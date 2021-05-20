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О "захвате" Восточной Украины и встрече с Путиным: Зеленский дает пресс-конференцию

20 мая 2021, 15:25  •  194 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент ответил на волнующие украинцев вопросы
Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию, посвященную итогам второй годовщины на посту президента. Мероприятие проходит на территории авиастроительного завода "Антонов".
В частности, был затронут вопрос разрешения конфликта в Донбассе. По словам украинского лидера, это направление является для него приоритетным. Зеленский отметил, что это будет длительный процесс, однако выразил надежду, что "оккупация территорий" будет временной. Далее глава Незалежной подчеркнул, что выдача Россией паспортов жителям Восточной Украины является первым шагом на пути к "аннексии".
Также президент анонсировал проведение всеукраинксого референдума, который определит способ разрешения конфликта в Донбассе. Это один из имеющихся у Киева планов, также, по его словам, есть способы по выходу из конфликта А, В и С. По его мнению, без участия США в "нормандском формате" не обойтись.
Еще один вопрос, затронутый Зеленским, коснулся встречи с Владимиром Путиным. По его словам, сейчас офисы РФ и Украины уже начали переговоры по поводу организации будущей встречи.
"Насколько вам известно, я предложил встречу президенту РФ в любой точке нашего Донбасса, а президент РФ предложил встречу в Москве. Но традиционно в такой ситуации встречи происходят либо в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории",
– объяснил украинский президент.
Лидер украинцев отказался давать характеристику российскому коллеге, отметив, что не хочет увеличивать возможность эскалации в отношениях двух стран. По его словам, без прямого диалога с Путиным решить конфликт в Донбассе нельзя.
Следующим пунктом обсуждения стала коррупция. По словам Владимира Александровича, этот вопрос также является одним из главных в его политике. Он заявил, что Украина должна стать страной без олигархов, "страну для 40 миллионов, а не сотни Forbes". Лидер украинцев уточнил, что страна борется с олигархами не по указу США.
Также Зеленский анонсировал проведение судебной реформы, завершение земельной и начало реализации инфраструктурных проектов.
Президент Незалежной не стал комментировать возможность пойти на второй срок, отметив, что еще рано об этом говорить.
Высказался Зеленский и о возможной встречи Путина с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер считает, что она необходима, но он боится, что после этого США снимут санкции с "Северного потока – 2".

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