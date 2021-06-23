Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Маргарита Симоньян назвала предавшего Россию министра: "Чего изволите?"...
Соловьёв задал неудобный вопрос после заявления США о санкциях против России
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву ус...
Главная / Политика

О войне с Германией говорить рано, но: Эксперт заявил о "мощном прессинге"

23 июня 2021, 14:25  •  117 • Политика
Политолог Владимир Корнилов прокомментировал слухи о том, что Германия якобы тайно готовится к войне с Россией. Эксперт считает, что о военном конфликте речь не идёт, поскольку отношения между нашими странами пока не достигли "дна". Однако на немцев оказывается мощнейший прессинг, напомнил он.
Депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен полагает, что официальный Берлин, увеличивая расходы на оборону, готовится к войне с Россией. В своей статье она указала, что забвение правительством Германии истории Второй мировой и политика НАТО по наращиванию вооружения являются двумя сторонами одной медали и направлены против России.
Слова Дагделен вызвали тревогу в нашей стране: многие СМИ пришли к выводу, что немцы чуть ли не объявили нам войну. Но об этом не может быть речи, уверен политолог Владимир Корнилов.
Он пояснил, что Дагделен является представительницей партии левых, а для них такие заявления являются традиционными. Соответственно, слова депутата не стоит воспринимать буквально. "Эта партия всегда занимала подобную позицию и всегда предупреждала федеральные власти Германии о необходимости снижения военных расходов, перераспределения их на социальные нужды", - подчеркнул Корнилов в беседе с Царьградом.
Эксперт напомнил, что ФРГ, в отличие от США, никогда не прекращала диалога с Россией: "Германия, в отличие от других стран, выдержала очень мощный прессинг против себя и со стороны Америки, и со стороны целого ряда своих союзников по Евросоюзу, всё-таки достроив - ну, достраивая - "Северный поток - 2".
Владимир Корнилов не стал отрицать тот факт, что отношения между нашими странами сегодня находятся на низшей точке развития за последние десятилетия. "Но это не значит, что они на дне, - добавил он, - во всяком случае, Германия не пошла на все те меры жёсткие полной блокады России, к которым призывали их Британия и Вашингтон".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






117
Источник
Похожие новости
23 июня 2021, 00:40
США пытались переиграть Россию, но..: Политолог назвал следующий шаг Белого дома
23 июня 2021, 00:40
Лукашенко обратился к полякам, украинцам и прибалтам: "Очнитесь"
23 июня 2021, 11:40
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на дно"
23 июня 2021, 09:50
"Крым уже не вернётся": "Шутка" из Киева возмутила украинцев
23 июня 2021, 08:00
Москва обратилась к США перед учениями в Чёрном море
23 июня 2021, 00:40
"Лжецы и подлецы": Лукашенко дал характеристику политикам ЕС и НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июня 2021, 00:40
США пытались переиграть Россию, но..: Политолог назвал следующий шаг Белого дома
23 июня 2021, 00:40
Лукашенко обратился к полякам, украинцам и прибалтам: "Очнитесь"
23 июня 2021, 11:40
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на дно&q...
23 июня 2021, 07:05
Должник или одесский Штирлиц? Куда пропал начштаба морской охраны Украины
23 июня 2021, 00:40
Байдену рассказали о зарплате пожарных. Стол президента едва уцелел
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2021, 03:10
"Команда Байдена разыгрывает спектакль": Провидец заговорил о войне на фоне новой чумы
19 июня 2021, 13:15
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши призвал запасаться продуктами
17 июня 2021, 06:15
Из офиса Зеленского едва дозвонились в Белый дом. Оказалось, зря
18 июня 2021, 12:30
"Чёрная метка" для Путина: тайну подарка Байдена раскрыл кандидат наук
17 июня 2021, 11:45
В Кремле назвали условие обмена Навального после встречи с Байденом
20 июня 2021, 08:30
Анализ потерь украинской армии
19 июня 2021, 07:45
Зеленский стирает «красные линии» и требует от МВФ компенсации за «Северный поток-2»?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.