«Об экономике никто не думает»: к каким последствиям привела украинская блокада Крыма и Донбасса

Решение Киева о блокаде Крыма и самопровозглашённых республик Донбасса привело к большим потерям для бюджета. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, блокада была спланирована в интересах неких украинских бизнес-групп. Эксперты согласились, что введённые меры негативно отразились на экономике Украины. При этом издержки, связанные с такой политикой, вынуждены нести украинцы, подчёркивают аналитики.

Экономическая блокада Крыма и самопровозглашённых республик Донбасса была ошибочным решением властей Украины и обернулась большими потерями для украинского бюджета. Такую точку зрения высказал в интервью телеканалу «112» бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, предприятия Донбасса давали украинскому бюджету около 33 млрд гривен (почти $1,3 млрд) в год в виде налоговых отчислений до введения блокады и принадлежали украинским собственникам. Кроме того, Украина закупала их продукцию по низким ценам — в первую очередь речь идёт об угле. После того как Киев ввёл торговую блокаду, предприятия перешли под управление непризнанных республик, а их продукция стала обходиться Украине вдвое дороже, поступая транзитом через Россию.

«Да, Украина начала финансировать Россию, закупая у неё уголь. Украина понесла в результате этих действий очень большие потери. Конечно, по логике войны торговли не должно быть и она недопустима. Но юридически Украина не находилась в состоянии войны ни с ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, ОРДЛО — так на Украине называют территорию ДНР и ЛНР. — RT), ни с Россией, с последней мы продолжаем активно торговать», — отметил Суслов, добавив, что Россия всё равно остаётся для Украины ключевым торговым партнёром.

По мнению экс-министра, ошибкой была и блокада Крыма, в результате которой Россия просто построила на полуострове две электростанции, а Украина потеряла прибыль в размере около $1 млрд в год — около $300 млн от экспорта электроэнергии и больше $600 млн от экспорта продуктов в год.

«Весь этот рынок перешёл Ставрополью, Кубани и частично туркам. Поэтому каждый раз возникает вопрос: в чьих интересах это всё делалось? Мне кажется, и одна, и другая блокады были не в интересах Украины», — заявил эксперт.

Учитывая, что Украина продолжает не только торговать с Россией, но и заниматься транзитом российского газа в Европу, единственным логичным объяснением запрета на торговлю с республиками Донбасса и блокады Крыма являются коррупционные мотивы, считает Виктор Суслов. По его мнению, на закупках угля по завышенным ценам по формуле «Роттердам+» могли заработать многие интересанты.

«Многие вещи, как эти блокады, были явно спланированы и реализованы в интересах определённых украинских бизнес-групп и представителей украинской власти», — подчеркнул Суслов.

Как отметил зампред парламента Крымского полуострова Владимир Бобков, показательно, что подобные заявления делают бывшие украинские чиновники.

«Когда люди занимают ключевые посты, они не способны на принятие адекватных решений и следуют политической конъюнктуре. Когда же они выходят в отставку, как будто бы открываются глаза и начинают звучать трезвые заявления, а это заявление действительно трезвое», — сказал Бобков в интервью РИА Новости.

Ещё в конце прошлого года с похожими оценками выступил другой бывший украинский чиновник. Как заявил экс-вице-премьер Владимир Семиноженко, разрыв связей между Крымом и Украиной обернулся колоссальными потерями для украинского бюджета.

Северо-Крымский канал

РИА Новости

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Введение блокады Крыма прежде всего ударило по экономическим интересам Украины и нанесло колоссальный ущерб украинскому бюджету, заявил в беседе с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Всё это в конечном счёте отражается на благосостоянии конкретных граждан. Эта политика проводилась и проводится сейчас, потому что в 2014 году к власти на Украине пришли люди, не заинтересованные в росте благосостояния граждан, а заинтересованные в борьбе с Россией. Русофобия стала основным двигателем принятия решений, и на протяжении пяти лет украинские политики и чиновники соревнуются в том, кто придумает и реализует самые радикальные шаги по разрыву связей с Россией и Крымом», — отметил эксперт.

Напомним, Украина полностью остановила поставки пресной воды на Крымский полуостров по Северо-Крымскому каналу ещё в 2014 году. В конце 2015 года в регион были прекращены поставки украинской сельхозпродукции. В том же году Киев перестал поставлять на полуостров электроэнергию. Это решение было принято после того, как украинские радикалы подорвали линии электропередач на территории соседней с Крымом Херсонской области.

