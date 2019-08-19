О запрете выезда за границу должники узнают из СМС: Минюст разработал новые поправки

Кроме того, такие же предупреждения будут появляться и в личном кабинете на портале госуслуг. Организации-должники и ИП, имеющие задолженности, узнают о своих долгах по электронной почте, адрес которой указывается в ЕГРЭЛ или ЕГРИП при регистрации.

Как отметили в Федеральной службе судебных приставов, если предложенные правительством поправки будут приняты, то о долгах будут сообщать через СМС и в личном кабинете, но только в том случае, если граждане согласятся на такой способ оповещения, подтвердив это распиской с указанием номера телефона.

Те граждане, которые откажутся от новых способов оповещения, будут, как и раньше, получать почтовые извещения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минюст и ФССП.

Число должников, которым ограничен выезд из России, достигло к началу лета 3,429 миллиона человек (3% взрослого населения страны). Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ. По её данным, количество невыездных должников в целом по России выросло за первые пять месяцев года на 31%.

Больше всего число невыездных выросло на юге России - 50%, на Северном Кавказе их доля увеличилась на 48%, в Центральной России - на 41%. Наименьший прирост должников произошёл на Урале (6%) и Дальнем Востоке (4%).