О выживании и росте экономики страны в нынешних условиях • 95 • Аналитика

Уже начался «коронавирусный кризис». Все приметы показывают: удар будет невиданной силы, и нам, тем людям, которые добывают хлеб работой, придется очень плохо. А ведь есть способ практически полностью обнулить кризисные явления в том секторе экономики, где мы все, собственно говоря, и кормимся! Итак, следите за руками.







Есть в нашей стране как минимум две экономики. Для простоты я лично называю их «наша» и «не наша». «Не наша» — это та, где ДЕНЬГИ. То есть где природные ресурсы превращаются в огромные денежные массы, и тут же... В общем, проблемы этой экономики я рассматривать не стану. Она меня мало касается. Я существую там, где ее и запаха нет, и где живут остальные граждане моей страны, за исключением пары тысяч «троекратно сверхравных».



Эту часть экономики я называю «нашей». В нашей экономике торгуют авто и чинят их, строят дома, покупают обувь, одежду, игрушки, делают все это... Ну, в общем, наша экономика — это то, что нас всех кормит, пока столица отчаянно сражается за доли в «не нашей». И дела нашей экономики откровенно плохи уже сейчас, а по окончании этой неописуемой «самоизоляции» нас ждет жесточайший крах. Не кризис, а просто крах, всеобщее разорение, массовая безработица…



Причины краха просты. Мы просидим без работы более месяца. У наших работодателей попросту нет средств, чтобы оплатить нерабочий месяц. Власти нашей страны уже много лет старательно заботятся, чтобы у реальных производств, обслуживания и любых иных реальных бизнесов не было никаких резервов. В буквальном смысле. Ни копейки. Так суждено. Есть только долги перед бюджетом и поставщиками (которые и сами в долгах, конечно).



И вот, после окончания безделья, мы выйдем «в свет». Без денег. Уже сейчас люди не очень-то заполняют магазины, торгующие пищевыми продуктами — не на что покупать. В конце месяца будет вообще не на что, совсем. Ну, вышли люди на работу в магазины, парикмахерские, автосервисы, фирмочки всякие, и что? Клиентов-то нет! То есть люди есть, а клиентов нет, нечем платить!



В 2008 году, когда наш ЦБ вдруг устроил нам на пустом месте «обокралипсис», уничтожив приличный экономический рост одним махом, масса предпринимателей до последнего не хотела отпускать своих проверенных профи. Предприниматели шли на жертвы, ожидая, что-либо наш ЦБ одумается, либо власть его заставит, и мы вернемся к нормальному производству и росту.



Однако случилось то, что случилось, и масса людей попросту разорилась. Причем, как ЦБ точно и рассчитал, это были самые профессиональные и успешные организации, которые имели основным капиталом именно профессионализм своих работников, позволявший таким структурам выполнять самые сложные и ответственные работы в наилучшем качестве и с наименьшими затратами.



Теперь никто из предпринимателей такой глупости не сделает, не повторит. Профи и тем, кто на них рассчитывал, указали их место, да и государство «свое» мы теперь понимаем гораздо лучше.



Так что в начале мая 2020 г. начнутся многомиллионные увольнения. Что приведет к закономерному результату: покупать что бы то ни было станет совсем некому, вообще. Как это скажется на экономике? Так и скажется: будет крах!



Интересно то, что имеется довольно простой выход. Во-первых, естественно, праздничные майские дни надо свести до одного – 9 Мая. Но это еще не выход, это так, мелочь. Выход в следующем. Нужно взять избирательные списки и согласно этим спискам раздать через уполномоченные банки каждому избирателю по пятнадцать-двадцать тысяч рублей. То есть пришел, предъявил паспорт, и получил наличными или на карту, свои деньги. Слепить корректную базу, разделив ее между банками, имея готовые списки, можно за неделю.



Проскочить жутчайший кассовый разрыв и полностью купировать кризисную волну можно только так. Больше того, таким образом можно еще и организовать неплохой экономический рост! Конечно, этот шаг будет стоить два триллиона рублей. Но велика ли эта сумма? Для государства – не слишком. А плюсы просто огромны.



Почему до нашей экономики не дойдет ни рубля «адресной помощи», которую сейчас, в количестве 1,5 триллиона, вливает правительство? Да потому, что вливается эта «помощь» по адресу аффилированных членам правительства структур. Вливается, и тут же выводится из страны. И сколько «адресно» ни влей, все уйдет туда же – на зарубежные счета. Так она устроена, капиталистическая экономика, тем более в нашем исполнении.



Но если у всех людей окажется на руках сумма, позволяющая кое-как протянуть месяц, а на горизонте будет маячить, как обычно, следующая зарплата, люди пойдут и потратят эти деньги. Прямо тут, где живут и работают. Купят еды, ботиночки детям, починят машину, поедут в Питер поглазеть, на Золотое кольцо одним глазком глянуть... Средства будут вложены точно туда, где они остро, буквально до зарезу, нужны. Экономика закрутит остановившееся было колесо. Все заработает. Налоги, кстати, станут платиться!



