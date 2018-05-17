О воздушно-космических бомжах. Можем себе позволить, не так ли?

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Продолжаем тему безобразий, которые с чьей-то легкой руки происходят в авиационных структурах Западного военного округа.



Не будем пока вдаваться в подробности, разворовали там деньги на реконструкцию аэродрома или отправили в другое место, можно просто подождать декабря 2018 года и увидеть воочию, подставили Сергея Кожугетовича или нет.





А вот о людях мы сейчас поговорим подробнее и на основании пары-тройки документов, которые нам попали, так скажем, в поле зрения. Ничего секретного в документах нет, а что и было, мы старательно закрасили.



Итак, в предыдущем материале мы сказали о том, что в одном авиаполку существуют некоторые проблемы. Проблем несколько. Финансовые, например. Это когда люди вынуждены снимать себе жилье за свой счет, поскольку обеспечить их служебным или выдать денег за поднаем не представляется возможным.



Предвидим высказывания типа «что здесь такого, это летчики, они вон сколько получают».



Согласимся. Почти безоговорочно. Да, это летчики. И получают оклады они действительно большие. И что? Ну давайте таким макаром ко всему подходить. Пусть они, летчики, раз много получают, дороги ремонтируют. Самолеты свои. Аэродром Балтимор пусть профинансируют. Они же летчики, правда?



А то, что есть вещи, которые черта с два окладом компенсируешь… Кто из бурчащих готов за оклад поменяться с Пешковым? Филиповым?



Идем дальше. Летный состав – он, конечно, да, летный. Однако кто в курсе, сколько человек должно работать, чтобы летчик и штурман вылетели и выполнили свою задачу? Инженеры, техники. Двигателисты, прибористы, гидравлики, электрики, оружейники… Метеорологи, повара, интенданты, водители, заправщики и прочие?



Полк состоит из двух эскадрилий по 12 самолетов. И под 800 человек личного состава. Дальше калькулятор и все вопросы снимаются с повестки.



Да, конечно, есть местные специалисты, бутурлиновские, есть служащие срочной службы. Но как минимум половина – авиабомжи как есть.



Ситуация проста до безобразия. Во исполнение приказа высшего командования местное командование из в/ч 23326 просто плюнуло на своих подчиненных из в/ч 45117.



Вот теперь пора посмотреть в документы. Вдруг мы что-то не так поняли?











Приказ подписан командиром в/ч 23326 гвардии полковником В. Школенко и ВрИО начштаба гвардии подполковником С. Саввиным.



В тексте приказа, если его прочитать, ни слова не сказано насчет того, сколько времени будут находиться на аэродроме в Бутурлиновке военнослужащие в/ч 45117 и на каких основаниях.



Коротко и ясно – перебазироваться на время ремонта аэродрома в Воронеже. За 250 километров.



Перебазирование, естественно, было произведено. Армия все-таки. А далее начались вопросы. По поводу размещения, по поводу того, что и как будет с семьями военнослужащих, внезапно переброшенных из места постоянной дислокации на неопределенное время.



И тут начались интересные моменты.



Уже через год начались обращения в прокуратуру. Понятно, что оказавшись перед выбором, платить за однокомнатную квартиру в поселке городского типа 15 тысяч рублей, далеко не все военнослужащие возрадовались. А кто не возрадовался, тот был обрадован перспективой катания на работу и обратно за 250 километров. Хочешь – каждый день, хочешь – на выходные.



Пошли письма и жалобы. И, на некоторые даже была реакция. Вот, например, одна из телеграмм.







В ней вполне четко задается вопрос: а на каких основаниях, законных или нет, военнослужащие находятся в Бутурлиновке.



И – вот они, чудеса!











Вот просто шедевральный ответ командира в/ч 23326 гвардии полковника Демидова на запрос военной прокуратуры Воронежской области. Он потрясает своей простотой. Из ответа следует:



1. Военнослужащие подчиненной в/ч 45117 отправлены в Бутурлиновку не в командировку. Приказа такого не было. Летный и технический составы просто убыли на сборы. На неопределенное время. Сборы – это не командировка. Так что…



2. Денежная компенсация за поднаем жилья военным не положена. Нет для этого оснований. Сборы – это сборы. Плевать, что они уже больше 5 лет длятся, это никого не волнует. В палаточке, без проблем. А хочешь в квартире да с отоплением – изволь сам побеспокоиться.



3. Ну про подъемные (перевоз скарба и т.п.) мы даже не говорим.



4. С пунктом 58 приказа министра обороны №2700 тоже фигу показали. Это касаемо 2% добавки за полевые условия. В приказе что сказано? Учения, отработки учебных и боевых задач в полевых условиях и другие мероприятия ВНЕ пункта постоянной дислокации.



ППД, напомним, в Воронеже. Но это товарища полковника не смущает. Полк, в/ч 45117, отправлен на СБОРЫ!!! Значит, денег не положено.



А пункт 5 очень хорошо показывает, какой прекрасный начальник гвардии полковник Демидов.



