Об экономике США. Наконец-то мы услышали, что "король - голый"

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Американская экономика давно уже находится в плачевном состоянии. Совокупный долг почти в четыре раза превышает годовой ВВП страны! Но и это еще не всё

США – крупнейший на планете должник. Отмечу лишь, что всем хорошо известна цифра суверенного долга США, равная 20 трлн долларов. И это - лишь верхняя часть айсберга. Если учесть долги других секторов экономики (нефинансовый сектор, финансовый сектор, сектор домашних хозяйств), то сумма совокупного долга США приближается к 70 трлн долларов. Все это официальные цифры, которые рассчитываются и публикуются Федеральной резервной системой США, Минфином США, Бюро экономического анализа (Министерство торговли США) и другими американскими ведомствами.

Это данные, которые легко можно найти на "счетчике долга США".

Отмечу, что ВВП США за 2016 год (за 2017 год данных еще нет) составил 18,57 трлн долларов. Совокупный долг почти в четыре раза превышает годовой ВВП страны! Но и это еще не все.

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Несколько лет назад большой шум в Америке наделало исследование профессора Бостонского университета Лоуренса Котликоффа. Он попытался сделать оценку совокупного долга США с учетом социальных обязательств государства. По подсчетам профессора, совокупные долги государства превысили 220 трлн долларов (оценка по состоянию на 2011 год). Впрочем, можно обратиться к такому источнику, как упомянутый выше счетчик американского долга. Он, помимо всего, фиксирует социальные обязательства государства. На данный момент они составляют 112 трлн долларов. Меньше, чем у профессора, но тоже впечатляет. Если сложить с официальной суммой всего долга США, то получается 182 трлн долларов. Назовем это показателем консолидированного долга США.

Кстати, на том же счетчике долга США мы можем найти данные об активах американской экономики. Суммарная их величина на данный момент – 134,6 трлн долларов. Консолидированный долг США превышает совокупные активы США почти на полсотни триллионов долларов!

Я слежу за экономикой США давно. Наверное, с того времени, когда в аспирантуре писал диссертацию по теме, имеющей непосредственное отношение к американской экономике. В последние годы я не раз в разных аудиториях озвучивал очевидный для меня вывод: "Америка – государство-банкрот", подкрепляя его различными статистическими показателями. Некоторые мои "откровения" воспринимают с недоверием. Точно также с недоверием они относятся к моему тезису, что Америка давно уже перестала быть "экономически развитой страной". Наверное, стереотипы типа "Америка - самая богатая страна мира", "Америка – экономически развитая страна", "Америка – самая устойчивая экономика" и т.п. формируют средства массовой информации. А СМИ, в свою очередь, опираются на "авторитетные оценки". Среди таких "авторитетных оценок"на первом месте находятся оценки "Большой тройки" рейтинговых агентств.

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Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody’s Investors Service ставят рейтинг США на высшую ступень - AAA. Агентство S&P Global с 2011 года поместило США на немного более низкий уровень AA+. Но тем не менее, такой оценке позавидовали бы большинство стран мира, в том числе тех, которые мы привыкли называть "экономически развитыми". Однако "Большая тройка", которая долгое время была абсолютным монополистом на мировом рынке рейтинговых оценок, сегодня может оказаться (и уже оказалась) в дурацком положении. В некоторых странах появляются свой рейтинговые агентства, которые дают оценки, которые существенно или кардинально отличаются от оценок "Большой тройки". И вот сенсация. Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Co на днях снизило суверенные рейтинги США по долговым обязательствам в национальной и иностранной валютах, ссылаясь на растущую зависимость крупнейшей экономики мира от заемных средств. Dagong сообщило, что снизило суверенные рейтинги с A- до BBB+ с негативным прогнозом.

На этом же уровне китайское агентство оценивает экономики Перу, Колумбии и Туркмении.

Наконец, появилось агентство, которое подобно герою сказки Андерсена, решилось сказать: "Король-то – голый!".

В нашей стране сегодня также появляются национальные рейтинговые агентства, они, правда, преимущественно нацелены на оценки, относящиеся к российской экономике. Жаль, что не они, а их китайские коллеги первыми заявили правду о заокеанском "короле". Но очень хотелось бы, чтобы они громко и внятно повторили эту фразу. И чтобы наши министерства и ведомства, включая Центробанк, в дальнейшем исходили именно из этой простой и незамутненной политическим лукавством оценки.

Катасонов Валентин