Вполне очевидно, что можно было всю эту историю с «самоизоляцией» и не устраивать. Не стану касаться причин, зачем это было сделано. Но вот теперь у нас поворотный момент. Куда повернет государство? Наше оно или не наше? Скоро мы это увидим… Уже начался «коронавирусный кризис». Все приметы показывают: удар будет невиданной силы, и нам, тем людям, которые добывают хлеб работой, придется очень плохо. А ведь есть способ практически полностью обнулить кризисные явления в том секторе экономики, где мы все, собственно говоря, и кормимся! Итак, следите за руками.Есть в нашей стране как минимум две экономики. Для простоты я лично называю их «наша» и «не наша». «Не наша» — это та, где ДЕНЬГИ. То есть где природные ресурсы превращаются в огромные денежные массы, и тут же... В общем, проблемы этой экономики я рассматривать не стану. Она меня мало касается. Я существую там, где ее и запаха нет, и где живут остальные граждане моей страны, за исключением пары тысяч «троекратно сверхравных».Эту часть экономики я называю «нашей». В нашей экономике торгуют авто и чинят их, строят дома, покупают обувь, одежду, игрушки, делают все это... Ну, в общем, наша экономика — это то, что нас всех кормит, пока столица отчаянно сражается за доли в «не нашей». И дела нашей экономики откровенно плохи уже сейчас, а по окончании этой неописуемой «самоизоляции» нас ждет жесточайший крах. Не кризис, а просто крах, всеобщее разорение, массовая безработица…Причины краха просты. Мы просидим без работы более месяца. У наших работодателей попросту нет средств, чтобы оплатить нерабочий месяц. Власти нашей страны уже много лет старательно заботятся, чтобы у реальных производств, обслуживания и любых иных реальных бизнесов не было никаких резервов. В буквальном смысле. Ни копейки. Так суждено. Есть только долги перед бюджетом и поставщиками (которые и сами в долгах, конечно).И вот, после окончания безделья, мы выйдем «в свет». Без денег. Уже сейчас люди не очень-то заполняют магазины, торгующие пищевыми продуктами — не на что покупать. В конце месяца будет вообще не на что, совсем. Ну, вышли люди на работу в магазины, парикмахерские, автосервисы, фирмочки всякие, и что? Клиентов-то нет! То есть люди есть, а клиентов нет, нечем платить!В 2008 году, когда наш ЦБ вдруг устроил нам на пустом месте «обокралипсис», уничтожив приличный экономический рост одним махом, масса предпринимателей до последнего не хотела отпускать своих проверенных профи. Предприниматели шли на жертвы, ожидая, что-либо наш ЦБ одумается, либо власть его заставит, и мы вернемся к нормальному производству и росту.Однако случилось то, что случилось, и масса людей попросту разорилась. Причем, как ЦБ точно и рассчитал, это были самые профессиональные и успешные организации, которые имели основным капиталом именно профессионализм своих работников, позволявший таким структурам выполнять самые сложные и ответственные работы в наилучшем качестве и с наименьшими затратами.Теперь никто из предпринимателей такой глупости не сделает, не повторит. Профи и тем, кто на них рассчитывал, указали их место, да и государство «свое» мы теперь понимаем гораздо лучше.Так что в начале мая 2020 г. начнутся многомиллионные увольнения. Что приведет к закономерному результату: покупать что бы то ни было станет совсем некому, вообще. Как это скажется на экономике? Так и скажется: будет крах!Интересно то, что имеется довольно простой выход. Во-первых, естественно, праздничные майские дни надо свести до одного – 9 Мая. Но это еще не выход, это так, мелочь. Выход в следующем. Нужно взять избирательные списки и согласно этим спискам раздать через уполномоченные банки каждому избирателю по пятнадцать-двадцать тысяч рублей. То есть пришел, предъявил паспорт, и получил наличными или на карту, свои деньги. Слепить корректную базу, разделив ее между банками, имея готовые списки, можно за неделю.Проскочить жутчайший кассовый разрыв и полностью купировать кризисную волну можно только так. Больше того, таким образом можно еще и организовать неплохой экономический рост! Конечно, этот шаг будет стоить два триллиона рублей. Но велика ли эта сумма? Для государства – не слишком. А плюсы просто огромны.Почему до нашей экономики не дойдет ни рубля «адресной помощи», которую сейчас, в количестве 1,5 триллиона, вливает правительство? Да потому, что вливается эта «помощь» по адресу аффилированных членам правительства структур. Вливается, и тут же выводится из страны. И сколько «адресно» ни влей, все уйдет туда же – на зарубежные счета. Так она устроена, капиталистическая экономика, тем более в нашем исполнении.Но если у всех людей окажется на руках сумма, позволяющая кое-как протянуть месяц, а на горизонте будет маячить, как обычно, следующая зарплата, люди пойдут и потратят эти деньги. Прямо тут, где живут и работают. Купят еды, ботиночки детям, починят машину, поедут в Питер поглазеть, на Золотое кольцо одним глазком глянуть... Средства будут вложены точно туда, где они остро, буквально до зарезу, нужны. Экономика закрутит остановившееся было колесо. Все заработает. Налоги, кстати, станут платиться!Вполне очевидно, что можно было всю эту историю с «самоизоляцией» и не устраивать. Не стану касаться причин, зачем это было сделано. Но вот теперь у нас поворотный момент. Куда повернет государство? Наше оно или не наше? Скоро мы это увидим… Михаил3 Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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