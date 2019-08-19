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О запрете выезда за границу должники узнают из СМС: Минюст разработал новые поправки
19 августа 2019, 01:09 • 5 • Политика
Возможно, что уже в следующем году приставы смогут предупреждать должников о запрете на выезд за границу при помощи коротких СМС. Соответствующее предложение о поправках в закон "Об исполнительном производстве" правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.
Кроме того, такие же предупреждения будут появляться и в личном кабинете на портале госуслуг. Организации-должники и ИП, имеющие задолженности, узнают о своих долгах по электронной почте, адрес которой указывается в ЕГРЭЛ или ЕГРИП при регистрации.
Как отметили в Федеральной службе судебных приставов, если предложенные правительством поправки будут приняты, то о долгах будут сообщать через СМС и в личном кабинете, но только в том случае, если граждане согласятся на такой способ оповещения, подтвердив это распиской с указанием номера телефона.
Те граждане, которые откажутся от новых способов оповещения, будут, как и раньше, получать почтовые извещения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минюст и ФССП.
Число должников, которым ограничен выезд из России, достигло к началу лета 3,429 миллиона человек (3% взрослого населения страны). Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ. По её данным, количество невыездных должников в целом по России выросло за первые пять месяцев года на 31%.
Больше всего число невыездных выросло на юге России - 50%, на Северном Кавказе их доля увеличилась на 48%, в Центральной России - на 41%. Наименьший прирост должников произошёл на Урале (6%) и Дальнем Востоке (4%).
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