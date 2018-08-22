О встречах Путина в Австрии и Германии • 88 • Украина Присутствие В.Путина в Австрии повернуло стрелку европейского политического барометра в сторону России В минувшую субботу в замке Мезеберг, недалеко от Берлина, состоялась встреча президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. А по дороге в Берлин Путин побывал в Австрии на свадьбе министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль, пригласившей российского президента ещё в мае.



Казалось бы главным информационным поводом в этом сдвоенном событии (поездка президента России в Австрию и Германию) были переговоры Путина и Меркель. Свадьба – приватное мероприятие, но на самом деле, именно оно повернуло стрелку европейского политического барометра в сторону России.



Европарламент отреагировал на поездку Путина в Европу, как и можно было ожидать. Депутат Евопарламента от партии «Зелёные» Мишель Рамон потребовал немедленной отставки Карин Кнайсль. А ещё до свадьбы Рамон объявил, что отношение «мирового сообщества» к Австрии изменится, если Кнайсль не отменит своё приглашение (эти люди почему-то всегда считают «мировым сообществом» только себя). По мнению европарламентария, Австрия теперь является «продолжением руки российского режима в европейском пространстве». И, чтобы министр иностранных дел Австрии ничего не забыла, Рамон наставительно напомнил ей, что Путин «с его агрессивной политикой» – противник Евросоюза.



А глава внешнеполитической комиссии в украинской Верховной раде Ханна Хопко заявила в Твитере, что теперь Австрия не сможет быть объективным посредником для Украины. Своё мнение она направила также канцлеру Австрии Себастьяну Курцу и в австрийское посольство в Киеве, дополнив его списком «злых дел» России (тут классический суповой набор: «аннексия Крыма, ежедневные обстрелы Восточной Украины, сбитый Боинг, преступления в Сирии и отравление Скрипалей»).



Важно, однако, что в текущем полугодии Евросоюз живёт под председательством Австрии. Правительство канцлера Себастьяна Курцем в ряде вопросов расходится с линией Брюсселя и заявляет об этом открыто. Во многом позиция Курца совпадает с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и глав остальных государств «вышеградской четвёрки»; в частности, это касается болезненных для Европы вопросов миграционной политики.



Немецкие СМИ ничего не сообщили об одной детали, но австрийские газеты написали: Себастьян Курц Курц и Владимир Путин тоже встретились и провели переговоры в президентском лимузине по дороге в аэропорт. Это существенная деталь, которая, видимо, раздражает Германию (к тому же Ангела Меркель не была приглашена на свадебное торжество).



Что касается переговоров Путина и Меркель, то заранее было объявлено, что на них не будет даже переводчиков. Только Меркель и Путин. Перед началом переговоров оба лидера выступили перед журналистами, сообщив о темах, которые собираются обсуждать. Главными темами были положение на Украине, в Сирии и «Северный поток-2».



Встреча в замке Мезеберг явилась восьмой восьмой встречей госпожи бундесканцлерин с президентом России за последние пять лет и второй за последние три месяца. Но первой наедине. Любопытно, что некоторые немецкие СМИ прокомментировали эту их встречу как беседу нудной учительницы с непослушным учеником. Например, влиятельная Zeit написала: «Она [Меркель. – Ред.] дала ему [Путину– Ред.] ясно понять, что он ответственен за то, что происходит в Сирии и если он не изменит свою политику, то будет по-прежнему в международной изоляции».



Факты показывают другое: все попытки «международной изоляции» России лопаются одна за другой. Да и как «изолировать» державу, занимающую восточную половину Европы и огромную часть Азии? Путин в свою очередь предложил Меркель помочь в востановлении Сирии, чтобы страна могла вернуться к нормальной жизни: наладить коммуникации, водоснабжение и т.д.



По поводу Украины были высказаны известные точки зрения обеих сторон.



На фотографиях видно, что первая часть разговора президента России и канцлера Германии прошла столиком на лужайке перед замком в Мезеберге, после чего Путин и Меркель, а также двое сопровождающих с каждой стороны перешли в помещение.



