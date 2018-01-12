О введении единомыслия в Европе • 113 • Аналитика







А вот в Европе с единомыслием проблемы, поэтому с подачи американцев в Европе тоже началась кампания по введению единомыслия, благотворность которого давно предсказал наш златоуст Козьма Прутков, который оказался актуален даже в XXI веке! Дело в том что RT и российская пресса, которые много ближе к Европе, освещают мировые события с неправильной точки зрения. Должны бы излагать правильную, проамериканскую точку зрения, даже на события в России, а они излагает свою точку зрения, которая уже поэтому «неправильная» и «пропаганда». Она «вносит путаницу в европейские умы», возмущается европейская общественность, выступающая за решительное введение единомыслия в Европе.





«Слово наносит раны более глубокие, чем сабля», — писал мастер слова Н. В. Гоголь. Свобода слова – это ещё и сабля, о чём мы стесняемся до сих пор сказать, слушая сладкую ложь о «свободе слова» западных златоустов. Пока у Запада было преимущество во владении этой саблей, он был за полную её свободу. Когда Россия научилась фехтовать этой саблей, Запад сразу отбросил ложь об её свободе, и вспомнил об информационной безопасности, и благе единомыслия для европейских обывателей.



В Англии создаётся департамент по борьбе с «русской пропагандой», в Испании, Франции и Германии высказывают большую озабоченность вмешательством «русских хакеров» и опять же «русской пропаганды», не говоря уже о европейских «демократиях»-лимитрофах. Можно сказать, конечно, что это проявление информационной войны, и это правда. Однако, почему она приобретает такие гротескные формы, почему любое ухудшение своего положения в мире США связывают с «подрывной деятельностью», на этот раз с «подрывной пропагандистской деятельностью» России в Европе?



США теряют Европу, Дональд Трамп называет главную европейскую страну — Германию «очень плохой», но виновата в этом «российская пропаганда». Экономических и политических рычагов влиять на ситуацию в Европе у США всё меньше, поэтому так озаботились введением правильного единомыслия в Европе, как последнего способа противостоять тлетворному влиянию России на слабые европейские умы. И не только.



США беспокоят планы германских реформаторов, вознамерившихся создать Соединённые Штаты Европы, и мечтающих об европейской армии. В германских элитах явно началось брожение, недовольство исходящей от США «нестабильностью», по словам главы МИД Зигмара Габриэля. Канцлер Ангела Меркель призывает Европу делать ставку на собственные силы, а это невозможно без отношений с Россией, хотя бы продолжения поставок трубного газа.



Более откровенны германские политики второго ряда, вот что заявляет Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности: «В Евросоюзе продолжают считать, что даже самый маленький в этом детском саду имеет право вето». Инициатива Мартина Шульца, лидера СДПГ и экс-председателя Европарламента о создании СШЕ – явно не его личная инициатива, но германских элит.



В этой ситуации, атлантические элиты надеются удержать Европу под пятой США с помощью пропагандистского единомыслия европейских СМИ, на которые они имеют большое влияние. И в первую очередь, необходимо усилием «правильной мысли» разорвать газовые отношения Германии с Россией, тогда лозунг СШЕ под эгидой Германии превращается в утопию. Россия и европейский газовый рынок



Инстинкт экономического самосохранения Германии борется сегодня со своей атлантической солидарностью. Кто победит: СШЕ или США? За СШЕ и против США, судя по всему, выступают канцлер Меркель, глава ЕК Жан-Клод Юнкер, Мартин Шульц, конечно, «друг Путина» Герхард Шредер, и те, кто стоят за ними. Германии и «старой Европе» не нравится, что младоевропейцы из Восточной Европы экономически подключены к Евросоюзу, а политически находятся под протекторатом США. Проект СШЕ должен, по идее, устранить эту двусмысленность, сделав Европу более самостоятельным мировым игроком: младоевропейцам придётся делать выбор между СШЕ и США. Россия этот проект, судя по всему, поддерживает.



Фактически, США борются сегодня с Россией за Европу, и этим толкают Россию к сближению с Китаем. Теоретически, сближение России и Китая — это кошмар для США, по доктрине Генри Киссинджера, но Вашингтону сейчас не до теорий: ему нужно удержать в зоне своего господства Европу. Поэтому атлантисты пытаются ввести в Евросоюзе правильное единомыслие и, на всякий случай, отрезают его от России войной на Украине.



