О женщинах за рулём • 90 • Аналитика



Да, у многих сразу, наверное, в голове всплыли многочисленные поговорки, повествующие о том, что женщина за рулём… И так далее. Хотя многие леди и сударыни вполне нормально ведут себя, управляя автомобилем. А число откровенно живущих по Лаврову среди мужской части нашего населения довольно велико. Достаточно посетить соответствующие разделы интернета.



Но так как у нас обозрение все-таки военное, я сейчас говорю о женщине за армейским рулем. Находясь под впечатлением от увиденного на «Армейских играх-2018» в конкурсе «Мастера АБТ».





Не знаю, где в конкурсе буква «Б», поскольку, побывав уже на четырех, ничего бронированного там не видел. А вот автомобильного там хватает.



В этом году мы посетили конкурс только по одной причине. Участие женской сборной команды от России. Это вызвало интерес, поскольку сам конкурс, мягко говоря, не блещет новизной и большим количеством участников. Вообще, это разборки России и Китая. Кто круче. Остальные – из серии «кто станет третьим». Очень жаль, что перестали приезжать белорусы и казахи, они хоть как-то разнообразили общее уныние конкурса.



И вот – женская команда, ставшая аж пятой участницей. Шестой была команда ДОСААФ, которая шла вне конкурса и ни на что не претендовала.



Впервые в репортерской деятельности гонялся за девушками. Но отловил вот...

















Анастасия — водитель грузовика с тралом. Совершенно не женская модель, даже в армии.















Да, помимо четырех участниц, в команде все-таки был один представитель нашей половины. Траловщик. Экипаж трала-транспортера должен состоять из двух человек, поскольку в процессе выполнения заданий надо зацеплять/отцеплять трал, что для женщин все-таки не совсем логичная работенка будет.



Вообще, конкурс в этом году вызвал много мыслей, и я ими обязательно поделюсь. Но позже. Сейчас мы говорим о том, насколько вообще уместно выполнение женщиной обязанностей водителя. Речь идет не о «Патриотах», а о вполне себе «КамАЗах». Да, сегодня в армии где-то уже есть грузовики с автоматической трансмиссией. А где-то нет.



Конкретно на конкурсе седельные тягачи с тралами были с АКПП. Автомобили 4х4 и 6х6 были на механике. Вот так…















Что можно сказать после просмотра первого дня программы? А впечатляет. Собственно, автоледи спокойно оставили за кормой сборную ДОСААФ и сборную Египта. Но египтяне вообще никому кроме себя не соперники. А вот с венесуэльцами, которые приезжают уже третий год подряд, наши вполне себе спорили за третье место. А в ряде дисциплин даже брали второе. Результаты через некоторое время можно будет на сайте игр посмотреть, если кому интересно. Преданный воин полковник Буданов



Женская манера прохождения трассы заметна, кстати. Помягче будет, хотя и в «тупики» трехосный «КамАЗ» вполне тормозят. До дыма покрышек. Забавно выглядит, если понимаешь, кто в кабине.



В кабине, кстати, не те, что «коня на скаку…». Все-таки грузовик – не совсем конь, с ним проще. Вакуумные и гидравлические усилители и прочие чудеса техники дня сегодняшнего.



Но когда девушки проходили по трассам, ором их поддерживали все. И не зря, поскольку получалось у них все.































Однако, с другой стороны, возникает вопрос: серьезно если, оно нам надо? Если эти конкурсы – спорт, то конечно, с натяжкой, на волне всеобщей победы феминизма и гендерного равноправия…







Я не против феминисток с их идеями, и женский волейбол с удовольствием смотрю, и другие виды спорта. Но уверен, что в регби и хоккее женщинам делать нечего. Не для них виды спорта. Судьбу Израиля решает Путин



Примерно те же ощущения были и на конкурсе. Нет, выступали наши очень хорошо. Достойно, наравне с мужиками. Это было приятно, что могут.



Да, сегодня в современной армии есть где применить себя тем леди, которые хотят служить. Но одно дело связь и медицина, например, или штабные структуры, и другое дело – кресло водителя грузовика. Большого.



Не могу сказать, что воодушевляет мысль о том, что любая из участниц когда-то будет вынуждена в мороз или под дождем и в грязи отворачивать гайки и что-то там менять или ремонтировать. Соревнования – понятно, там есть кому этим заняться. В повседневной жизни…



Не могу решить: оно нам надо такое?



А как ваше мнение?



