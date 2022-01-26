О загадочном решении Бориса Джонсона по COVID-19

В Великобритании смертность с диагнозом ковид в 2,7 раза выше среднемирового показателя

Одной из главных новостей в жизни Британии на прошлой неделе стало решение премьер-министра Бориса Джонсона об отмене чрезвычайных мер по борьбе с COVID-19. Великобритания на фоне большинства европейских стран отличалась большой строгостью ограничений. В ноябре прошлого года Борис Джонсон объявил о дополнительном ужесточении противоэпидемических мер в связи с появлением нового варианта вируса – омикрона, а в декабре был введен «план Б» (срок действия которого был установлен до 25 января 2022 года).

И вот 19 января Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что действие «плана Б» не будет продлено. Он объявил об отмене с 27 января таких мер, как обязательное ношение масок в общественном транспорте, в магазинах и учебных заведениях, рекомендации по работе из дома и паспортов (сертификатов) о прививках. Вот, например, его слова о масках: «С завтрашнего дня нам больше не потребуются маски для лица в классах, а министерство образования вскоре отменит национальное руководство по их использованию в общественных местах… В стране в целом мы по-прежнему будем предлагать использовать маски для лица в закрытых или людных местах, особенно когда вы вступаете в контакт с людьми, которых обычно не встречаете, но мы… больше не будем криминализовать любого, кто решит не носить маску».

Премьер-министр сообщил также, что юридическое требование самоизоляции людей с коронавирусом будет отменено, когда 24 марта истечет срок действующих правил.

Некоторые наблюдатели сказали, что если все предложения Бориса Джонсона будут реализованы, Великобритания может стать «второй Швецией» (во время «пандемии» Швеция оказалась самой «либеральной» европейской страной с точки зрения ограничений по ковиду).

В народе в целом решение Бориса Джонсона было встречено положительно: люди устали от перманентных ограничений. В верхах отношение к заявлению премьер-министра было неоднозначным. Однопартийцы (консерваторы) рукоплескали после выступления Бориса Джонсона в парламенте. Со стороны лейбористов было молчание. Лидер лейбористов Кейр Стармер (Keir Starmer) прокомментировал заявление премьера следующим образом: он (Стармер) поддержит новацию, если она будет дополнительно обоснована. Джонсон должен «убедить общественность, что он действует для защиты их здоровья, а не только ради своего положения».

Британская Guardian отмечает: «Хотя заявление Джонсона порадует ряд его сторонников, оно вызвало обеспокоенность у профсоюзов преподавателей и работников здравоохранения, а также у представителей NHS (Национальной службы здравоохранения Англии) и общественного здравоохранения».

Со стороны некоторых чиновников и политических деятелей прозвучало явное недоумение и недовольство заявлением Бориса Джонсона. Так, Unison, крупнейший профсоюз работников здравоохранения Великобритании, предупредил, что отказ от «плана Б» может поставить под угрозу достигнутый прогресс в деле борьбы с «пандемией». Кристина Макэни (Christina McAnea), генеральный секретарь профсоюза, сказала: «Вместо того, чтобы допускать всеобщий запрет, министрам следует призывать к осторожности и поощрять дальнейшее ношение масок в транспорте, в общественных местах и в школах, где это все еще может иметь реальное значение».

Эксперты пытаются понять: решение Бориса Джонсона – надолго и всерьез или оно является очередным политическим трюком? Версии разные.

Версия первая. Решение Джонсона является конъюнктурным. Это своеобразная реакция на тот скандал, который разразился в Британии в декабре. Скандал получил название partygate. Суть истории проста: накануне рождественских каникул в стране были введены строжайшие ограничения для борьбы с омикроном, а Бориса Джонсона засекли как нарушителя этих ограничений. Он участвовал в вечеринках (parties), которые проводились в нарушение правил (в частности, без масок). Об участии премьера в этих вечеринках стало известно, последовал шквал возмущений и требований о его отставке. Он же решил нейтрализовать этот шквал своим решением о снятии строгих ограничений. Премьеру невольно пришлось сыграть роль «антиваксера». И решения Бориса Джонсона могут быть отменены, когда история partygate утихнет.

