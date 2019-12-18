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О возобновлении производства пока неизвестно: Корпорация Boeing с января останавливает выпуск "роковых" 737 MAX

18 декабря 2019, 02:09  •  54 • В мире
С начала 2020 года корпорация Boeing приостанавливает выпуск "роковых" самолётов модели 737 MAX. Когда вновь будут возобновлено производство этих самолётов, пока неизвестно.
О остановке производства этих самолётов корпорация сообщила в специальном сообщении, распространенном во вторник, 17 декабря. Мотивируется это тем, что на 2020 год переносится и сертификация самолёта, пишут Nation News.
"Снижение производства позволяет сосредоточиться на доставке имеющихся самолётов", - говорится в сообщении корпорации.
Напомним, после двух смертельных катастроф с самолетами корпорации 737 MAX, эксплуатация лайнеров этой модели была остановлена. Предполагалось, что причиной крушения в Индонезии очень 2018 года и весной 2019 года в Эфиопии стала некорректная работа одной из систем самолёта. В общей сложности в этих крушениях погибли 346 человек.
Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) США заявило, что будет единственной структурой, имеющей право выдавать сертификаты лётной годности на самолёты Boeing 737 MAX, сообщает interfax.ru.
В документе, который FFA направило компании Boeing во вторник, 26 ноября, агентство сообщило: общественные интересы и интересы безопасности в области торговли авиатехникой требуют, чтобы управление сохранило за собой полномочия выдавать сертификаты лётной годности и экспортные сертификаты лётной годности для всех самолётов 737 MAX.

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