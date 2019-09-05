О западном взгляде на ход войны за умы и сердца

Они встревожены «распадом истины»

Ряд провалов американской сверхдержавы во внешней политике заставляет западных политиков задумываться о причинах неудач и пытаться очертить контуры более эффективной «большой стратегии» (grand strategy). Эта задача поставлена перед американскими фабриками мысли, военными аналитиками, экспертами разведсообщества.

В июне Джоан Мунистери, много лет работающая по проектам Госдепа, Пентагона и USAID, опубликовала на портале Small War Journal статью Controlling Cognitive Domains (Управление смыслами). Статья подготовлена в рамках проработки концепции мультидоменной войны, то есть одновременного ведения боевых действий в нескольких средах (доменах) – в воздухе, на земле, на море, в космосе и киберпространстве.

Джоан Мунистери – военный психолог, её интересуют, прежде всего, средства достижения победы в когнитивной (идеологической) войне, войне знаний и смыслов. «Когнитивная война – это в основном скрытая война, она редко включает прямое противостояние или кинетические действия (военные действия с применением боевого оружия. – Ред.)», – пишет автор статьи.

Мунистери в своё время участвовала в программе армии США Human Terrain System, созданной с помощью методов социальной инженерии, разработанных британским Тавистокским институтом человеческих отношений (Tavistock Institute of Human Relations), этим крупнейшим центром, в котором вырабатываются приёмы контроля над сознанием и манипулирования большими человеческими массами. Считается, что Тависток играет фундаментальную роль в установлении «нового мирового порядка».

Программу Human Terrain System закрыли после того, как стали известны факты насилия и сексуальных домогательств, практиковавшиеся исполнителями программы, специалистами-антропологами, при допросах местных жителей в Ираке и Афганистане.

Статья «Управление смыслами» построена так, что её автор предлагает задуматься не над американскими практиками «войны за умы и сердца», а над причинами «доминирования Китая над когнитивными доменами во всём мире, и в частности в Соединённых Штатах». Китай обвиняется в том, что он применяет те же методы, которые в своё время применяла армия США в Ираке в ходе реализации программы Human Terrain System. Беспокойство Мунистери вызывают онлайн-программы «интеллектуального образования», развёрнутые Китаем, обилие студентов-китайцев в США, скупка китайцами акций американских и английских киностудий, создание англоязычных интернет- и телеканалов, включая программы круглосуточных всемирных новостей. При этом о смыслах как таковых в статье «Управление смыслами» нет ни слова, речь идёт только о методах психоинформационного противоборства. И это – важный системный пробел в мышлении американских аналитиков, которые ищут ключ к победе в борьбе идеологий в изощрённых методах воздействия на подсознание жителей «страны-мишени».

Ветеран военной разведки США Эдвард Хагленд считает, что Америка проигрывает идеологическую войну. «Наши противники переигрывают нас, и мы не можем достичь перевеса, потому что мы сосредоточены исключительно на кинетических вариантах (на военной мощи - Ред.)… Мы не можем убить идею», – пишет Хагленд на сайте портала пентагоновской компании National Security Innovation. В качестве выхода он предлагает поднять эффективность разведывательных операций и сосредоточиться на «предиктивном анализе» (прогнозировании событий). Однако способен ли даже самый совершенный «предиктивный анализ» помочь в борьбе идей?

Многие десятилетия в основе американской «мягкой силы» и «культурного излучения» Америки на остальной мир лежали основные либеральные принципы (верховенство права, разделение властей, культ плюрализма и т. п.), обеспечивавшие превосходство США в сфере сознания. Однако времена меняются. «Мягкая сила Америки… была подорвана пытками (которые практиковала ставшая впоследствии директором ЦРУ Джина Хаспел. – Ред.), откровениями Эдварда Сноудена и почти двумя десятилетиями неудач на Ближнем Востоке. За рубежом представления о действиях США сейчас гораздо менее благоприятны, чем 15 лет назад, – пишет вице-президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Джеймс Льюис в докладе, опубликованном в сентябре 2018 года. – Конфликт Америки с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей принял такие новые формы, которые застали сверхдержаву врасплох».

Если Джеймс Льюис сокрушается по поводу того, что Россия и Китай используют широкий спектр средств массовой информации «для продвижения альтернативного нарратива», то RAND Corporation, входящая в сеть Тавистока, провела в мае 2019 года круглый стол по теме «Распад истины» (Truth Decay), где прозвучали тревожные признания в кризисе американской идентичности . «Распадом истины» специалисты RAND назвали влияние на жизнь Америки «падающего значения фактов и их анализа в гражданском дискурсе».

Выступивший на круглом столе Фрэнсис Фукуяма выразил озабоченность угрозой, которая нависла над «глобальной демократией и демократическими институтами». По его мнению, главная причина охватившего Америку кризиса – усиление поляризации в обществе. «Я думаю, что многие американские институты будут разрушены», – предсказал Фукуяма.

А 27 августа, на следующий день после завершения саммита G7 в Биаррице, президент Франции Эммануэль Макрон выступил на традиционной конференции послов, где заметил, что западному доминированию в мире наступает конец. «Посмотрите на Индию, Россию и Китай. Ими всеми движет гораздо более сильное политическое вдохновение, чем есть сегодня у европейцев. Они смотрят на мир с настоящей логикой, настоящей философией и представлениями, которые мы в определенной степени потеряли», – заявил французский президент.

Не будем спешить с выводами о том, чем является алармизм Джеймса Льюиса, Фрэнсиса Фукуямы или Эмманюэля Макрона по поводу неудач Запада в идеологической войне с державами назападного мира. Ведь «распад истины», о котором не зря беспокоятся эксперты RAND, угрожает не одной Америке.