановления разрушенной страны, но Вашингтон потребовал сначала оплатить чек. О том, как и чем рассчитывался Советский Союз, — в материале РИА Новости. Товары вместо жизней Закон о ленд-лизе в США приняли в марте 1941-го в качестве одной из мер обеспечения национальной безопасности. В то время страна не принимала участия в каких-либо боевых действиях согласно действующему акту о нейтралитете. Союзникам помогать могли только экономически. Вооружение, продовольствие и сырье поставляли по определенным правилам. Так, за оружие, утраченное в ходе боев, американцы денег не брали. После войны оплачивалось только сохранившееся имущество, пригодное для гражданских целей, а остальная военная техника и вооружение возвращались в Штаты. Масштабы помощи были разными, отмечает в беседе с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. СССР за годы войны получил товаров на общую сумму около одиннадцати миллиардов долларов. Великобритания — на тридцать миллиардов. "Хотя именно СССР нес главное бремя во Второй мировой войне, — говорит Мягков. — Многие американские историки пишут об "арсенале демократии" в лице Америки или материальном "пуле", которые внесли США в военные действия. Но Красная армия оттягивала на себя ¾ всей вражеской силы, проливала кровь, и мне кажется аморальным сравнивать поставки техники, различных товаров с жизнью солдат". При этом, считает Мягков, ленд-лиз мог вообще не понадобиться, если бы США не медлили со вторым фронтом, а открыли его, как обещали, в 1942-м. © Public domain Высадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944 года "Ленд-лиз ускорил продвижение Красной армии только на заключительном этапе войны, — поясняет историк. — Но в 1941-м, 1942-м, вплоть до Сталинградской битвы, пока нам приходилось отступать вглубь страны, теряя огромные территории, хлебные районы, заводы, миллионы единиц вооружения и техники, — на этот период пришлось лишь семь процентов поставок". Таким образом, перелома в войне с гитлеровской Германией СССР добился собственными силами и оружием. А когда стало понятно, что немцы не победят, ленд-лиз заработал по-настоящему. © РИА Новости / Александр Соколенко Десантная баржа с американскими легкими танками МЗ "Стюарт" направляется в район высадки морского десанта Станичка — Южная Озерейка Прибыльное дело И ленд-лиз вовсе не был подарком — СССР исправно платил, даже в первые, самые тяжелые годы Великой Отечественной. Причем зачастую золотом. Об этом свидетельствует история с крейсером "Эдинбург", перевозившим 465 слитков из Советского Союза в Великобританию. В апреле 1942-го корабль атаковала немецкая подводная лодка — две торпеды вывели "Эдинбург" из строя, и он потерял ход. Отбуксировать крейсер в порт англичане не могли, но и отдавать ценный груз немцам не хотели. Поэтому корабль потопили. Почти через сорок лет, в 1981-м, водолазы частной компании подняли с 250-метровой глубины 5129 килограммов золота. Расплачивалась Москва и другими ресурсами — стороны наладили так называемый обратный ленд-лиз. "СССР поставил в США и Великобританию триста тысяч тонн хромовой руды, тридцать две тысячи тонн марганцевой руды, платину, золото, строевой лес и многое другое, — перечисляет Мягков. — Кроме того, Советский Союз делился с союзниками разведывательной информацией о немецкой технике и вооружениях, опытом борьбы на фронте и применения новых видов оружия. Контакты с американской и английской военными миссиями в Москве были регулярными и плодотворными". Некоторые американцы называли Вторую мировую good war ("хорошая война"), напомнил историк. И понятно почему: промышленное производство в США в 1941-45 годах выросло более чем в два раза, в послевоенные годы значительно увеличились потребительские расходы населения, средний заработок, фактически исчезла безработица. Во многом благодаря Второй мировой, в том числе ленд-лизу, американцы преодолели последствия Великой депрессии. © РИА Новости / Борис Антонов Грузовики "Студебекер", поставленные по ленд-лизу, приготовлены для отправки на фронт С точностью до пуговицы Подсчитали, что ленд-лиз — это всего около четырех процентов вооружения, материалов, оборудования, продовольствия, произведенных в стране в годы войны. СССР получил от союзников более одиннадцати тысяч самолетов, около двенадцати тысяч танков, тринадцать тысяч зенитных и противотанковых орудий. Особенно важными были поставки автомобильной техники — прежде всего грузовиков "Студебекер" (427 тысяч штук). "Поражает, с какой точностью союзники вели учет, — отмечает Мягков. — Например, задокументировано, что в СССР союзники отправили 257 723 498 пуговиц. В целом же ленд-лиз — лишь малая толика того, что Советский Союз изготавливал сам: сотни тысяч танков и самолетов, зенитных орудий, пушек, миллионы единиц огнестрельного оружия, мин и гранат. Конечно, ленд-лиз был важен, особенно продовольственный. Но основную продукцию для фронта производили советские рабочие и крестьяне". После войны американцы выставили солидный счет. Разрушенная страна, потерявшая десятки миллионов граждан, должна была союзнику 2,6 миллиарда долларов. Чуть позже сумму снизили до 1,3 миллиарда с 2,3 процента годовых. Хотя всем остальным участникам программы ленд-лиза американцы и англичане долги простили. © РИА Новости / Анатолий Гаранин Раздача продуктовых наборов по ленд-лизу Сталин тогда отверг финансовые требования и заявил, что "СССР сполна расплатился по долгам ленд-лиза кровью". Этот вопрос поднимали и позже. В 1972-м Москва и Вашингтон сошлись на сумме 722 миллиона в рассрочку до 2001-го. Но американцы получили только 48 миллионов — Советский Союз прекратил транши в связи с принятием дискриминационной поправки Джексона — Вэника, ограничивающей торговлю СССР и некоторых других государств. Переговоры возобновили в 1990-м Михаил Горбачев и Джордж Буш. Москва обязалась выплатить 674 миллиона до 2030-го. После распада СССР все долги перешли к России, и задолженность по ленд-лизу разделили между участниками Парижского клуба. Полностью с этой организацией Москва рассчиталась в 2006-м. © РИА Новости / С. Баранов Танкисты на отдыхе Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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