Впрочем, без воды и электроэнергии полуостров не остался. В Крыму были построены две ТЭС, а также проложен энергомост для подачи энергии из материковой России. Для снабжения населения водой были пробурены новые артезианские скважины, а также переброшена часть воды из местных водохранилищ естественного стока в Северо-Крымский канал. В свою очередь, сельскохозяйственные предприятия перешли на выращивание культур, не нуждающихся в больших объёмах воды.

Торговые связи между Украиной и самопровозглашёнными республиками Донбасса сохранялись дольше. Блокада была введена Киевом только в начале 2017 года. Как и в случае с прекращением энергопоставок в Крым, блокаде предшествовала серия силовых акций радикальных националистов, которые потребовали остановить торговое сообщение с ДНР и ЛНР.

До введения блокады Украина закупала в ЛДНР преимущественно уголь, включая высокоэнергетический уголь антрацитовых сортов, который используется в качестве топлива на украинских ТЭС.

После разрыва торговых связей с непризнанными республиками Донбасса Киев перешёл к закупкам угля в США и ЮАР. Однако основным поставщиком сырья для Украины стала Россия. Украина перешла к закупкам добываемого в Донбассе угля при посредничестве России, что не могло не привести к удорожанию поставок.

Михаил Волынец

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Ещё одним спорным решением Киева стало введение в 2016 году формулы «Роттердам+», согласно которой стоимость угля для украинских импортёров привязывается к котировкам индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен), также добавляется стоимость транспортировки на Украину. По мнению многих экспертов, новая система ценообразования привела к росту тарифов на электроэнергию для населения и нанесла ущерб украинской экономике.

Формула «Роттердам+» была отменена летом 2018 года по решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), новые правила ценообразования вступили в силу 1 июля текущего года. Однако результаты блокады ЛДНР, а также искусственного завышения цен на уголь привели к пагубным последствиям. Как заявил накануне глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Верховной рады Михаил Волынец, сейчас на складах украинских ТЭС находится на 54% меньше угля, чем было в аналогичный период прошлого года.

«В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа», — заметил он.

Неконкурентная борьба

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз не исключил, что блокировка торгового сообщения с ДНР и ЛНР могла быть элементом борьбы олигархических кланов.

«Введение торговой блокады Донбасса стало ударом по интересам Ахметова, который в своё время являлся богатейшим человеком Украины и был лоялен Януковичу. Его вотчиной были юго-восточные регионы, где он владел рядом предприятий», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Если говорить о коррупционной подоплёке тех событий, то понятно, что постфактум украинские бизнес-группы попытались использовать эту ситуацию. Но изначально это было элементом политической борьбы между украинскими группами влияния», — отметил Бортник в беседе с RT.

Ринат Ахметов

РИА Новости

© Ирина Александрова

По словам эксперта, очевидно, что введение блокады нанесло урон украинской экономике.

«Думаю, что эти решения стоили Украине 2—5% ВВП, поскольку Киев потерял контроль над предприятиями в Донбассе, а также потерял влияние на эти территории через бизнес-связи, через горизонтальные связи», — считает Бортник.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не исключает отмены экономической блокады Донбасса на условии возвращения предприятий региона под контроль украинской стороны.

Однако эксперты сомневаются, что подобное произойдёт в обозримом будущем. По словам Руслана Бортника, хотя потенциально Украина сможет «откатить ситуацию обратно», сделать это будет сложно.

«Теперь это зависит не только от Киева и требует новых серьёзных политических договорённостей. Сегодня основное требование Киева — возвращение под контроль Украины предприятий, которые находятся в ДНР и ЛНР. Однако эти предприятия уже встроены в новую экономическую цепочку», — подчеркнул эксперт.

Перспективы отмены блокады Крыма не менее туманны, отмечают политологи. Напомним, ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Даниил Гетманцев предложил возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

«Лично я считаю, что, отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями», — заявил политик.

Однако вскоре «постоянный представитель президента Украины в АР Крым» Антон Кориневич в интервью украинским СМИ заявил о невозможности возобновления подачи воды в Крым, поскольку блокада является механизмом давления на Россию.

При этом пагубность блокады понимают многие украинские политики. Как заявил в беседе с RT источник в партии «Батькивщина», Украина действительно несёт потери из-за блокады Крыма.

«Торговля с Крымом могла бы стать хорошей возможностью для развития целого региона Украины, Херсонской области. Уровень жизни населения бы вырос, и люди бы не уезжали на работу за границу. Но экономические выгоды и благополучие населения, видимо, играют далеко не первостепенную роль для властей», — заявил он.

По словам Владимира Шаповалова, принимая решения о блокаде Крыма и Донбасса, власти Украины совершенно не учитывали интересы собственных граждан.