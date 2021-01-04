Об эстонском ревизионизме и территориальных претензиях Эстонии к России

Когда возникают проблемы с будущим

Выступая с новогодним обращением по телевидению, спикер эстонского Рийгикогу (парламента) Хенн Пыллуаас вновь заявил о территориальных претензиях Таллина к России. «Дорогой народ Эстонии! – сказал он. – Рождество [католическое. – Ред.] позади. Бой церковных часов возвестил о начале 2021 года… Второго февраля мы отметили столетие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня».

Территориальные претензии Эстонии к России

Ссылкой на Тартусский договор 1920 года глава парламента Эстонии официально подтвердил, что эстонская сторона не отказывается от своих претензий на российские территории – правобережье Нарвы и Печорский район. В новогоднем послании эстонец поставил эту тему на первое место.

Между тем президент Керсти Кальюлайд признала в минувшем году, что одним из условий вступления Эстонии в НАТО (2004) стал официальный отказ Таллина от претензий на территории, принадлежавшие Эстонии между двумя мировыми войнами. «Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в НАТО... Мы обещали союзникам: у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям». Стало быть, обманывали, когда обещали? Обманывали, когда подтверждали своё обещание, и вновь соблазняют «дорогой народ Эстонии» русскими землями?

Подписание Тартусского мирного договора

Тартусский договор, напомним, был заключён тогда, когда Советскую Россию раздирала гражданская война, а отделившаяся от неё буржуазная Эстония вела бои с ландвером из прибалтийских немцев и частями Красной армии. По договору 1920 года, подписанном в Тарту, Москва признала независимость Эстонии, к которой отошли часть Псковской губернии (Печорский край, ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Наровы, ныне Ленинградской области.

Демонстрация в Таллине приветствует вступление Эстонии в СССР

В 1940 году Эстония вошла в состав СССР, став советской социалистической республикой. Тартуский договор, утратил силу. В период с 7 июля 1941 по 24 ноября 1944 года территория Эстонии была оккупирована немцами; освобождённая советскими войсками, она вновь была включена в состав СССР. Хельсинские соглашения 1975 провозгласили незыблемость всех установленных в Европе послевоенных границ.

Теперь эстонский ревизионизм пытается перечеркнуть сравнительно недавнее историческое прошлое. Конституция Эстонии 1992 года, принятая по следам развала СССР, утверждает, что «сухопутная граница Эстонии установлена Тартуским мирным договором от 2 февраля 1920 года и другими межгосударственными договорами о границах».

Исторический ревизионизм официального Таллина проявился и в словах Керсти Кальюлайд, сказанных по случаю 100-летия Тартуского договора: «Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно, нас оккупировали».

Сейчас Таллин вновь актуализирует дебаты о Тартусском договоре, аннулированном полувековой историей развития Советской Эстонии. «Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим», – отметила по этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Конечно, разговоры о «прошлом» и «будущем» в устах представителя российской дипломатии – это только слова, но за ними большой смысл: будущее юной эстонской государственности не в последнюю очередь зависит от её отношений с российским соседом.

Историческая русская Иван-Городская крепость

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напоминает о «многовековой истории нахождения "чудской земли" в составе Руси и Российской империи» и призывает не производить селекцию исторических фактов. «Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», – говорится в официальном Telegram-канале Ленинградской области..

«В 1996 году, – напоминает Дрозденко, – завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса».

«Вы что, хотите всерьёз доказать, что древний Псково-Печерский монастырь был основан на землях Эстонии или, на худой конец, Ливонии? Нет, он был основан на исконной псковской земле!» – возмущаются нелепыми претензиями эстонцев российские историки. – Границы, которые существуют сейчас, признаны мировым сообществом и являются суверенными границами РФ. На то, чтобы Эстония стала самостоятельным государством в 1991 году, была добрая воля СССР, который мог оставить ей меньше территорий, чем было у Эстонской ССР», – говорит заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Исторический Псково-Печерский монастырь, на территорию которого претендует Эстония

Заметим, что муссирование эстонскими политиками «территориального вопроса» не в последнюю очередь вызвано надеждами на поддержку территориальных претензий Эстонии следующей администрацией США. Отвечает эстонский ревизионизм и политике Балтийского совета министров и Балтийской ассамблеи (объединяют Эстонию, Латвию и Литвы): эти структуры призвали правительства трёх стран усилить военное сотрудничество и ответить на «агрессию» России.