О ядерной атаке на Гавайи, «глубинном государстве» и теневом бюджете США

Это чрезвычайное событие произошло утром 13 января 2018 года. Мировые и российские СМИ в тот же день дали о нём краткие сообщения. Приведу описание события, воспроизведя текст американского источника:

«В субботу утром, 13 января, жители Гавайских островов получили экстренное предупреждение о ракетно-ядерной атаке, и было предложено всем укрыться в ближайших убежищах. Жители Гонолулу в опасении за свою жизнь бежали в отдаленные районы Оаху. Сообщение появилось на сотовых телефонах людей в 8:07 по местному времени Гавайев. Затем, через 38 минут после объявления тревоги, жителям сообщили, что все это ложная тревога. Кто-то нажал не ту кнопку. Предполагалось, что ответственный за это человек будет найден. Губернатор Гавайских островов Дэвид Айдж (David Ige) назначил расследование. Основное внимание в средствах массовой информации было сосредоточено исключительно на властях штата Гавайи, все объяснения сводились к тому, что один человек нажал неправильную кнопку. Согласно официальному графику событий, Тихоокеанское командование США уведомило государственные власти Гавайев о том, что в 8:10 утра был произведен запуск ядерной баллистической ракеты. Затем местные власти попытались информировать общественность несколькими способами о том, что предупреждение о баллистических ракетах было ложным сигналом. Но только в 8:45 утра, через 38 минут после первоначального предупреждения, второе предупреждение о чрезвычайной ситуации было отправлено через Общественную систему предупреждения, где сообщалось об ошибке». Уже через два дня СМИ забыли об этом инциденте. Однако событие не забылось. Согласно некоторым источникам, запуск ракет всё-таки был, он был произведён с неопознанной подводной лодки. Ракеты были в воздухе уничтожены американской ПРО, одновременно была уничтожена и подводная лодка, с которой был произведён запуск ракет. Ряд экспертов полагает, что была предпринята провокация наподобие Перл-Харбора.

Предполагают, что целью провокации 13 января 2018 года было обвинить в ракетной атаке Северную Корею и развязать руки Вашингтону для нанесения «ответного» удара по КНДР. История крайне запутанная. Я не специалист, но в ходе дискуссий по гавайской истории неожиданно всплыли темы, в которых я что-то понимаю и которые обходятся мировыми СМИ.

Речь идёт о теневом бюджете США, то есть о тех доходах и расходах, которые проходят через министерства, ведомства и иные государственные организации, но не контролируются ни законодательной властью, ни президентом. Вообще, в бюджете почти любого государства есть так называемые закрытые статьи расходов. Документы, содержащие расшифровку закрытых статей, имеют, как правило, гриф высокой секретности. Бюджет может быть не только теневым, но и «чёрным». Это деньги из так называемых внебюджетных источников (интересная и сложная тема, выходящая за рамки данной статьи). Наибольшие масштабы «чёрный» бюджет приобрёл в Соединенных Штатах. Формируется и расходуется он почти исключительно министерством обороны и спецслужбами.

Теневой и «чёрный» бюджеты США обеспечивают жизнедеятельность «глубинного государства» (Deep State). Этот феномен был рассмотрен Майком Лофгреном, бывшим сотрудником аппарата Конгресса США в книге The Party Is Over, который определил «глубинное государство» как «гибридное слияние государственных чиновников и представителей верхнего уровня финансистов и промышленников, которые эффективно управляют Соединёнными Штатами, не спрашивая об этом избирателей».

В принципе Лофгрен открытия не сделал. О том, что хозяева денег правят обществом в обход народных избранников, известно давно. Ещё Ротшильд в позапрошлом веке говорил: «Дай мне возможность печатать деньги, и мне нет дела до того, кто пишет законы!»

В США в последние десятилетия выходило немало книг, в которых анализировался феномен «глубинного государства», хотя авторы использовали иные термины. Так, в 1956 году Чарльз Райт Миллс, американский социолог леворадикального направления, выпустил книгу «Властная элита» (Power Elite). Книга была переведена на русский язык и издана в СССР в 1959 году, но с тех пор не переиздавалась. Миллс раскрыл происхождение власти в Соединённых Штатах и сделал вывод: к середине XX века власть в Америке оказалась сосредоточена в трёх секторах: военно-промышленном комплексе, Уолл-стрите и Пентагоне.

А вот сравнительно новая книга «Сокрытие от государства» (The Concealment of the State), изданная в США в 2013 году. Ее автор профессор Джейсон Ройс Линдси уже использует термин «глубинное государство», который, по его мнению, помогает лучше понять угрозы национальной безопасности в развитых странах, особенно в США. Линдси пишет, что «глубинное государство» паразитирует на институтах национальной безопасности и разведки, превращаясь в царство, где секретность является источником власти.

