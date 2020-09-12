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Об этих странностях говорил Лавров? Спутница Навального металась между Москвой и Лондоном - источник

12 сентября 2020, 03:40  •  68 • Политика
Спутница Алексея Навального 64 раза моталась между Москвой и Лондоном за последние 10 лет, сообщил источник. Об этих странностях говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, рассуждая об окружении блогера?
Девушка, которая сопровождала оппозиционного блогера в его сибирской поездке, - Марина Певчих, дочь 56-летнего московского бизнесмена Константина Певчих, который связан с медицинскими разработками. Его компания - ООО "Игла" - специализируется на создании микроигл. Кроме того, известно, что Певчих инвестировал средства в создание специальной системы, способной вкалывать препарат через кожу, минуя кровеносное русло.
Как рассказал телеканалу RT источник в правоохранительных органах, Марина постоянно проживает в Великобритании. За последние 10 лет она совершила 64 перелёта между Москвой и Лондоном. Кроме того, десятки раз посещала Женеву, Цюрих, Франкфурт, Ганновер, Дрезден, Брюссель и Тегеран.
Российская полиция попросила Певчих прояснить ситуацию с Навальным, поскольку она сопровождала блогера во время его поездки в Томск, однако девушка отказалась.
Отметим, что ранее на странное поведение окружения Навального обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что люди, сопровождавшие основателя ФБК во время его сибирской поездки, постепенно перебираются в Германию. По словам дипломата, это "наводит на мысли".

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