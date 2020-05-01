О завершении ремонта ТАВКР «Адмирал Кузнецов»: почему сроки затягиваются • 51 • Аналитика

Ремонт единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» затягивается. Это связано с определенными причинами, среди которых не последнее место занимают технические сложности.







Еще в начале апреля 2020 года стало известно: ремонт авианосца продлится не до лета, а до конца 2022 года. Об этом сообщил прессе руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Также стали известны и примерные цифры ущерба, который корабль понес в результате пожара.



Проблемы и суммы

Речь идет как минимум о 500 млн рублей. В то же время, глава ОСК заявил, что такие деньги, несмотря на их безусловную внушительность, гораздо ниже общей стоимости авианосца, поэтому вопрос о существовании корабля не стоит. Его будут ремонтировать, возможно где-то придется доплатить больше, на чем-то смогут сэкономить, а заодно проведут и определенные модернизационные работы.



Напомним, что пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел в декабре 2019 года. Уже тогда корабль находился на ремонте в Мурманске. По некоторым данным, к пожару могли привести нарушения техники безопасности при проведении работ по сварке. В результате этих нарушений огонь охватил 500 кв. м. площади. После ликвидации пожара и проведения оценки повреждений выяснилось, что он повредил электрокабели, проложенные вдоль борта корабля. Впрочем, и так эти кабели подлежали замене.







Если говорить о временных затратах, то сроки на устранение повреждений представители ОСК оценивали примерно в 8 месяцев. Однако почему же тогда речь зашла о продлении ремонтных работ аж до конца 2022 года? Тем более что все мы прекрасно понимаем: обычно официально озвучивают самые оптимистичные прогнозы, так что если говорят о конце 2022 года, не исключено, что ремонтные работы могут затянуться еще на какое-то время. Ведь и экономическая ситуация в стране не очень хороша, и пандемия вносит свои коррективы в работу целых секторов экономики.



Ремонт «Адмирала Кузнецова» должен проводиться на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, однако здесь все еще идут ремонтные работы не на самом корабле, а в доке, где корабль и должны ремонтировать. Вдобавок ко всему возникли проблемы с компанией-подрядчиком, которая эти самые ремонтные работы в мурманском доке и выполняет.



Объединенная судостроительная корпорация еще год назад, в июле 2019 года, заключила контракт на 20 млрд рублей с компанией «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство». Подрядчик должен был в 2020 г. завершить ремонт дока, параллельно шли ремонтные работы и на корабле. Потом произошел пожар.



В результате у Объединенной судостроительной корпорации появились претензии к компании-подрядчику. Ведь затем срок окончания ремонта дока сдвинулся до 2021 г., соответственно и отремонтировать корабль стало возможным не ранее, чем в 2022 г. Теперь, учитывая, что работы по ремонту двух доков на 35-м судоремонтном заводе серьезно затягиваются, встает вопрос и о возможности завершения ремонтных работ на «Адмирале Кузнецове» даже к озвученному сроку – к концу 2022 года.



Но что делать, если проект ремонта доков 35-го завода был готов еще до пожара на «Адмирале Кузнецове». Длина северного дока – 187 м, южного – 236 м. Проект предлагал разборку стенки между доками и удлинение северного дока. В результате получилось бы помещение 236×63 м. Такая площадь достаточна для докования крупных кораблей, таких как крейсеры, эсминцы, атомные подводные лодки. Но для авианосца «Адмирал Кузнецов» требуется длина 305 м., а если говорить о запасе, то 335 метров.



