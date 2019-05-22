О влиянии русской культуры на художественную культуру Литвы и Беларуси

Художник Иван Петрович Трутнев (1827-1912)

Имя академика-художника Ивана Петровича Трутнева мало известно в современной Беларуси. Однако для развития искусства в Литве и Белоруссии человек этот сделал многое. Главное, что нужно отметить, с его именем связано становление в Вильно, этом культурном центре Северо-Западного края Российской империи, настоящей академической школы рисования. На это он отдал всю свою творческую жизнь.

Систематическое образование нужно всем, в том числе и будущим художникам. Даровитые художники, белорусские уроженцы, учились в Вильно, Москве, Петербурге, развивали свои способности в Варшаве и Париже. Переходя с места на место, они практически не занимались преподаванием, чтобы оставить после себя учеников.

Таких примеров немало. Ян Дамель учился в Вильно, а большую часть своих работ написал в Минске. Наполеон Орда эмигрировал после восстания 1831 г. во Францию, учился в Париже, потом жил в Пинске и на Волыни, путешествовал с мольбертом по западным губерниям России и умер в Варшаве. Казимир Альхимович побывал за участие в восстании 1863 г. в Сибири, вернулся через шесть лет в Варшаву, где учился изобразительному искусству и создавал свои картины до конца жизни. Никодим Силиванович учился в Петербурге, работал в Вильно, свою кончину встретил в родных Цинцевичах под Вилейкой. Витольд Бялыницкий-Бируля рано оставил родную Могилёвщину, учился в Киеве и Москве, а жил и умер возле Твери.

Большую известность приобрела еврейская частная школа рисования под руководством Юдель Пэна, открытая в Витебске в 1898 г. В 1919 г. его ученик Марк Шагал преобразовал её в художественное училище (одно время – институт), ведущую школу искусств в БССР в межвоенный период, пока в 1945 г. в Минске не был открыт театрально-художественный институт (современная Академия Искусств).

Конечно, существовали редкие частные заведения (вроде школы Якова Кругера в Минске), но после закрытия за антиправительственную деятельность Виленского университета в 1832 г. рассадником молодых талантов для всего Северо-Западного края стала Виленская рисовальная школа под руководством академика И.П. Трутнева, учреждённая в 1866 г.

Будущий художник родился в Калужской губернии, учился в уездном Перемышле, затем в Москве и в Императорской Петербургской академии художеств, которую закончил с золотой медалью в 1858 г., дающей право продолжения образования заграницей на казённый счет. После путешествия по Австрии, Германии, Голландии, Бельгии, Франции и Италии Трутнев возвратился в Россию.

И.П. Трутнев

В белорусско-литовских губерниях после польского восстания 1863 г. совершался очередной поворот правительственной политики. Образование окончательно переводилось на русский язык, активно восстанавливались православные храмы, в публичной сфере поддерживалось русское культурное влияние. Для лучшей постановки дела попечитель Виленского учебного округа И.П. Корнилов приглашал из России деятелей на ниву просвещения и образования. По рекомендации ректора Академии художеств, на место заведующего школой рисования в Вильно получил приглашение И.П. Трутнев, который тогда работал простым учителем рисования в витебской гимназии. С его вступлением в должность директора Виленской художественной школы, размещавшейся в зданиях нынешнего университета, постановка учебного дела получила законченный вид.

Обучение велось бесплатно на двух отделениях, было разделено на четыре класса, поступать могли дети с двенадцати лет, выпускные работы посылались в Академию художеств. Число учащихся превышало 100 человек. За все годы заведования Трутнева, а он трудился до самой старости в течение сорока лет, в школе учились более 4000 учеников, более 50 из них поступили в Академию художеств (Петербург), более 150 поступили учиться в другие училища рисования, инженерные училища Москвы, Варшавы, Одессы, Берлина, Вены, Мюнхена, Парижа. Трутнев не придавал значения различиям в вере и национальности, у него учились литовцы, поляки. Были и белорусы – известный график Язеп Дроздович и скульптор Рафал Яхимович. Коллегой Трутнева по преподаванию был еще один трудолюбивый художник и краевед, также прибывший в Вильно по приглашению попечителя И.П. Корнилова, – В.В. Грязнов (обнаруживший Туровское Евангелие).

Картина «Виленский мученик Антоний»

Как художник Трутнев приобрёл известность не только реалистическими изображениями бытовых сцен. Заметное место занимает в его творчестве церковная тематика – картины «Виленский мученик Антоний», «Крестный ход на водоосвящение в деревне» (выставлена в Национальном художественном музее РБ), «Исповедь», «Деревенские похороны», «Деревенский дьячок». За картину «Литовская пограничная корчма» (1868 г.) художник удостоился после прохождения по конкурсу почётного звания академика.

Трутнев часто изображал сцены народной жизни: трудовые будни, забавы. События общественной жизни тоже отразились в его полотнах «Крестьянин, благословляющий сына в ополчение во время севастопольской обороны» (приобретена императором Николаем I), «Проводы новобранца на Дальний Восток» (по случаю русско-японской войны). Проявил себя Трутнев и как мастер портретного жанра, написав образы князя К.К. Острожского, виленских попечителей Н.А. Сергиевского, В.Н. Троцкого, по его эскизу был создан памятник в Вильно графу М.Н. Муравьёву.

Заслугой И.П. Трутнева была постановка в Вильно иконописного дела. За неимением православной мастерской местные священники обращались к художникам-католикам, которые писали портреты польских национальных героев и католических святых. Трутнев стал в деле иконописания и педагогом, и неутомимым тружеником. Он учил византийскому письму не только в своей художественной школе, но и в Литовской духовной семинарии и духовном училище. Так в духовном чине было подготовлено много иконописцев. Будучи старостой Успенского собора в Вильно, он в течение ряда лет написал более 70 икон для иконостаса. Ему также принадлежали иконостасы Минского кафедрального Петро-Павловского собора, храмов Гродно, Ковно, Варшавы. За свою плодотворную деятельность он был избран почётным членом Виленского Свято-Духовского братства.

Прожив в Вильно до конца жизни, И.П. Трутнев мирно скончался и был похоронен на Евфросиньевском кладбище. Его деятельность – пример неутомимого служения Богу и людям. Плодовитый художник, он живо откликался на общественные нужды, отдавал многие свои работы бесплатно, отличался скромностью и добротой. Имя академика И.П. Трутнева должно заслуженно стоять в ряду лучших деятелей искусства Литвы и Беларуси, которые, приехав сюда из центральной России, принесли питательную струю великой русской культуры.