О военном сотрудничестве Белоруссии и России

Министерства обороны РФ и РБ подписали программу стратегического партнёрства на пять лет

Военное сотрудничество Белоруссии и Российской Федерации является одной из основ двусторонних отношений. Никакие кризисы существенным образом не влияли на развитие взаимодействия Минска и Москвы в оборонной сфере. Единственным негативным моментом последних лет был отказ белорусских властей от размещения на территории республики российской авиабазы. В то же время в Минске всегда подчеркивали готовность рассмотреть любые иные варианты расширения взаимодействия в сфере обороны с Москвой, начиная от совместных учений и заканчивая углублением сотрудничества по линии военно-промышленного комплекса (ВПК).

Особое внимание стороны уделяют поддержанию высокого уровня боеспособности войск. Уже не первый год проводятся различные совместные учения, самыми масштабными из которых являются «Запад», проходящие с 2009 года на территории двух стран один раз в несколько лет. На них отрабатываются действия совместной группировки сухопутных войск в интересах военной безопасности Союзного государства (СГ).

Каждый раз эти учения вызывают на Западе острую реакцию. Страны Прибалтики и Польша используют белорусско-российские учения для того, чтобы ещё раз обвинить Россию в агрессивных намерениях. Так, при проведении на территории Белоруссии учений «Запад-2017» Москву и Минск обвиняли в том, что российские и белорусские войска используют манёвры для захвата Сувалкского коридора (узкая полоска земли на северо-востоке Польши, соединяющая Белоруссию с Калининградской областью РФ).

О том, что Белоруссия и Россия организуют очередные командно-штабные учения «Запад-2021», стало известно осенью прошлого года, когда на совместной коллегии военных ведомств двух стран был утверждён их замысел. В основу лёг «один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства». Объявлено, что на учениях особое внимание будет уделено борьбе с крылатыми ракетами и БПЛА, а также будут отработаны «самостоятельные боевые действия подразделений в отрыве от главных сил, проведение глубоких рейдов, охватов и обходов».

Одним из направлений учений станут действия военных групп в городских условиях. Сами учения пройдут на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. Планируется пригласить западных наблюдателей.

Несмотря на заявленную открытость предстоящих учений, на Западе уже заговорили о рисках для безопасности региона. Особенно волнуются в Прибалтике. В феврале в Минобороны Эстонии заявили, что Россия будет «отрабатывать военные действия против НАТО». Глава Департамента внешней разведки Эстонии Микк Маран отметил, что учения будут представлять военную угрозу для республики и Североатлантического блока, так как близ эстонских границ Россия «сосредоточит десятки тысяч» военных.

Согласно опубликованному в начале марта докладу литовского Департамента государственной безопасности Литвы, Россия резко расширила своё военное сотрудничество с Минском, а «возросшая военная активность в приграничных районах повышает риск непредвиденных инцидентов». По мнению западных аналитиков, из-за того, что Александр Лукашенко держится сегодня только поддержкой Москвы, на этот раз не все эшелоны с российскими военными покинут пределы республики. Отмечается, что в ближайшем будущем военное сотрудничество двух стран укрепится ещё больше, что поставит Минск в полную зависимость от Кремля.

За последние месяцы отношения в сфере обороны двух стран действительно стали более плотным и могут выйти на совершенно новый уровень. При этом Лукашенко ещё не готов к появлению в Белоруссии полноценной группировки российских войск, хотя определённые сдвиги в данном направлении наблюдаются. И связано это с тем, что НАТО поддерживает напряжённость на своих восточных границах, постоянно провоцируя Минск и Москву. В рамках недавней натовской операции «Усиленное передовое присутствие» в странах Прибалтики и Польше были развёрнуты многонациональные военные группы со штатными вооружением и техникой. В январе части армии США начали восьмимесячную миссию в Литве, направленную на «сдерживание российской агрессии». Всё это лишь подталкивает Минск к более тесному военному сотрудничеству с Москвой. За последние шесть месяцев стороны провели несколько совместных заседаний оборонных ведомств и различного рода военные учения, в том числе в рамках подготовки к учениям «Запад-2021».

2 марта министерства обороны РФ и РБ впервые подписали программу стратегического партнёрства на пять лет. До 2025 года два министерства проведут совместно около 160 мероприятий. В тот же день Лукашенко на совещании по вопросу военного сотрудничества с РФ выступил за размещение на территории республики российских самолётов и сказал о необходимости расширения сотрудничества по линии ВПК.

5 марта состоялся визит главы белорусского Минобороны в Москву. В ходе визита была достигнута договорённость о создании трёх учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих двух республик: в Нижегородской и Калининградской областях РФ и в Гродненской области Белоруссии.

Масла в огонь обвинений России в агрессивности подливают объявленные совместные тактические учения Воздушно-десантных войск РФ и Сил специальных операций ВС Белоруссии: на полигоне «Поливно» в Ульяновской области и на полигоне «Осиповичский» в Минской области. Всего на 2021 год запланировано рекордно большое количество таких учений.

Сильное раздражение среди белорусской оппозиции и в странах НАТО вызывает возрастающее сотрудничество Минска и Москвы в сфере обеспечения Белоруссии новым российским вооружением. Стороны ведут предконтрактную работу по поставкам в республику зенитных ракетных комплексов С-400 и ракетно-пушечных «Панцирь». Предусматривается также появление в РБ ударных вертолётов Ми-35 и двух батальонных комплектов российских бронетранспортёров БТР-82А. К октябрю 2022 года в Белоруссию должны прибыть ещё четыре Су-30СМ.