В этом пункте полковник просто ВРЕТ!!!



Ну, то что он рассказывает прокуратуре о том, что у военных из в/ч 45117 все прекрасно, особо стоит обратить внимание на пункт 5 подпункт «в». Где говорится о размещении на съемных квартирах с оплатой за поднаем жилья.



Хотя выше, в п. 4 Демидов спокойно пишет, что оснований оплаты за поднаем жилья нет.



Товарищи командиры в ЗВО, это нормально?



В общем, бравый командир в/ч 23326 просто отправил своих подчиненных куда подальше со всеми выплатами.



А уже известная своими делами (точнее, полным отсутствием желания хоть что-то делать) Воронежская гарнизонная прокуратура с огромным удовольствием начала штамповать ответы и рассылать на все запросы.











Товарищи летчики, инженеры, техники и прочие из в/ч 45117!



Черным по белому вам пишем! У ВАС ВСЕ ХОРОШО!



Вы пять лет находитесь на военных сборах! Вы – военные летчики и специалисты, опора российской армии!



Поэтому вам абсолютно необязательно жить в городе-миллионнике вместе со своими женами и детьми, ваши дети не обязаны видеть вас каждый день, вы не обязательно должны жить в человеческих условиях.



Ведь вы – летчики и авиационные специалисты! Ну надо же понимать!



В общем, за экономию денег командирам Западного военного округа можно, наверное, премировать всех в в/ч 23326. Сколько они сэкономили за пять лет, сказать сложно.



Другой вопрос, что терпение заканчивается у всех. И поток писем и жалоб рано или поздно перехлестнет через запруду, организованную командованием в/ч 23326 и гарнизонной прокуратурой.



Понятно, что из Бутурлиновки, где продолжает прозябать на непонятных основаниях в/ч 45117, особо не покричишь. Но даже в вышестоящем штабе, в дивизии, в/ч 23326 нормальные офицеры понимают, что имеет место быть беспредел.



Иначе откуда у нас взялись эти документы?



Правильно, оттуда. И это только так, для того, чтобы показать, что мы не с потолка все берем.



В целом в означенной дивизии далеко не всё так, как хотят показать «на картинке». К сожалению, за красивой показухой не видно зачастую обыденных и ежедневных проблем. Которые никто не хочет решать.



Видимо, наше командование может позволить себе плевать на своих подчиненных. Несмотря на все сирийские и прочие заслуги.