Так что если суммировать впечатление от двух субботних событий, в которых принял участие президент России Владимир Путин, его пребывание в Австрии запомнилось журналистам больше. Казалось бы главным информационным поводом в этом сдвоенном событии (поездка президента России в Австрию и Германию) были переговоры Путина и Меркель. Свадьба – приватное мероприятие, но на самом деле, именно оно повернуло стрелку европейского политического барометра в сторону России.Европарламент отреагировал на поездку Путина в Европу, как и можно было ожидать. Депутат Евопарламента от партии «Зелёные» Мишель Рамон потребовал немедленной отставки Карин Кнайсль. А ещё до свадьбы Рамон объявил, что отношение «мирового сообщества» к Австрии изменится, если Кнайсль не отменит своё приглашение (эти люди почему-то всегда считают «мировым сообществом» только себя). По мнению европарламентария, Австрия теперь является «продолжением руки российского режима в европейском пространстве». И, чтобы министр иностранных дел Австрии ничего не забыла, Рамон наставительно напомнил ей, что Путин «с его агрессивной политикой» – противник Евросоюза.А глава внешнеполитической комиссии в украинской Верховной раде Ханна Хопко заявила в Твитере, что теперь Австрия не сможет быть объективным посредником для Украины. Своё мнение она направила также канцлеру Австрии Себастьяну Курцу и в австрийское посольство в Киеве, дополнив его списком «злых дел» России (тут классический суповой набор: «аннексия Крыма, ежедневные обстрелы Восточной Украины, сбитый Боинг, преступления в Сирии и отравление Скрипалей»).Важно, однако, что в текущем полугодии Евросоюз живёт под председательством Австрии. Правительство канцлера Себастьяна Курцем в ряде вопросов расходится с линией Брюсселя и заявляет об этом открыто. Во многом позиция Курца совпадает с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и глав остальных государств «вышеградской четвёрки»; в частности, это касается болезненных для Европы вопросов миграционной политики.Немецкие СМИ ничего не сообщили об одной детали, но австрийские газеты написали: Себастьян Курц Курц и Владимир Путин тоже встретились и провели переговоры в президентском лимузине по дороге в аэропорт. Это существенная деталь, которая, видимо, раздражает Германию (к тому же Ангела Меркель не была приглашена на свадебное торжество).Что касается переговоров Путина и Меркель, то заранее было объявлено, что на них не будет даже переводчиков. Только Меркель и Путин. Перед началом переговоров оба лидера выступили перед журналистами, сообщив о темах, которые собираются обсуждать. Главными темами были положение на Украине, в Сирии и «Северный поток-2».Встреча в замке Мезеберг явилась восьмой восьмой встречей госпожи бундесканцлерин с президентом России за последние пять лет и второй за последние три месяца. Но первой наедине. Любопытно, что некоторые немецкие СМИ прокомментировали эту их встречу как беседу нудной учительницы с непослушным учеником. Например, влиятельная Zeit написала: «Она [Меркель. – Ред.] дала ему [Путину– Ред.] ясно понять, что он ответственен за то, что происходит в Сирии и если он не изменит свою политику, то будет по-прежнему в международной изоляции».Факты показывают другое: все попытки «международной изоляции» России лопаются одна за другой. Да и как «изолировать» державу, занимающую восточную половину Европы и огромную часть Азии? Путин в свою очередь предложил Меркель помочь в востановлении Сирии, чтобы страна могла вернуться к нормальной жизни: наладить коммуникации, водоснабжение и т.д.По поводу Украины были высказаны известные точки зрения обеих сторон.На фотографиях видно, что первая часть разговора президента России и канцлера Германии прошла столиком на лужайке перед замком в Мезеберге, после чего Путин и Меркель, а также двое сопровождающих с каждой стороны перешли в помещение.Так что если суммировать впечатление от двух субботних событий, в которых принял участие президент России Владимир Путин, его пребывание в Австрии запомнилось журналистам больше. Наталия ЯНКОВА Фонд Стратегической Культуры Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 88 Источник Похожие новости Для чего подогревается «кредитно-нефтяной скандал» между Минском и Москвой На Украине обвинили Россию в задержке более 150 иностранных судов О встречах Путина в Австрии и Германии

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