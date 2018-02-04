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О военной активности США в Чёрном море

04 февраля 2018, 17:09  •  453 • Война
Заходы натовских кораблей в Чёрное море и разведывательные полёты американских самолётов вдоль побережья Крыма участились. Лишь за январь черноморскую акваторию посетили ракетный эсминец ВМС США «Карни», гидрографический исследовательский корабль «Энтерпрайз» и ракетный эсминец «Дункан» британских ВМС.
Ракетный эсминец «Карни» у причала Одесского порта
В настоящее время эсминец «Дункан» вместе с румынским фрегатом «Король Фердинанд» и турецким фрегатом «Газиантеп», входящими в постоянную военно-морскую группировку НАТО SNMG2, проводят в черноморских водах операции морского наблюдения и другие миссии. Одновременно там действует постоянная военно-морская противоминная группировка Североатлантического альянса SNMCMG-2 в составе британского судна «Энтерпрайз», турецкого тральщика «Акай» и румынского тральщика «Лейтенант Лупу Динеску».
С 2014 года в Чёрное море неоднократно заходили все четыре американских эсминца, оснащённые системой противоракетной обороны морского базирования «Иджис» («Портер», «Карни», «Дональд Кук» и «Росс»).
Между тем планы США радикально нарастить свою мощь в регионе сдерживает конвенция Монтрё, согласно которой военные суда внерегиональных государств могут находиться в Чёрном море не более 21 суток и должны иметь суммарный тоннаж не более 30 тысяч тонн. Впрочем, Соединённые Штаты не являются страной-подписантом конвенции и вполне могут заявить, что положения документа на них не распространяются. Намёк на это уже делал командующий Шестым флотом США вице-адмирал Джеймс Фогго, допустив возможность увеличения длительности пребывания американских кораблей в черноморской акватории до четырёх месяцев.
Помимо военных кораблей, с 2015 года в зоне Чёрного моря резко возросла интенсивность полётов американских разведывательных самолётов и беспилотников. Только в минувшем месяце они провели свыше 10 многочасовых разведывательных полётов в международном воздушном пространстве вдоль черноморского побережья России.
Траектория полёта одного из американских самолётов
Появление американских самолётов и БПЛА в непосредственной близости к Крыму и Кавказу заставляет Россию реагировать, что приводит к инцидентам в воздухе. Один из них произошёл 29 января, когда российский истребитель Су-27 перехватил на расстоянии нескольких метров американский самолёт радиоэлектронной разведки большого радиуса действия EP-3E Aries II. В Пентагоне сочли перехват небезопасным, но собираются продолжить провокационные полёты возле воздушных границ России.
Соб. корр. ФСК

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