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О жертвах британского колониализма в Канаде

29 мая 2021, 15:45  •  133 • Украина
Плоды насильственной ассимиляции
Останки 215 детей-индейцев найдены на месте бывшего крупнейшего воспитательного пансиона Камлупс (Kamploops Residential Indian School) в канадской провинции Британская Колумбия.
Премьер-министр Джастин Трюдо назвал находку душераздирающей. «Это болезненное напоминание о тёмной и позорной странице в истории нашей страны», – написал он.
Руководитель Ассамблеи коренных народов Британской Колумбии Терри Тиджи (Terry Teegee) заявил, что находка «растравила горе и напомнила об утратах, понесённых коренным населением Британской Колумбии».
Система пансионов для индейских детей была введена колониальными властями Великобритании в 1840-х годах как элемент их насильственной ассимиляции. Детей забирали из семей и помещали в специальные школы. Им запрещали разговаривать на родном языке, соблюдать индейские обычаи, носить одежду, если на ней были индейские символы.
Через такие воспитательные пансионы прошли 150 тыс. детей, многие из которых подвергались моральным издевательствам, избиениям, изнасилованиям, получали недостаточное питание. Многие превращались в алкоголиков и наркоманов. Получался замкнутый круг: выпускники пансионов, пережив насилие, воспитывали своих детей тоже методами насилия, и те также становились учащимися пансиона, где насилие продолжалось.
Последнее такое заведение закрыли в 1990-х года. За это время 4100 детей нашли в пансионах свою смерть. Обнаруженные останки 215 человек в Камлупсе в этот список не входят, о них ничего не было известно. Это учебное заведение закрыли в 1978 г., в 2008 г. канадское правительство формально извинилось перед коренными жителями страны за политику «культурного геноцида», навсегда лишившего индейцев родного языка и культуры.
За контроль над Канадой в XVIII-XIX вв. соперничали Великобритания и Франция. Обе стороны совершали зверства по отношению к индейцам, но британцы опережали в жестокости французских конкурентов. Безжалостная система пансионов была придумана британцами.
Вторжение европейцев в Америку забрало 55 млн. индейских жизней. Это самая крупная демографическая катастрофа в истории человечества, навсегда поразившая психику индейцев. Американские психологи провели опыт в племени уматилла, предложив изобразить в вышивке историю племени. Делая узор, индейцы вышивали против часовой стрелки. Психологи интерпретировали это так, что внутренне краснокожие и в XXI в. ощущают последствия геноцида, которому подверглись их предки, и в памяти возвращаются к тем событиям.
Рассказывая истории о преследовании со стороны белых, услышанные от дедушек и бабушек (это было частью психологического эксперимента), многие индейцы так плакали, будто лично пережили эту трагедию лично.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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