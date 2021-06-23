О войне с Германией говорить рано, но: Эксперт заявил о "мощном прессинге"

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал слухи о том, что Германия якобы тайно готовится к войне с Россией. Эксперт считает, что о военном конфликте речь не идёт, поскольку отношения между нашими странами пока не достигли "дна". Однако на немцев оказывается мощнейший прессинг, напомнил он.

Депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен полагает, что официальный Берлин, увеличивая расходы на оборону, готовится к войне с Россией. В своей статье она указала, что забвение правительством Германии истории Второй мировой и политика НАТО по наращиванию вооружения являются двумя сторонами одной медали и направлены против России.

Слова Дагделен вызвали тревогу в нашей стране: многие СМИ пришли к выводу, что немцы чуть ли не объявили нам войну. Но об этом не может быть речи, уверен политолог Владимир Корнилов.

Он пояснил, что Дагделен является представительницей партии левых, а для них такие заявления являются традиционными. Соответственно, слова депутата не стоит воспринимать буквально. "Эта партия всегда занимала подобную позицию и всегда предупреждала федеральные власти Германии о необходимости снижения военных расходов, перераспределения их на социальные нужды", - подчеркнул Корнилов в беседе с Царьградом.

Эксперт напомнил, что ФРГ, в отличие от США, никогда не прекращала диалога с Россией: "Германия, в отличие от других стран, выдержала очень мощный прессинг против себя и со стороны Америки, и со стороны целого ряда своих союзников по Евросоюзу, всё-таки достроив - ну, достраивая - "Северный поток - 2".

Владимир Корнилов не стал отрицать тот факт, что отношения между нашими странами сегодня находятся на низшей точке развития за последние десятилетия. "Но это не значит, что они на дне, - добавил он, - во всяком случае, Германия не пошла на все те меры жёсткие полной блокады России, к которым призывали их Британия и Вашингтон".