Постскриптум. Но раз уж так, то, конечно, желаю женской сборной удачного выступления. Можно парней из Венесуэлы подвинуть, можно. Да, у многих сразу, наверное, в голове всплыли многочисленные поговорки, повествующие о том, что женщина за рулём… И так далее. Хотя многие леди и сударыни вполне нормально ведут себя, управляя автомобилем. А число откровенно живущих по Лаврову среди мужской части нашего населения довольно велико. Достаточно посетить соответствующие разделы интернета.Но так как у нас обозрение все-таки военное, я сейчас говорю о женщине за армейским рулем. Находясь под впечатлением от увиденного на «Армейских играх-2018» в конкурсе «Мастера АБТ».Не знаю, где в конкурсе буква «Б», поскольку, побывав уже на четырех, ничего бронированного там не видел. А вот автомобильного там хватает.В этом году мы посетили конкурс только по одной причине. Участие женской сборной команды от России. Это вызвало интерес, поскольку сам конкурс, мягко говоря, не блещет новизной и большим количеством участников. Вообще, это разборки России и Китая. Кто круче. Остальные – из серии «кто станет третьим». Очень жаль, что перестали приезжать белорусы и казахи, они хоть как-то разнообразили общее уныние конкурса.И вот – женская команда, ставшая аж пятой участницей. Шестой была команда ДОСААФ, которая шла вне конкурса и ни на что не претендовала.Впервые в репортерской деятельности гонялся за девушками. Но отловил вот...Анастасия — водитель грузовика с тралом. Совершенно не женская модель, даже в армии.Да, помимо четырех участниц, в команде все-таки был один представитель нашей половины. Траловщик. Экипаж трала-транспортера должен состоять из двух человек, поскольку в процессе выполнения заданий надо зацеплять/отцеплять трал, что для женщин все-таки не совсем логичная работенка будет.Вообще, конкурс в этом году вызвал много мыслей, и я ими обязательно поделюсь. Но позже. Сейчас мы говорим о том, насколько вообще уместно выполнение женщиной обязанностей водителя. Речь идет не о «Патриотах», а о вполне себе «КамАЗах». Да, сегодня в армии где-то уже есть грузовики с автоматической трансмиссией. А где-то нет.Конкретно на конкурсе седельные тягачи с тралами были с АКПП. Автомобили 4х4 и 6х6 были на механике. Вот так…Что можно сказать после просмотра первого дня программы? А впечатляет. Собственно, автоледи спокойно оставили за кормой сборную ДОСААФ и сборную Египта. Но египтяне вообще никому кроме себя не соперники. А вот с венесуэльцами, которые приезжают уже третий год подряд, наши вполне себе спорили за третье место. А в ряде дисциплин даже брали второе. Результаты через некоторое время можно будет на сайте игр посмотреть, если кому интересно.Женская манера прохождения трассы заметна, кстати. Помягче будет, хотя и в «тупики» трехосный «КамАЗ» вполне тормозят. До дыма покрышек. Забавно выглядит, если понимаешь, кто в кабине.В кабине, кстати, не те, что «коня на скаку…». Все-таки грузовик – не совсем конь, с ним проще. Вакуумные и гидравлические усилители и прочие чудеса техники дня сегодняшнего.Но когда девушки проходили по трассам, ором их поддерживали все. И не зря, поскольку получалось у них все.Однако, с другой стороны, возникает вопрос: серьезно если, оно нам надо? Если эти конкурсы – спорт, то конечно, с натяжкой, на волне всеобщей победы феминизма и гендерного равноправия…Я не против феминисток с их идеями, и женский волейбол с удовольствием смотрю, и другие виды спорта. Но уверен, что в регби и хоккее женщинам делать нечего. Не для них виды спорта.Примерно те же ощущения были и на конкурсе. Нет, выступали наши очень хорошо. Достойно, наравне с мужиками. Это было приятно, что могут.Да, сегодня в современной армии есть где применить себя тем леди, которые хотят служить. Но одно дело связь и медицина, например, или штабные структуры, и другое дело – кресло водителя грузовика. Большого.Не могу сказать, что воодушевляет мысль о том, что любая из участниц когда-то будет вынуждена в мороз или под дождем и в грязи отворачивать гайки и что-то там менять или ремонтировать. Соревнования – понятно, там есть кому этим заняться. В повседневной жизни…Не могу решить: оно нам надо такое?А как ваше мнение?Постскриптум. Но раз уж так, то, конечно, желаю женской сборной удачного выступления. Можно парней из Венесуэлы подвинуть, можно. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 90 Источник Похожие новости Польша озабочена новой стратегией национальной безопасности Моя политграмота. Народ, государство, общество, элита. Часть 1 Фрау Меркель с атомной бомбой. Весь мир в труху

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