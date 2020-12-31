Об элементах антикультуры в политической культуре республик Прибалтики

В путь – так в путь, говорят джентльмены, проваливаясь в пропасть

Нет никаких оснований считать, что с появлением в Литве свежего депутатского корпуса и нового правительства литовско-российские отношения потеплеют. Со слов президента В. Путина, Москва готова к более активному, разноплановому сотрудничеству на принципах добрососедства и уважения друг друга; с литовской стороны такая готовность не просматривается. Новый министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что попытки наладить отношения с Москвой Вильнюсу не нужны, а предположения о том, что они станут более тёплыми, – «не более чем дьявольские соблазны».

Вадим Воловой

Глава МИД отметил: «Нет необходимости планировать какие-либо изменения политики в отношении РФ. В Европе ещё находятся международные игроки, которые предлагают «перезагрузиться», в чём нет нужды». Литовский политолог Вадим Воловой называет двусторонние контакты Вильнюса и Москвы плохими, как никогда прежде: «Власти разрушили практически все основные механизмы сотрудничества или взаимодействия, изображая разрыв как наказание России. Во внешней политике употребляются такие понятия, как "избирательное сотрудничество" и тут же – "санкции"».

Все природные богатства Прибалтики. Фото: mousosh118.ru

Александр Удальцов, бывший посол РФ в ЛР оценивает ситуацию так: «Россиянам из Вильнюса говорят: там, где выгодно, мы, так и быть, будем взаимодействовать. А по другим «неинтересным» для нас аспектам станем применять рестриктивные меры. Прямо какая-то колониальная концепция, не позволяющая обеспечивать баланс интересов».

Бытует мнение, что Ландсбергис – политик правого толка, поэтому не может не следовать антироссийскому курсу его партии. Мнение неверное: ни личная позиция главы МИД, ни взгляды президента Гитанаса Науседы никакой роли не играют – не эти фигуры формируют международные отношения. Антирусская линия во внешней политике Литвы утвердилась с президентом Валдасом Адамкусом, которого навязал Вашингтон. Этот прижившийся в США бывший гитлеровский солдат привнёс в политическую культуру Литвы элементы антикультуры.

К слову, американские ставленники появились во всех трёх прибалтийских республиках. Адамкус стоял у власти с 26 февраля 1998 по 25 февраля 2003 г. и с 12 июля 2004 по 12 июля 2009 г., в сумме 10 лет. В Латвии гражданка Канады Вайра Вике-Фрейберга была главой государства почти 8 лет: с 8 июля 1999 по 7 июля 2007 года. Первым законом «свободной Латвии» стал закон о «гражданах и негражданах». Гражданство получили лишь те, кто имел его до 1940 года, а также их потомки; приехавшие жить и работать в Латвию в советские годы оказались за бортом. Итог «демократизации» – в школах Латвии полностью запрещено преподавание на русском языке.

Эстонец Арнольд Рюйтель, получивший от советской власти много больше, чем рядовой гражданин СССР, в 2005 году прочувствовал, куда ветер дует, и отказался от приглашения приехать в Москву на праздничные торжества по случаю 60-летия Победы в Великой Отечественной войне: «Нам пришлось и в мирных условиях пережить гибель тысяч человек, депортации и преследования… Страдания, вынесенные эстонцами во время Второй мировой войны и после неё, не стёрлись в памяти».

Даля Грибаускайте, латыш Валдис Затлерс и Тоомас Ильвес оказались достойными продолжателями антироссийского курса. Благодаря их усилиям в 2015 году РФ превратилась в «экзистенциальную угрозу» для Балтии и Польши, а противостояние ей – в основу всей внешней политики Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллина. Россия стала «террористической страной», её президент – «одновременно Сталиным и Гитлером». Названные прибалтийские политики лично призывали предпринимателей сворачивать сотрудничество с «агрессором, оккупировавшим часть территории независимой Украины».

Карманный министр финансов Литвы Римантас Шаджюс весной 2016 года с трибуны парламента назвал рынок России «рискованным, с низкой покупательной способностью» и призвал переориентировать бизнес на другие страны. О том, что к тому времени Литва от контрсанкций РФ потеряла от 1,5% до 2% ВВП, Шаджюс промолчал.

Какой прибалтийский политик откажется поддержать антироссийские санкции и введение новых, более строгих? Ни в парламентах, ни в правительствах таких нет. Голос оппозиции не слышен. Людей, склонных к заявлениям о необходимости нормализации отношений с РФ и со всеми другими соседями, в Балтии воспринимают как экзотику: «Какая нормализация? Только давление, поскольку на востоке понимают только диктат силы».

Антироссийские санкции лишают литовских перевозчиков 0,5 млрд евро ежегодно. Фото: lt.sputniknews.ru

Антироссийские настроения вернулись в Прибалтику бумерангом не только в виде риторики МИД РФ, но и в виде экономических потерь. Порты Латвии утратили российский транзит, а другого нет. Прежде прибыльная местная железнодорожная компания становится камнем на шее государства; скудными пассажирскими пригородными перевозками ей не выжить. В Литве автомобильные перевозчики ежегодно теряют до 0,5 млрд евро, а молочная отрасль медленно умирает. Эстония лишилась сотен миллионов евро из-за рестрикций, направленных против России.

Профессор Повилас Гилис. Фото: rubaltik.ru

Первый министр иностранных дел Литвы профессор-экономист Повилас Гилис полон мрачных предсказаний: «Если ситуация вокруг сбалансированных отношений с другими странами не изменится, то прибалтов ждут грустные времена. Мы превратимся в Латинскую Америку с её банановыми, псевдодемократическими республиками. Многолетнее международное поведение, например Литвы, станет объектом негласного высмеивания».

Польши это касается меньше. Всё-таки 40 млн человек плюс примерно 20 млн – влиятельная диаспора в США. Особо развитой Польшу не назовёшь, но экономика здесь растёт стабильно, развит малый и средний бизнес, обеспечивающий значительную долю ВВП. Однако антироссийский подтекст политики Варшавы не менее ядовит, чем в Прибалтике. Стоило россиянам отказаться, например, от импорта польских яблок, как градус русофобии в Польше резко пошёл вверх.

Однако и Варшаву, не говоря о Таллине, Риге и Вильнюсе, не причислить к «локомотивам» Евросоюза. Все они могут воображать себя хоть столицами сверхдержав, но их жителям от таких фантазий не лучше. Эти страны ходят по краю пропасти, бросаясь камнями в дом соседа, хотя живут в зданиях со стеклянными стенами.

Почти не нужная Латвии железная дорога. Фото: riafan.ru