Есть мнение, что ремонтные работы на корабле завершатся в лучшем случае к 2023 году. В худшем ремонт может растянуться на много лет. И тогда единственный авианосец российского флота сможет встать в строй лишь в середине 2020-х годов. А причины такому положению дел - несогласованность действий даже в такой серьезной, стратегически важной сфере как судостроительная промышленность. Все эти вопросы можно было бы решить куда оперативнее при наличии большей централизации и более жесткого контроля за решением поставленных задач. Ведь были в еще не столь давней отечественной истории примеры, когда за несколько лет не корабли после пожара реанимировали, а целые города восстанавливали после невероятных разрушений... Ремонт единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» затягивается. Это связано с определенными причинами, среди которых не последнее место занимают технические сложности.Еще в начале апреля 2020 года стало известно: ремонт авианосца продлится не до лета, а до конца 2022 года. Об этом сообщил прессе руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Также стали известны и примерные цифры ущерба, который корабль понес в результате пожара.Речь идет как минимум о 500 млн рублей. В то же время, глава ОСК заявил, что такие деньги, несмотря на их безусловную внушительность, гораздо ниже общей стоимости авианосца, поэтому вопрос о существовании корабля не стоит. Его будут ремонтировать, возможно где-то придется доплатить больше, на чем-то смогут сэкономить, а заодно проведут и определенные модернизационные работы.Напомним, что пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел в декабре 2019 года. Уже тогда корабль находился на ремонте в Мурманске. По некоторым данным, к пожару могли привести нарушения техники безопасности при проведении работ по сварке. В результате этих нарушений огонь охватил 500 кв. м. площади. После ликвидации пожара и проведения оценки повреждений выяснилось, что он повредил электрокабели, проложенные вдоль борта корабля. Впрочем, и так эти кабели подлежали замене.Если говорить о временных затратах, то сроки на устранение повреждений представители ОСК оценивали примерно в 8 месяцев. Однако почему же тогда речь зашла о продлении ремонтных работ аж до конца 2022 года? Тем более что все мы прекрасно понимаем: обычно официально озвучивают самые оптимистичные прогнозы, так что если говорят о конце 2022 года, не исключено, что ремонтные работы могут затянуться еще на какое-то время. Ведь и экономическая ситуация в стране не очень хороша, и пандемия вносит свои коррективы в работу целых секторов экономики.Ремонт «Адмирала Кузнецова» должен проводиться на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, однако здесь все еще идут ремонтные работы не на самом корабле, а в доке, где корабль и должны ремонтировать. Вдобавок ко всему возникли проблемы с компанией-подрядчиком, которая эти самые ремонтные работы в мурманском доке и выполняет.Объединенная судостроительная корпорация еще год назад, в июле 2019 года, заключила контракт на 20 млрд рублей с компанией «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство». Подрядчик должен был в 2020 г. завершить ремонт дока, параллельно шли ремонтные работы и на корабле. Потом произошел пожар.В результате у Объединенной судостроительной корпорации появились претензии к компании-подрядчику. Ведь затем срок окончания ремонта дока сдвинулся до 2021 г., соответственно и отремонтировать корабль стало возможным не ранее, чем в 2022 г. Теперь, учитывая, что работы по ремонту двух доков на 35-м судоремонтном заводе серьезно затягиваются, встает вопрос и о возможности завершения ремонтных работ на «Адмирале Кузнецове» даже к озвученному сроку – к концу 2022 года.Но что делать, если проект ремонта доков 35-го завода был готов еще до пожара на «Адмирале Кузнецове». Длина северного дока – 187 м, южного – 236 м. Проект предлагал разборку стенки между доками и удлинение северного дока. В результате получилось бы помещение 236×63 м. Такая площадь достаточна для докования крупных кораблей, таких как крейсеры, эсминцы, атомные подводные лодки. Но для авианосца «Адмирал Кузнецов» требуется длина 305 м., а если говорить о запасе, то 335 метров.Есть мнение, что ремонтные работы на корабле завершатся в лучшем случае к 2023 году. В худшем ремонт может растянуться на много лет. И тогда единственный авианосец российского флота сможет встать в строй лишь в середине 2020-х годов. А причины такому положению дел - несогласованность действий даже в такой серьезной, стратегически важной сфере как судостроительная промышленность. Все эти вопросы можно было бы решить куда оперативнее при наличии большей централизации и более жесткого контроля за решением поставленных задач. Ведь были в еще не столь давней отечественной истории примеры, когда за несколько лет не корабли после пожара реанимировали, а целые города восстанавливали после невероятных разрушений... Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





51 Источник Похожие новости Тайное назначение канала Москва – Волга: секретный план провалился Ключ к господству вновь в руках у ВКС России. Именитые «Лайтнинги» и «Супер Хорнеты» на грани фиаско Почему российские «Тигры» застревали в сирийской грязи: размышления и факты Знамя Победы: как советские войска брали рейхстаг Как "Кембриджская пятерка" помогала охотиться на бандеровцев Суверенно конвертируемая валюта: как обесценивался и пытался удержаться наш рубль Новости партнеров