Версия вторая. Решение Бориса Джонсона обусловлено тем, что в стране растёт глухое недовольство карантинами и локдаунами, которые длятся уже почти два года. Люди устали. Премьер решил повысить свой рейтинг, пойдя навстречу народу, ждущему послаблений. Некоторые говорят, что премьер испугался возможного взрыва. Ведь в Великобритании есть воинственное крыло «антиваксеров». Их не так много, всего процентов десять, но они устраивают стычки с полицией и могут стать порохом, который взорвёт страну. 15 января Guardian опубликовала большую статью «Обеспокоенность безопасностью Великобритании, поскольку группы противников прививок превращаются в ополченцев в американском стиле» (Concern for UK security asanti-vaxxer groups evolve towards US-style militias) В статье сказано: «Главную озабоченность вызывает то, что британские заговорщики, выступающие против прививок, уходят в автономный режим, а базирующаяся в Великобритании группа Alpha Men Assemble (AMA) организует обучение в военном стиле в рамках подготовки к тому, что она назвала «войной» против правительства и его политики Covid».

Версия третья. Мол, Великобритания достигла решительного успеха в борьбе с ковидом. Главным достижением называется высокая степень охвата населения вакцинацией. По состоянию на 19 января 2022 года число жителей страны, получивших хотя бы одну дозу прививки, составило 77,8 %. Число полностью привитых (две дозы) – 71,6 %. Великобритания даже перевыполнила нормативы ВОЗ, активно занявшись ревакцинацией населения (третья и последующие дозы). На сегодняшний день в стране прошли ревакцинацию 37 млн. человек при населении 67,2 млн. человек. Это один из самых высоких показателей ревакцинации (сопоставимые уровни – в Израиле).

Утверждается, что установленный ВОЗ норматив вакцинации в 70 процентов достаточен для того, чтобы сформировать «коллективный иммунитет». Превышение Великобританией этого уровня и выразилось в решении Бориса Джонса радикально ослабить ограничения. Критики называют такой шаг британского премьера не просто популистским, но и опасным. Напоминают, что Израиль ещё летом прошлого года достиг «норматива» вакцинации, стал отменять ограничения, но потом началась новая волна заражений, и всё пришлось возвращать на круги своя.

Версия четвертная. Она похожа на третью версию, поскольку исходит из предположения, что Великобритания добилась победы над омикроном и прочими модификациями ковида. Только такое предположение базируется не на статистике вакцинации, а на цифрах заболевших, госпитализированных и умерших с диагнозом ковид. Вот, например, показатель суточных заболеваний ковидом (фиксация на основе ПЦР-тестов). Оказывается, пиковое значение было зафиксировано 4 января 2022 года – 218.376 случаев заражения. А 18 января, накануне выступления Бориса Джонсона в парламенте, этот показатель составил 93.945 случаев. Некоторые, действительно, подали эти цифры как свидетельство коренного перелома в борьбе с заразой.

Однако такие сравнения лукавы. Если мы поднимем материалы годовой давности, то узнаем, что премьер-министр Великобритании очень жёстко закручивал гайки режима борьбы с «пандемией». Так, в январе 2021 года он объявил по всей стране тотальный локдаун.

С учётом сказанного полагаю, что решение премьера о резком смягчении ковид-ограничений было всё же продиктовано конъюнктурными соображениями. Британия повторяет траекторию Израиля, где 1 июня 2021 года с учетом высокого уровня вакцинации населения были отменены все ограничения. А уже 14 июля, через полтора месяца, политика властей качнулась в другую сторону и ограничения были восстановлены. Думаю, где-то в марте месяце Борис Джонсон вновь обратится к парламенту с предложением о восстановлении «плана Б» и призовет завершить в этом году ревакцинацию всего населения. Кстати, в Израиле 3 января ревакцинация четвёртой дозой уже стартовала.

О том, что необходимо радикально менять подходы к решению проблемы так называемой пандемии, Борис Джонсон конечно, не скажет. Ведь он для того и поставлен, чтобы эти проблемы не решались, а усугублялись. Власти Великобритании лишь имитируют борьбу с ковидом, об этом говорят многие честные английские медики и общественные деятели. Например, всемирно известный врач и непримиримый противник Big Pharma Вернер Коулман (Vernon Coleman).

Для справки отмечу, что к настоящему времени в Великобритании с диагнозом COVID-19 скончалось 153 тысячи человек. По отношению к мировому показателю смертности с таким диагнозом это составляет 2,7%. При этом доля Великобритании в мировом населении равняется 1,0%. Получается, что смертность с диагнозом COVID-19 в Великобритании в 2,7 раза выше среднемирового показателя.