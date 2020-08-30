Об эксплуатации гастарбайтеров в Германии

Работа в нечеловеческих условиях

Скандал на одном из крупнейших в Германии мясокомбинате Tönnies в городе Гютерсло привлёк внимание не только немецких, но и зарубежных СМИ. Всплыла проблема, которую раньше немцы не замечали.

Завод является производителем мяса с годовым оборотом более $7,8 млрд. Почти все рабочие – гастарбайтеры из Румынии, Болгарии и Польши. В июне, когда карантин в Германии подошёл к концу и жизнь нормализовалась, коронавирусом вдруг заразились более 1500 сотрудников скотобойни.

Владелец компании Клеменс Тённис заявил, что работающие на заводе болгары и румыны ездили на выходные на родину и якобы там заразились. На самом деле всё было иначе. «В течение долгих лет гастарбайтеры из Восточной Европы эксплуатировались в ужасных условиях, что и стало причиной распространения вируса», – пишет японская «Асахи Симбун».

Владелец компании Tönnies Клеменс Тённис

Гастарбайтеры не могли снимать на свою зарплату хорошее жильё, а компания предоставляла им «крайне маленькие комнаты, похожие на рабочие бараки в довоенной Японии». Рабочим не разрешалось приносить мобильные телефоны и ручные часы на рабочее место, в производственных помещениях часов также не было, и рабочие не могли следить за временем. Они перерабатывали, но сверхурочные им не платили.

Из зарплаты ещё и делались вычеты «за допущенные ошибки». В интервью журналу «Шпигель» от 27 июня 2020 года председатель совета директоров католической благотворительной организации «Каритас» в Гютерсло Фолкер Брюггенюрген прокомментировал один из случаев эксплуатации: «Компания Tönnies запретила выходить на работу работнице из Польши по причине беременности. После этого компания потребовала от нее двойной оплаты за аренду жилья. Более того, с нее продолжили взимать 22 евро за рабочую обувь, несмотря на то что она не появлялась на работе». Это общепринятая практика: за каждый день отсутствия работника на работе арендная плата за убогое жилье повышается на 10 евро. Рабочее место связано с жильём, это создает «максимальную зависимость» гастарбайтера от компании. Отпуск по болезни запрещён.

Компания экономила даже на вентиляции. BBC цитирует профессора Мартина Экснера, возглавляющего рабочую группу, изучающую причины вспышки болезни на заводе. Экснер говорит, что система вентиляции «постоянно рециркулирует один и тот же необработанный воздух».

Скрывать факты эксплуатации гастарбайтеров компании Tönnies помогали высокопоставленные лоббисты, в частности бывший лидер Социал-демократической партии (СДПГ) и бывший вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль, который был нанят в качестве консультанта на зарплату в 10 тысяч евро и «щедрые пособия», пишет Politico.

Зигмар Габриэль

То, что социал-демократ лоббировал крупного капиталиста, возмутило многих в Германии. «У нас есть основные ценности, и каждый достойный социал-демократ должен знать, на чьей он стороне», – заявили лидеры СДПГ Саския Эскен и Норберт Вальтер-Борианс. Однако кто назовёт, в чём состоят эти «основные ценности»? Немецкая социал-демократия давно скатилась до положения обслуги крупного капитала.

Федеральный министр труда Хубертус Хайль заявил изданию Bild, что у него «почти нулевое» доверие к Клеменсу Тённису, на заводах которого «очевидно» имела место эксплуатация выходцев из Центральной и Восточной Европы. Однако Тённис – не единичный пример. По данным немецкого профсоюза NGG, от 70% до 80% из 7000 заводских рабочих Тённиса заставляют работать сверхурочно и такая же картина в целом по отрасли. На немецких мясоперерабатывающих предприятиях гастарбайтеры работают от 12 до 14 часов в день, но получают зарплату лишь за 8 часов, сообщил телеканалу CNN Business представитель NGG Йонас Бол. «Тённис здесь ничем не отличается», – сказал он.

В Германии много лет эксплуатируют не только рабочих мясокомбинатов. Журнал Spiegel от 18 июля 2020 года в статье под названием Die Unsichtbaren («Прозрачные люди») описал страдания сезонных рабочих из Восточной Европы в Германии во время сбора урожая клубники и спаржи. Их обманывали с размером зарплаты, вычитали из заработных денег расходы на питание, заставляли работать сверхурочно, а жить им приходилось в палатках рядом с полем, где они собирали урожай.

Американское издание BuzzFeed News рассказало о созданной немецкой компанией lfa Logistik GmbH сети посредников, которые заманивают нелегальных трудовых мигрантов с Украины в Германию и Польшу, суля им златые горы, а потом превращая их в рабов: «Специальные люди встречали их по прибытии, распоряжались жильем, устанавливали правила рабочего дня и, самое главное, решали, как и когда выдается зарплата… Из зарплаты вычитали все, что можно, включая предоплату за «бюрократические расходы», стоимость ежемесячной аренды жилья и бензина для машины, которая отвозила мигрантов на работу. Вычитали даже стоимость специальных защитных ботинок, которые им проходилось носить. Две женщины рассказали, что из-за всех этих отчислений у них не хватало денег на еду. Они были вынуждены просить коллегу купить им хлеб. Кроме того, посредники шантажировали украинцев тем, что они нелегально пребывают в стране».

И хотя немецкие власти объявили о реформе мясообрабатывающей отрасли, чтобы устранить практику эксплуатации гастарбайтеров, есть сомнения, что что-то изменится.

Миллиардер Клеменс Тённис, вместо того чтобы компенсировать за свой счёт расходы на лечение заболевших рабочих и на объявленный карантин, обратился к правительству с просьбой о государственной финансовой поддержке. Социал-демократ Ральф Штегнер оказался единственным немецким политиком, кого это возмутило: Штегнер сказал, что у Тённиса есть только один шанс оказаться на государственном содержании – это сесть в тюрьму.