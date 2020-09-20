О вреде виски с пивом и Марии Певчих

Цирк с конями – Алексей Навальный превращается в международного гуру

Все-таки в СИС работает народ пьющий, не пропускающий ни дня без стаканчика виски и пары пинт пива. Для шпионов это дело необходимое. Алкогольные пары подогревают фантазию и рождают невероятно интересные комбинации, но порой увлеченность горячительным подводит.

Вспомнить хотя бы дело Скрипалей. Оно было начато очень удачно, с большой помпой и невероятным шумом. На Россию выкачивали всю британскую канализацию, командой ассенизаторов заправляла сама премьер-министр Тереза Мэй. Однако в сценарии имелась недоработка: никто в этой свободной стране не видел яда «Новичок», никому спецслужбы его не демонстрировали, что попахивало мистификацией. Короче, нужно было доказать, что яд действительно существует.

И вот британский безработный по имени Чарли Роули находит на газоне кем-то брошенную коробку с дорогим парфюмом и подбирает ее. Затем дарит парфюм своей возлюбленной, тоже безработной Дон Стерджес. Та, конечно же, вскрывает коробку, прыскает на себя парфюм и умирает. Британские врачи ставят диагноз: она отравлена «Новичком». Мировая общественность спокойно вздыхает: нет, не придумали парни из СИС этот яд. Вот он, извольте любоваться!

Флакон, конечно же, выбросили на газон русские отравители Скрипалей. Легкомысленные и безответственные негодяи! Нет бы прикопать баллон в поле или бросить в болото, а они кинули его на лужайку. Все логично, русские – они такие! Однако виски с пивом помешало Джеймсам Бондам подумать о простой вещи: на кой ляд отравителям запасной флакон смертельного зелья? Ведь вроде бы Скрипали получили отравление, прикоснувшись к дверной ручке. А для этого достаточно одной капли яда или крошечной капсулы. Если бы у русских отравителей действительно оказались излишки яда и они выкинули бы их на лужайку, то это была бы микрокапсула, которую никакой бомж не разглядел бы. А нужно было, чтобы коробка «Нины Ричи» призывно демонстрировала себя на газоне и манила взоры самых бедных (Дон Стерджес), то есть самых никчемных подданных Её Величества.

В чём просчёт любителей виски с пивом? В том, что содержимым найденного флакона можно было отравить весь город Солсбери и его окрестности, если это было оружие массового уничтожения, к коему пытаются причислить вещество, фигурирующее под выдуманным на Западе названием «Новичок». Похоже, яд в коробке был очень далек от ОМУ по своим характеристикам и «Новичок» к такому флакону никак не подходил. Оттого королевский суд сделал невиданное дело – он не стал принимать к производству отравление несчастной Дон Стерджес как несчастной жертвы русских.

Время прошло, все это почти забылось, и вдруг снова цирк с конями. Только теперь в новом аттракционе с Алексеем Навальным, где главным действующим лицом выступает очаровательная Мария Певчих, проживающая, вообще-то, в Лондоне, но часто всплывающая в России.

Волна слухов о необъяснимых функциях Марии в ФБК и её мистической роли во время поездки в Томск была такой мощной, что устроители спектакля решили вытащить её на интервью для Русской службы BBC, чтобы сбить подозрения. И что получилось? Певчих невнятно объясняла историю своего появления на ФБК и проявила беспомощность в описании своих достижений как руководителя отдела расследований этой НКО. А уж зачем она, будучи руководителем отдела расследований, полетела в Томск «снимать натурные объекты», т. е. работать оператором, вообще непонятно. Однако, как говорится, жизнь богаче наших представлений о том, как все должно быть.

Всякая логика начинает ускользать из повествования Марии Певчих с того момента, когда она узнала, что Навального госпитализировали в Омске.

«...Мы завтракали внизу в ресторане, прямо при гостинице. Печально известной гостинице Xander. У моего коллеги Жоры есть странное хобби – он очень увлекается самолетами.

BBC: То есть он просто отслеживал по FlightRadar то, как летел самолет с Алексеем?

