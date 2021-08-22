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О якобы переплывшем с Кунашира не известно ничего: Япония молчит

22 августа 2021, 12:00  •  129 • В мире
В генконсульстве России в Саппоро заявили, что у японской полиции и сотрудников управления безопасности на море нет сведений об иностранце.
В заявлении русских дипломатов говорится, что японские компетентные органы не предоставляют информацию о гражданине, который запросил убежища. При этом в местных СМИ появляются всё новые подробности о беглеце, причём со ссылкой на полицию. К примеру, в медиа сообщается, что бежавший с Кунашира прибыл на резиновой лодке.
Но официально, уточняется в генконсульстве, Япония сведений не даёт. Так, информации о якобы переплывшем в Японию с Кунашира гражданине нет у полиции и управления безопасности на море.
"Полное отсутствие данных", - так японские представители отвечают на запросы русских.
В дипмиссии России уточнили, что начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с генконсульством "отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтверждённым гражданством этого человека".
"Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию [иммиграционную службу] Саппоро. Круг замкнулся", - добавили в дипмиссии.
В пятницу, 20 августа, агентство Киодо информировало со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин России приплыл с Кунашира на остров Хоккайдо на севере Японии для получения убежища.

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