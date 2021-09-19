О военной интеграции Москвы и Минска

По следам совместных стратегических учений Вооружённых Сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021»

Регулярные (раз в четыре года) белорусско-российские манёвры «Запад» завершены. Учения такого масштаба всегда воспринимаются сопредельной стороной как «вызов безопасности и территориальной целостности» государств восточного санитарного кордона НАТО.

Учения «Запад-2017», например, породили нешуточную панику на уровне лидеров стран Балтии, ЕС и руководства Североатлантического альянса. В публичном пространстве звучали алармистские прогнозы, генералы искали параллели с крымским сценарием, в Польше закатили истерику по поводу «угрозы ядерного удара», Литва притихла в ожидании вторжения.

Места проведения и активные фазы учений "Запад-2021"

В начале сентября 2021 года поляки снова попытались разыграть карту белорусско-российского вторжения. Министр обороны Мариуш Блащак заявил телеканалу Polsat News: вооружённые силы Польши приведены в состояние повышенной готовности, чтобы отразить нападение. «Сентябрь 1939 года не повторится», – многозначительно изрёк глава польского военного ведомства.

В местной прессе его подняли на смех, осыпали двусмысленными метафорами: несчастны женщины, влюбляющиеся в смазливых дураков, несчастен народ, получающий в вожди таких кавалеров. Блащаку пришлось перейти с рыси на трусцу.

Полевые учения

В Вильнюсе тоже заявили, что внимательно следят за учениями, поскольку «Запад-2021» демонстрирует готовность российской стороны к военному конфликту. Однако интонации были минорнее польских: «Всё-таки нет серьёзных оснований для разговоров о конвенциональном конфликте с НАТО, хотя место для локальных провокаций всегда остаётся».

Посол Литвы при Североатлантическом альянсе Дейвидас Матулёнис в этом же ключе проинформировал литовскую прессу: манёвры не вызывают серьёзных опасений ни у него, ни у коллег. «Учения как учения. В мире есть вещи куда важнее «Запада». Не думаю, что в ближайшее время действия российских и белорусских войск как-то негативно актуализируются».

Тем не менее, по просьбе Вильнюсагенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил с акцентом в адрес Москвы: «Возросла обеспокоенность относительно планов российских вооруженных сил» и призвал РФ «вести себя предсказуемо, прозрачно, соблюдать международное законодательство в отношении учебных военных операций на европейской территории».

Трудно сказать, был ли Столтенберг полностью удовлетворён, но в Варшаве и Вильнюсе тамошние русофобы точно остались ни с чем. Даже обещанных ими приграничных провокаций не случилось. Министрам обороны пришлось признать ошибочность прогнозов. В частности, литовец Арвидас Анушаускас доложил президенту: «Инцидентов, связанных с активной фазой учений не зафиксировано».

Тяжело в учении - легко в бою, фото: novostivi.ru

«Во время манёвров «Запад-2017» они демонстрировали наступательный потенциал, мы изображали испуг. К новым учениям мы отнеслись хладнокровно. Они снова демонстрировали агрессию, мы – абсолютное спокойствие. Потому что на деле Литва уверена в своих возможностях, в военной разведке, в союзниках», – сказал министр.

Единственное, что усиливает раздражение Польши, Литвы и примкнувшей к ним Украины, этовоенная интеграция Москвы и Минска. Её противники опасаются, что часть военной техники после учений может остаться на территории Белоруссии или в Западном военном округе РФ.

О скромных боевых возможностях армий «люблинского треугольника» (Польша, Литва, Украина) и умении их разведки добывать информацию стратегического значения промолчим. Что касается заявлений о союзниках, Блащак, Анушаускас и министр обороны Украины отставной генерал-лейтенант Андрей Таран одновременно заявили: «Нужно укреплять коллективную оборону перед лицом гибридных угроз. Агрессивность Минска и Москвы не исчезла».

«Понятно, что поляки, литовцы и украинцы под агрессивностью понимают не легенду манёвров «Нападение с запада», а карты учений с предполагавшимися контрударами по вымышленным странам, названия которых напоминали о Польше (Полярная республика) и Литве (государство Нерис)», – писала польская газета Fakt.

Однако это пропагандистская часть правды. На деле не боевые стрельбы с бомбометаниями и не сколачивание подразделений, чем на пяти белорусских полигонах занимались союзники-славяне, пугают «люблинский треугольник». Для Варшавы, Вильнюса и Киева агрессивность – это появление у их границ сформированного оборонного пространства, чего в прежние годы не было. Президент Беларуси Александр Лукашенко рубанул: «Манёвры нужны не только для тренировки, но и на случай «если не дай бог».

Лукашенко на учениях «Запад-2021»

К слову, в 2020 году половину собственных вооруженных сил ему пришлось приводить в боевую готовность и выводить на западные рубежи. С появлением под Гродно и Брестом (в 50 километрах от границ с Литвой и Польшей соответственно) авиационных учебно-боевых российских центров Минск почувствует себя спокойнее в военном отношении. «Важно наладить взаимодействие между армиями двух стран», – подчеркнул Лукашенко.

Это акцент важен для Союзного государства РБ и РФ и беспокоит страны НАТО. Если прежде Москва пыталась уговорить Минск и настаивала на появлении в границах бывшего Краснознамённого Западного военного округа новых военных центров, по сути – баз, то сейчас белорусское руководство само заинтересовано в ускорении интеграционного процесса.

Не радует европейцев появление на «Западе-2021» флагов Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки. Участие армий этих государств было символическим (в общей сложности не более 500 военнослужащих), но бывший литовский командарм Арвидас Поцюс прав: «Если страна посылает на учения хотя бы одного солдата, этот акт следует рассматривать, как полноценное участие страны». Москва и Минск против НАТО не одиноки.

В ответ Польша просит у США новейшее ракетное оружие, включая перспективные системы ПВО. У Литвы денег меньше, поэтому Вильнюсу хотелось бы получить постоянное присутствие американских гарнизонов и огневое усиление передового ударного батальона, вооружённого штатным стрелковым оружием.

Круг замкнулся: Восточная Европа страшится глубокой интеграции РБ и РФ в рамках Союзного государства. Фобии, как мы видим на примере вашингтонского заявления главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, усилились в связи с прогрессом по вопросу интеграции экономик Белоруссии и России, включая создание общих энергетического и финансового рынков, о чём договорились в Кремле президенты двух стран.

«Продолжение интеграции означает, что русские войска будут стоять на границе с Литвой», – нервничал Ландсбергис на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном, настаивая на очередной порции военной помощи, чтобы «уравновесить баланс весов безопасности, которые сейчас явно перевешиваются в неблагоприятном направлении».

С этих переговоров в Вашингтоне стартовали новые милитаристские торги, связанные с желанием НАТО доминировать в балтийско-черноморском ареале.