Обидно, честное слово, обидно… Продолжаем тему безобразий, которые с чьей-то легкой руки происходят в авиационных структурах Западного военного округа.Не будем пока вдаваться в подробности, разворовали там деньги на реконструкцию аэродрома или отправили в другое место, можно просто подождать декабря 2018 года и увидеть воочию, подставили Сергея Кожугетовича или нет.А вот о людях мы сейчас поговорим подробнее и на основании пары-тройки документов, которые нам попали, так скажем, в поле зрения. Ничего секретного в документах нет, а что и было, мы старательно закрасили.Итак, в предыдущем материале мы сказали о том, что в одном авиаполку существуют некоторые проблемы. Проблем несколько. Финансовые, например. Это когда люди вынуждены снимать себе жилье за свой счет, поскольку обеспечить их служебным или выдать денег за поднаем не представляется возможным.Предвидим высказывания типа «что здесь такого, это летчики, они вон сколько получают».Согласимся. Почти безоговорочно. Да, это летчики. И получают оклады они действительно большие. И что? Ну давайте таким макаром ко всему подходить. Пусть они, летчики, раз много получают, дороги ремонтируют. Самолеты свои. Аэродром Балтимор пусть профинансируют. Они же летчики, правда?А то, что есть вещи, которые черта с два окладом компенсируешь… Кто из бурчащих готов за оклад поменяться с Пешковым? Филиповым?Идем дальше. Летный состав – он, конечно, да, летный. Однако кто в курсе, сколько человек должно работать, чтобы летчик и штурман вылетели и выполнили свою задачу? Инженеры, техники. Двигателисты, прибористы, гидравлики, электрики, оружейники… Метеорологи, повара, интенданты, водители, заправщики и прочие?Полк состоит из двух эскадрилий по 12 самолетов. И под 800 человек личного состава. Дальше калькулятор и все вопросы снимаются с повестки.Да, конечно, есть местные специалисты, бутурлиновские, есть служащие срочной службы. Но как минимум половина – авиабомжи как есть.Ситуация проста до безобразия. Во исполнение приказа высшего командования местное командование из в/ч 23326 просто плюнуло на своих подчиненных из в/ч 45117.Вот теперь пора посмотреть в документы. Вдруг мы что-то не так поняли?Приказ подписан командиром в/ч 23326 гвардии полковником В. Школенко и ВрИО начштаба гвардии подполковником С. Саввиным.В тексте приказа, если его прочитать, ни слова не сказано насчет того, сколько времени будут находиться на аэродроме в Бутурлиновке военнослужащие в/ч 45117 и на каких основаниях.Коротко и ясно – перебазироваться на время ремонта аэродрома в Воронеже. За 250 километров.Перебазирование, естественно, было произведено. Армия все-таки. А далее начались вопросы. По поводу размещения, по поводу того, что и как будет с семьями военнослужащих, внезапно переброшенных из места постоянной дислокации на неопределенное время.И тут начались интересные моменты.Уже через год начались обращения в прокуратуру. Понятно, что оказавшись перед выбором, платить за однокомнатную квартиру в поселке городского типа 15 тысяч рублей, далеко не все военнослужащие возрадовались. А кто не возрадовался, тот был обрадован перспективой катания на работу и обратно за 250 километров. Хочешь – каждый день, хочешь – на выходные.Пошли письма и жалобы. И, на некоторые даже была реакция. Вот, например, одна из телеграмм.В ней вполне четко задается вопрос: а на каких основаниях, законных или нет, военнослужащие находятся в Бутурлиновке.И – вот они, чудеса!Вот просто шедевральный ответ командира в/ч 23326 гвардии полковника Демидова на запрос военной прокуратуры Воронежской области. Он потрясает своей простотой. Из ответа следует:1. Военнослужащие подчиненной в/ч 45117 отправлены в Бутурлиновку не в командировку. Приказа такого не было. Летный и технический составы просто убыли на сборы. На неопределенное время. Сборы – это не командировка. Так что…2. Денежная компенсация за поднаем жилья военным не положена. Нет для этого оснований. Сборы – это сборы. Плевать, что они уже больше 5 лет длятся, это никого не волнует. В палаточке, без проблем. А хочешь в квартире да с отоплением – изволь сам побеспокоиться.3. Ну про подъемные (перевоз скарба и т.п.) мы даже не говорим.4. С пунктом 58 приказа министра обороны №2700 тоже фигу показали. Это касаемо 2% добавки за полевые условия. В приказе что сказано? Учения, отработки учебных и боевых задач в полевых условиях и другие мероприятия ВНЕ пункта постоянной дислокации.ППД, напомним, в Воронеже. Но это товарища полковника не смущает. Полк, в/ч 45117, отправлен на СБОРЫ!!! Значит, денег не положено.А пункт 5 очень хорошо показывает, какой прекрасный начальник гвардии полковник Демидов.В этом пункте полковник просто ВРЕТ!!!Ну, то что он рассказывает прокуратуре о том, что у военных из в/ч 45117 все прекрасно, особо стоит обратить внимание на пункт 5 подпункт «в». Где говорится о размещении на съемных квартирах с оплатой за поднаем жилья.Хотя выше, в п. 4 Демидов спокойно пишет, что оснований оплаты за поднаем жилья нет.Товарищи командиры в ЗВО, это нормально?В общем, бравый командир в/ч 23326 просто отправил своих подчиненных куда подальше со всеми выплатами.А уже известная своими делами (точнее, полным отсутствием желания хоть что-то делать) Воронежская гарнизонная прокуратура с огромным удовольствием начала штамповать ответы и рассылать на все запросы.Товарищи летчики, инженеры, техники и прочие из в/ч 45117!Черным по белому вам пишем! У ВАС ВСЕ ХОРОШО!Вы пять лет находитесь на военных сборах! Вы – военные летчики и специалисты, опора российской армии!Поэтому вам абсолютно необязательно жить в городе-миллионнике вместе со своими женами и детьми, ваши дети не обязаны видеть вас каждый день, вы не обязательно должны жить в человеческих условиях.Ведь вы – летчики и авиационные специалисты! Ну надо же понимать!В общем, за экономию денег командирам Западного военного округа можно, наверное, премировать всех в в/ч 23326. Сколько они сэкономили за пять лет, сказать сложно.Другой вопрос, что терпение заканчивается у всех. И поток писем и жалоб рано или поздно перехлестнет через запруду, организованную командованием в/ч 23326 и гарнизонной прокуратурой.Понятно, что из Бутурлиновки, где продолжает прозябать на непонятных основаниях в/ч 45117, особо не покричишь. Но даже в вышестоящем штабе, в дивизии, в/ч 23326 нормальные офицеры понимают, что имеет место быть беспредел.Иначе откуда у нас взялись эти документы?Правильно, оттуда. И это только так, для того, чтобы показать, что мы не с потолка все берем.В целом в означенной дивизии далеко не всё так, как хотят показать «на картинке». К сожалению, за красивой показухой не видно зачастую обыденных и ежедневных проблем. Которые никто не хочет решать.Видимо, наше командование может позволить себе плевать на своих подчиненных. Несмотря на все сирийские и прочие заслуги.Обидно, честное слово, обидно… Автор: Роман Скоморохов, Роман Кривов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 111 Источник Похожие новости Улыбка Ким Чен Ына? Или клыкастый оскал? Крымский мост. Бомбовый удар с минимальным числом жертв: совет из братской Америки Кто ответит за дороги

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