О внешнем управлении Украиной, или В чьих руках власть

Cамой влиятельной женщиной Незалежной признана Кристина Квин – глава дипмиссии США в Киеве

В рейтинге самых влиятельных женщин Украины временный поверенный в делах США в самостийной державе Кристина Квин опередила первую леди Елену Зеленскую и генпрокурора Ирину Венедиктову. В топ-5 самых влиятельных «украинок» вошла посол Великобритании Мелинда Симмонс. Та самая, перед которой коленопреклонённо целовал шаблю настоящий украинский полковник, «лыцарь» ордена «Народный герой Украины» с многоговорящей фамилией Драпатый (прославился сей чудо-воин «организованным выводом» остатков «сильнейшей армии Европы» из Изваринского котла).

А кстати, пред послом США Тэфтом традиционный ритуал «незламного козацького роду» был исполнен ещё 8 лет назад.

Особенности танковой дипломатии

Как иначе, если большая часть украинских «слуг народа» – выкормыши Сороса, тесно связанного с Демократической партий США, а остальные –люди Коломойского, давно приручённого посольством США.

О том, что власть на Украине сосредоточена не на Банковой, а на Танковой (где расположено посольство США), мы писали, подводя итоги внешнему управлению страной победившей гидносты при Порошенко. Писали и том, как зарвавшийся Коломойский был поставлен на место послом США Пайетом, когда собрался было начать олигархическую войну против Порошенко.

Президенту Зеленскому как проекту Коломойского успел дать указания ещё предшественник Кристины Квин Уильям Тейлор: «Если он и дальше… будет противодействовать России и в Донбассе, и в Крыму, если он будет продвигать реформы – это будет именно то, чего мы хотим». А Квин, ставя задачи уже всей «незламной нации», с удовлетворением отмечала, что Зеленский «работает над воплощением важных и успешных реформ, которые Украина проводила со времен Революции Достоинства». И как м знаем, «успешнейшей» оказалась реформа с «рынком земли», разорившая народ Украины в пользу мировых биржевых спекулянтов.

А на днях состоялось «триумфальное завершение судебной реформы», после которой украинские «независимые судьи» будут подконтрольны исключительно загранице. Посольство США тут же «выразило приветствие принятию законопроекта» и поставило новую задачу: «С нетерпением ожидаем наискорейшего принятия законопроекта о реформировании Высшего совета правосудия, чтобы закрепить сегодняшнее достижение».

Раньше такую операцию провернули в отношении расследовательских структур: когда Верховная рада попробовала ввести нардепов в состав комиссии по отбору директора Государственного бюро расследований (ГБР), спикер ВР «получил по рукам» от посо

льства США: Кристина Квин направила «рекомендации» Разумкову с призывом не отвлекать депутатов от их «законодательных обязанностей».

Фото Максима Бужанского

Подотчётным заокеанским друзьям Украины остаётся и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Поэтому, когда Конституционный суд признал неконституционным назначение очередного грантоеда директором данного органа, Офис президента впал в ступор. «…Конституционный суд признал неконституционным назначение директора НАБУ Сытника – функционера, двумя судебными инстанциями признанного виновным в коррупции, пребывающего в официальном государственном реестре коррупционеров и ведомству которого по социологии не доверяет более 71-го процента населения, – писал 7 сентября 2020 года заслуженный юрист Украины Андрей Портнов. – Абсолютное большинство думающих и умеющих анализировать людей знают…, каким образом управляется это ведомство, чьи интересы представляет и на какую сеть опирается внутри страны. Десять дней от государства нет ни одного решения. Нет реакции от Генпрокуратуры и ГБР на факт присвоения властных полномочий и неисполнения решения суда, нет наступательности от парламента или президента. Отсутствие решений по такому очевидному вопросу – более чем конкретное доказательство неприкрытого внешнего управления нашей страной».

Люди не доверяют всей этой «антикоррупционной системе», особо не вникая, чья рука чью там моет. Гораздо ощутимее для кошелька «пересічного українця» зависимость от его американских хозяев проявилась во внешнеэкономической сфере.

В августе 2020 годе госсекретарь Помпео на встрече с Зеленским «выразил обеспокоенность США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"». Речь шла о реанимации китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings завода, бывшего когда-то градообразующим для Запорожья и области в целом. Не прошло и полгода, как, несмотря на исполинскую для Украины сумму неустойки в $3 млрд., контракт с китайцами был разорван и обещание Госдепу выполнено.

Даже перевыполнено: была «проброшена» и китайская HuaweiTechnologiesCo. Ltd.– одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. «МИД Украины решило убрать всё оборудование Huawei из своих зданий, этому примеру последуют и несколько других правительственных учреждений», – возвестил замгоссекретаря США Кит Крач. Американский дипломат отметил, что такая договоренность была достигнута по итогам встречи с премьер-министром Украины Шмыгалем.

Заодно Киев отказалась от сотрудничества с Huawei в проекте «Умный город», отдав предпочтение американской Cisco. «Украина понимает, что стоит на кону», – пояснял замгоссекретаря США. Ещё бы не понимать! Поэтому Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины убрала со своего сайта информацию о партнёрстве с компанией Huawei Ukraine.

О вреде «конструктивных ужинов»

После всего этого становится понятно и то, почему при Зеленском на Украине продолжают вовсю функционировать биолаборатории Пентагона, открытые при лжепрезиденте Ющенко, закрытые при Януковиче и вновь открытые при лжепрезиденте Порошенко. Кстати, именно «лжи о тайных американских биолабораториях» была посвящена статья Квин, появившаяся в 2020 году. Затем, правда, американское посольство всё-таки признало, что лаборатории существуют. Однако Зеленского это волнует куда меньше, чем оценка заокеанских распорядителей. Главное – неизменно выказывать американским хозяевам своё верноподданическое отношение.

Отсюда и выводы, которыми недавно поделились с читателями ФСК некоторые политологи. Так, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что полное внешнее управление Киевом как во внешней, так и во внутренней политике (чего при Порошенко не было), привело к следующему: «Стало бессмысленным прогнозировать те или иные действия украинской власти с точки зрения целесообразности и полезности: навязываемые решения команда Зеленского исполняет без учёта пагубных последствий для страны».

По мнению другого политолога, эксперта Российского института стратегических исследований Владимира Евсеева, вопрос о будущем Зеленского – это вопрос не к украинскому истеблишменту и тем более не к украинскому избирателю: «Это вопрос к американцам. Зеленский их устраивает. Значит, он будет сидеть до конца своего срока. И может на второй срок пойти».

Не зря в конце концов новому президенту США был послан «абсолютно чіткий сигнал»: его инаугурация – важнейшее событие в истории Украины – транслировалась в прямом эфире «Першого національного». А президент «суверенной державы» бросил все свои державные дела и поспешил присоединиться к Квин, чтобы, затаив дыхание, «наблюдать сей священный момент».