Следует подчеркнуть, что выражение «глубинное государство» стало особенно активно использоваться предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году для обозначения американских должностных лиц, которые организовывали информационные атаки на кандидата в президенты, затем на президента через подконтрольные СМИ и снабжали журналистов секретной информацией, компрометировавшей людей из окружения Трампа. Ярким примером таких атак стали нападки на советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Мощь «глубинного государства» опирается на финансово-экономический и материально-технический фундамент. И тут мы возвращаемся к гавайской истории от 13 января 2018 года. Те эксперты и аналитики, которые полагают, что ракетная атака всё-таки имела место, пытаются понять, кому принадлежали ракеты и подводная лодка, с которой они были запущены. Одна из наиболее вероятных версий: они принадлежали ЦРУ США и входили в состав «секретного флота» (другое название – «тёмный флот») «глубинного государства». Плавают эти подводные лодки, не подчинённые военному командованию США, либо без опознавательных знаков, либо под флагами других государств. Флаги могут периодически меняться.

По мнению некоторых экспертов, то, что могло произойти 13 января, не идёт ни в какое сравнение с событиями 11 сентября 2001 года. В начале нового года могла начаться ядерная война. В лучшем случае мог произойти обмен ударами между США и Северной Кореей. В худшем случае в конфликт могли быть вовлечены и другие страны с ядерным оружием.

Семьдесят лет назад журналом Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков» (Bulletin of Atomic Scientists) совместно с создателями первой атомной бомбы был запущен проект «Часы судного дня». С тех пор периодически на обложке журнала публикуется изображение часов, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряжённость международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. В последнем докладе этого журнала, опубликованном 25 января, мы видим, что стрелка передвинулась на полминуты вперед, теперь она находится в двух минутах от «полуночи», символизирующей глобальную катастрофу. В последний раз стрелки были так близко к полуночи только в 1953 году – в разгар холодной войны. Эксперты считают, что стрелка символических часов приблизилась к полуночи в результате гавайского инцидента.

Ещё раз подчеркну, что не берусь оценивать гавайские события 13 января. Однако эта история высветила серьёзнейшую проблему американского теневого бюджета, масштабы которого столь велики, что за его счёт можно было бы создать альтернативные вооружённые силы США и финансировать военные и специальные операции в разных уголках планеты.

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в 2013 году предоставил изданию The Washington Post секретное бюджетное резюме национальной разведывательной программы США (доклад общим объемом 178 страниц). По данным газеты, так называемый чёрный бюджет разведки США на 2013 финансовый год составил 52,6 миллиарда долларов. Наибольшее финансирование получило ЦРУ – 14,7 млрд долларов. Бюджеты АНБ и Национального управления воздушно-космической разведки составляли 10,8 и 10,3 млрд долларов соответственно. К указанной сумме надо добавить 23 млрд долларов на военную разведку Пентагона. При этом на контрразведку и борьбу с иностранными спецслужбами выделена на порядок меньшая сумма – 3,8 млрд долларов. Кроме того, пишет The Washington Post, в бюджет АНБ заложена сумма в несколько сот миллионов долларов, которые это ведомство каждый год платит американским компаниям за возможность тайного проникновения в их коммуникационные сети.

А главное – американское законодательство предоставляет большую свободу ведомствам в расходовании выделенных средств. Доводом в пользу бесконтрольности выдвигается аргумент секретности. Принятый в 1949 году закон «О ЦРУ США», во-первых, предусматривал засекречивание бюджета ведомства; во-вторых, не ограничивал руководителей ЦРУ в решении вопросов о том, что и в каком объёме финансировать.

И ещё более «чёрным» оказывается бюджет Пентагона. Скандалов по поводу нецелевого использования военного бюджета в США было несметное количество. Не менее половины этого бюджета, по оценкам экспертов, каждый год выбрасывается на ветер. На самом деле не на ветер. Во-первых, на цели личного обогащения подрядчиков и поставщиков. Во-вторых, для формирования специальных фондов, из которых военные, находящиеся на службе «глубинного государства», могут осуществлять необходимые расходы (скажем, на оплату услуг частных военных компаний).

В США с конца прошлого года набирает обороты самый большой за всю историю коррупционный скандал, толчок которому дал доклад группы исследователей из Мичиганского университета во главе с экономистом Марком Скидмором, посвящённый теневому бюджету Пентагона. Выяснилось, что несанкционированные расходы военного ведомства в период с 1998 по 2015 год составили 21 трлн. долларов. Часть этих денег была разворована, другая пошла на формирование бюджета «глубинного государства». Некоторые подозревают, что подготовка доклада была инициирована Белым домом: якобы Дональд Трамп объявил войну «глубинному государству» с целью лишить его финансовой подпитки.