М.П.: Да, без какой-либо причины на это. Он просто так делает. Он отслеживает мои самолеты, Алексея, вообще любые. Он делал ровно это, заметил, что самолет приземлился в Омске, и написал какую-то смешную эсэмэску Кире [Ярмыш] типа: "Ну че, пацаны, как там Омск?" Подозревая, видимо, что у них что-то сломалось – сработал какой-то датчик на аварийную посадку, ну как это периодически бывает. Кира некоторое время не отвечала, а потом написала, что Алексею стало плохо в самолете, он потерял сознание…

ВВС: Вы сразу бросились в номер Алексея в гостинице. Как было принято такое решение?

М.П.: Такое решение даже не нужно было принимать – оно абсолютно очевидное, и это единственное, что мы могли сделать в той ситуации. Есть Алексей, здоровый человек, за которым мы наблюдали еще и предыдущие несколько дней в Новосибирске и Томске. И есть очень неприятное видео из самолета, где видно только сидения и слышен его крик. Дальше объяснять было ничего не нужно. Здоровые люди не попадают в кому просто так, у него нет диабета, у него нет никаких заболеваний, которые могли бы привести к этому. Нам было понятно, что что-то сильно не так. И естественно, это Россия. Отравление здесь – это, к моему огромному ужасу, почти норма. С некоторыми людьми это случалось дважды. А если речь идет об отравлении, то, значит, у этого могли остаться следы.

Вдумаемся в этот бред: Певчих ломанулась в номер Навального, потому что отравления в России – «почти норма»? Зачем она сделала это, не дожидаясь заключения врачей? Следовала наставлениям инструкторов, злоупотребляющих смесью виски с пивом?

М.П.: Нас не то чтобы суперлегко пустили, но при этом мы не прорывались через кордоны или еще что-то такое. Мы объяснили ситуацию – и попали туда. С нами была администратор гостиницы. Какое-то время нас не пускали, мы устроили небольшое дежурство перед номером, чтобы туда не пускали никого – буквально в пустом коридоре поставили стул и сидели по очереди. В итоге мы зашли, все это было достаточно буднично, мы не обсуждали: сейчас мы откроем дверь, ты пойдешь туда, а я пойду туда и так далее, нет. Мы зашли, мы додумались взять перчатки, спасибо коронавирусу, теперь они есть у всех с собой всегда. Открыли дверь и стали снимать все, что попадает в кадр.

Тут Мария просто лжет. Они пришли не снимать пустой номер, а делать криминалистический осмотр и изымать вещдоки. И здесь появляются загадки.

ВВС: То есть вы собирали все, что потенциально может иметь какую-то ценность?

М.П.: Да, к чему человек мог притрагиваться.

Тогда почему была изъята только пустая пластиковая бутылка? Почему догадливая Мария Певчих не изъяла самую бесспорную улику – стаканы, к которым притрагивался Навальный? Да и вариант с бутылкой экзотичен: нужно еще придумать, каким образом на ней оказался яд; это ведь не стакан, к которому Навальный притрагивался губами. Впрочем, оставим это на совести тех, кто мешал виски с пивом, разрабатывая операцию. Ведь если эксперты трех спецлабораторий в Германии, Франции и Швеции нашли в пробах Навального «Новичок», то зачем в игру была вброшена бутылка со следами яда? Не для пущей ли убедительности, как парфюм для Дон Стержес в деле Стригалей? Чувствуется один почерк. А самое главное – личность отравителя. И как ни крути, очаровательная Мария Певчих больше всего подходит на эту роль. Сотрудники ФБК молчат о том, с кем Навальный провел ночь или виделся наедине перед тем, как покинуть отель. Как раз об этом хотела опросить Марию томская транспортная полиция, но, видно, не получится, хотя именно в этом пункте сгущаются подозрения.

А пока к британским Джеймсам Бондам еще один вопрос: если вы утверждаете, джентльмены, что в деле снова был яд из группы «Новичок», то почему Дон Стерджес погрузилась в кому через 15 минут после того, как попрыскала на себя духами, а Навальный не меньше, чем через три часа? Он что, был у вас в группе продленного дня?