В итоге США и Запад в целом, видимо, «потеряют» путинскую Россию, она пойдёт на сближение с Китаем и вообще с Востоком. Владимир Путин пока не отказывается от так называемого «европейского дома от Владивостока до Лиссабона», но «окно возможностей» для него стремительно закрывается. Россия уходит на Восток, который имеет для неё одно важное преимущество: там не лезут в душу, не требуют единомыслия, нет назойливых «друзей», а от врагов Россия сумеет защититься. В Европе начали борьбу с «русской пропагандой» и «подрывной деятельностью». Эта «борьба» началась в Америке с объявления «иностранным агентом» телеканала RT и быстро докатилась до Европы. В Америке давно введено единомыслие в обществе, поэтому пришествие Дональда Трампа в Овальный кабинет Белого дома с обвинениями в «фейк ньюз» CNN было воспринято как покушение на устои общества. И московское RT попало под раздачу. Телеведущая Бжезинская (дочь покойного Збигнева) сказала в прямом эфире: «Контролировать мысли людей – это наша работа, а не Трампа». Надо признать, в Америке, за исключением президента Дональда Трампа, устои единомыслия по-прежнему прочны.А вот в Европе с единомыслием проблемы, поэтому с подачи американцев в Европе тоже началась кампания по введению единомыслия, благотворность которого давно предсказал наш златоуст Козьма Прутков, который оказался актуален даже в XXI веке! Дело в том что RT и российская пресса, которые много ближе к Европе, освещают мировые события с неправильной точки зрения. Должны бы излагать правильную, проамериканскую точку зрения, даже на события в России, а они излагает свою точку зрения, которая уже поэтому «неправильная» и «пропаганда». Она «вносит путаницу в европейские умы», возмущается европейская общественность, выступающая за решительное введение единомыслия в Европе.«Слово наносит раны более глубокие, чем сабля», — писал мастер слова Н. В. Гоголь. Свобода слова – это ещё и сабля, о чём мы стесняемся до сих пор сказать, слушая сладкую ложь о «свободе слова» западных златоустов. Пока у Запада было преимущество во владении этой саблей, он был за полную её свободу. Когда Россия научилась фехтовать этой саблей, Запад сразу отбросил ложь об её свободе, и вспомнил об информационной безопасности, и благе единомыслия для европейских обывателей.В Англии создаётся департамент по борьбе с «русской пропагандой», в Испании, Франции и Германии высказывают большую озабоченность вмешательством «русских хакеров» и опять же «русской пропаганды», не говоря уже о европейских «демократиях»-лимитрофах. Можно сказать, конечно, что это проявление информационной войны, и это правда. Однако, почему она приобретает такие гротескные формы, почему любое ухудшение своего положения в мире США связывают с «подрывной деятельностью», на этот раз с «подрывной пропагандистской деятельностью» России в Европе?США теряют Европу, Дональд Трамп называет главную европейскую страну — Германию «очень плохой», но виновата в этом «российская пропаганда». Экономических и политических рычагов влиять на ситуацию в Европе у США всё меньше, поэтому так озаботились введением правильного единомыслия в Европе, как последнего способа противостоять тлетворному влиянию России на слабые европейские умы. И не только.США беспокоят планы германских реформаторов, вознамерившихся создать Соединённые Штаты Европы, и мечтающих об европейской армии. В германских элитах явно началось брожение, недовольство исходящей от США «нестабильностью», по словам главы МИД Зигмара Габриэля. Канцлер Ангела Меркель призывает Европу делать ставку на собственные силы, а это невозможно без отношений с Россией, хотя бы продолжения поставок трубного газа.Более откровенны германские политики второго ряда, вот что заявляет Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности: «В Евросоюзе продолжают считать, что даже самый маленький в этом детском саду имеет право вето». Инициатива Мартина Шульца, лидера СДПГ и экс-председателя Европарламента о создании СШЕ – явно не его личная инициатива, но германских элит.В этой ситуации, атлантические элиты надеются удержать Европу под пятой США с помощью пропагандистского единомыслия европейских СМИ, на которые они имеют большое влияние. И в первую очередь, необходимо усилием «правильной мысли» разорвать газовые отношения Германии с Россией, тогда лозунг СШЕ под эгидой Германии превращается в утопию.Инстинкт экономического самосохранения Германии борется сегодня со своей атлантической солидарностью. Кто победит: СШЕ или США? За СШЕ и против США, судя по всему, выступают канцлер Меркель, глава ЕК Жан-Клод Юнкер, Мартин Шульц, конечно, «друг Путина» Герхард Шредер, и те, кто стоят за ними. Германии и «старой Европе» не нравится, что младоевропейцы из Восточной Европы экономически подключены к Евросоюзу, а политически находятся под протекторатом США. Проект СШЕ должен, по идее, устранить эту двусмысленность, сделав Европу более самостоятельным мировым игроком: младоевропейцам придётся делать выбор между СШЕ и США. Россия этот проект, судя по всему, поддерживает.Фактически, США борются сегодня с Россией за Европу, и этим толкают Россию к сближению с Китаем. Теоретически, сближение России и Китая — это кошмар для США, по доктрине Генри Киссинджера, но Вашингтону сейчас не до теорий: ему нужно удержать в зоне своего господства Европу. Поэтому атлантисты пытаются ввести в Евросоюзе правильное единомыслие и, на всякий случай, отрезают его от России войной на Украине.В итоге США и Запад в целом, видимо, «потеряют» путинскую Россию, она пойдёт на сближение с Китаем и вообще с Востоком. Владимир Путин пока не отказывается от так называемого «европейского дома от Владивостока до Лиссабона», но «окно возможностей» для него стремительно закрывается. Россия уходит на Восток, который имеет для неё одно важное преимущество: там не лезут в душу, не требуют единомыслия, нет назойливых «друзей», а от врагов Россия сумеет защититься. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 113 Источник Похожие новости Обезьяна с гранатой или "Джевелины" для ВСУ Украина и Белоруссия: немного конспирологии Большой экономический рывок России: автаркия неизбежна

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