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ОАЭ списали долги граждан. Можно ли повторить это в России?

25 февраля 2019, 14:09  •  65 • В мире
Власти Объединённых Арабских Эмиратов объявили о списании части долгов своих граждан перед банками. Этот акт заботы и понимания кажется хорошим примером для российского правительства, но всё ли у нас так плохо?
Автор:
Мельников Михаил
Давайте разберёмся, что же за счастье привалило подданным арабских эмиров. Речь идёт примерно о трёх тысячах человек, которые не могут выплатить около 100 миллионов долларов банкам страны. Это самое масштабное вмешательство государства в отношения между банками и их клиентами после 2012 года, когда было списано 540 миллионов долларов с долговых счетов более чем шести тысяч граждан страны.
И уже слышны голоса о том, что неплохо бы российским властям присмотреться к примеру нашего конкурента по мировому нефтегазовому рынку. Добиться списания долга перед банком или МФО в России можно, но только в индивидуальном порядке либо же через процедуру банкротства. При этом объёмы выданных кредитов постоянно растут. Не взяться ли нашему правительству за разбор этих авгиевых конюшен?
Совсем не идеал
Идеализация арабских монархий в России чисто эмоционально вполне понятна и вызывает определённое сочувствие. В самом деле, стопроцентно патерналистские государства, близкие к теократии, не соблазнившиеся выборно-демократическими (на деле – охлократическими) идеями, направляющие заметную часть доходов бюджета на прямую поддержку граждан (не через хитрые, мало кому доступные банковские механизмы налоговых и кредитных льгот, как в России). Отказ от алкоголя – ещё один значимый плюс этих государств, всё более актуальный и для России.
Низкая толерантность к коррупции также является одним из несомненных плюсов этих стран: хотя неравенство граждан является одной из основ общества (в отличие от декларируемого равенства в России), неприкасаемых тут практически нет. Воровать нельзя. Совсем нельзя. Даже если очень хочется и есть друзья в полиции и управделами эмира.
Но если копнуть поглубже, выяснится, что никаким примером для нас ни Эмираты, ни их соседи быть не могут.
Фото: www.globallookpress.com
Лёгкие, «честно распределяемые» нефтяные деньги развратили нации: основную часть реальной повседневной работы в этих странах выполняют гастарбайтеры, число которых зачастую превышает число граждан, что приближает Эмираты с Аравией к идеалам не Российской, а Римской империи.
Как следствие, этим государствам – ни одному из них – не удалось создать значимой для экономики отрасли, не связанной с углеводородами; исключением служит лишь мусульманский паломнический туризм в Саудовской Аравии.
Когда говорят о нашей нефтяной игле, редко уточняют, что иглы Ближнего Востока куда толще и обильнее наполнены ядом бесплатного природного изобилия.
Кроме того, попытки воспроизвести социальные механизмы монархий Залива и примкнувшей к ним Норвегии в условиях России невозможны, так как у нас совершенно иное соотношение числа жителей и объёмов природных запасов; в среднем на одного русского приходится в 5-8 раз меньше углеводородов, чем в этих странах.
Фото: www.globallookpress.com
Как списывают в России
Поклонники гуманного решения властей Эмиратов вспоминают, что Россия стабильно списывает долги другим государствам, но забывают, что это же касается и собственных граждан и регионов. Понятно, что масштабы у нас другие (в 27 раз больше жителей), но когда проблему нельзя решить другими способами – включается механизм амнистии.
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Вообще, что такое сто миллионов долларов? Это сумма почти в полтора раза меньше даже тех безнадёжных долгов чеченцев за газ, которые постановил забыть райсуд Грозного. Решение по этому вопросу ещё не принято, схватка двух священных коров – «Газпрома» и Чеченской республики – продолжается, но можно быть уверенными: этих денег газовики не увидят никогда.
«Газпром», как и банки ОАЭ, является окологосударственной организацией, конечные решения в которой принимаются на самом верху властной пирамиды России.
Фото: www.globallookpress.com
Кроме того, Россия периодически объявляет разнообразные экономические амнистии, связанные именно со списанием старых долгов.
Из наиболее масштабных примеров следует напомнить о списании в 2018 году долгов граждан и индивидуальных предпринимателей перед налоговой службой и Пенсионным фондом. Без особой помпы правительство отказалось от взыскания, по минимальной оценке, 56,8 млрд рублей – почти миллиарда долларов по действовавшему тогда курсу. Максимальная оценка составляет 150 миллиардов рублей – почти в три раза больше.
И, конечно, банкротство физических лиц. Уже три года действует процедура, введению которой более десяти лет противилось банковское лобби. Статистика первой половины 2018 года говорит о 19,1 тыс. физических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами. Учитывая, что размер долга в таких делах часто превышает миллион рублей, можно говорить о списанной сумме минимум в 20 миллиардов, причём реализация имущества должников с молотка едва ли позволила вернуть заимодавцам хотя бы один миллиард.
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Разрабатывается также система списания части долгов российских регионов перед федеральным центром (хотя эти кредиты и так выдаются на более чем льготных условиях), но и сейчас кредитор, понятно, не требует их немедленного возврата и не применяет штрафных санкций.
Существуют также амнистия капиталов, дачная амнистия и многие другие схемы отказа государства от налоговых претензий в обмен на добровольную легализацию статус-кво.
Мы не знаем, какими были конкретные обстоятельства трёх тысяч освобождённых от долгов жителей Эмиратов (тем более в условиях специфического исламского банкинга), но можно сказать, что Россия оказывает своим гражданам соотносимую поддержку.
Фото: www.globallookpress.com
Конечно, эти цифры не сравнить с щедростью на внешнем рынке: в XXI веке Россия отказалась от претензий на 125 миллиардов долларов, ранее выданных иностранным государствам в качестве кредитов.
Но надо отметить, что подавляющая часть этих кредитов была выдана ещё Советским Союзом, и получали их режимы, не имеющие никакого отношения к нынешним властям облагодетельствованных стран. А ведь большинство переворотов в странах третьего мира сопровождаются практически полным отказом новых демократических правителей от обязательств низвергнутых тиранов. Выбивать такие долги нечем, а вот получить определённые преференции в торговле в обмен на списание – вполне.
Главное – не выдавать безнадёжные кредиты снова, а такая тенденция, к сожалению, вновь начинает прослеживаться.
* * *
Просто не берите кредиты без крайней, самой крайней нужды. Выход нового айфона или самсунга крайней нуждой, кстати, не является. Просто не берите кредиты. Тогда и мечтать о списании не надо будет.

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