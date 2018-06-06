О визите Путина в Вену и свободе слова на Западе

Единство Запада в попытках дискриминировать Россию держится на эфемерной «атлантической солидарности»

Казалось бы, рабочий визит Владимира Путина в Австрию 5 июня должен был привлечь большое внимание западной прессы. Ведь речь идёт о первом визите в страну -член Европейского союза со времени объявления санкций против РФ в связи с присоединением Крыма к России четыре года назад. Встречи в Вене с руководителями Австрийской Республики были во многих отношениях содержательными, и логично ожидать было бы по этому поводу аналитических комментариев в ведущих СМИ США и Европы.

Однако неладно что-то в Атлантическом королевстве. Видимо, существуют в его тёмных медийных недрах некие тролли, которые могут решать, стоит ли высветить лучиком информационного фонаря какое-то событие в мире или не стоит.

Ни на одной главной странице западных СМИ визит В. Путина в Австрию не фигурирует. Желающий найти об этом визите хоть какую-то информацию должен долго копаться в беглом перечислении второстепенных новостей. Найденное же не поразит его воображения. Всё то же унылое перечисление «преступлений путинского режима перед свободным миром» и беглый пересказ встреч в Вене. Хотя на самом деле этот визит даёт серьезный материал для анализа.

Прежде всего, рабочий формат визита – подписание нового договора о поставках российского газа в Австрию – являлся лишь поводом. Несмотря на то, что этим поставкам, считая со времён СССР, исполнилось 50 лет и полувековой юбилей стоило отметить особо, такую задачу вполне могли бы выполнить министр энергетики А. Новак и председатель правления Газпрома А. Миллер.

Однако возобновление диалога РФ с ЕС является велением времени. Австрия стала самым смелым инициатором в этом деле среди всех европейских стран. Это случилось во многом благодаря личности молодого канцлера Австрии Себастьяна Курца, показавшего, что он способен «выйти из строя» других руководителей государств-членов ЕС.

Именно о диалоге РФ с ЕС и шла речь во время визита. Главной темой, которая постоянно присутствовала на встречах, был отказ от санкций против России, которые всё больше раздражают деловые и политические круги Европы. Это вынуждены были признать сквозь зубы ведущие немецкие газеты, чувствующие перемену ситуации.

Не сработал и заранее подготовленный тезис западных информационных менеджеров «Путин хочет расколоть ЕС». Эта мысль обыгрывалась практически в каждой заметной публикации, но лучшим ответом на неё стало поведение руководителей Австрии. И президент республики Александр Ван дер Беллен, и канцлер Себастьян Курц подчёркивали, что сотрудничество с Россией не пойдет во вред ЕС и они не будут нарушать существующих в Евросоюзе договорённостей касательно РФ. Такая позиция позволяет австрийцам развивать сотрудничество с Россией в энергетическом секторе, что является ободряющим фактором и для властей Германии, попавших под давление США в вопросе о «Северном потоке - 2».

Очевидно, что давление на политическое руководство Евросоюза в вопросе о кооперации с Россией усиливается с разных, не только из Австрии. Тут можно вспомнить прозвучавшие в эти дни заявления нового итальянского премьера Джузеппе Конте о том, что его правительство будет выступать против антироссийских санкций, «так как они бьют по экономике и обществу Российской Федерации».

В то же время западные СМИ решили не замечать, что визит Путина в Вену стал вкладом в укрепление авторитета России среди австрийской общественности и хорошим залогом на будущее. В Австрии укрепляются симпатии к России, одновременно растёт настороженность в отношении политики англосаксов. В марте австрийское правительство не последовало за другими странами ЕС в выдворении российских дипломатов по «делу Скрипаля». Тогда министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что Лондон оказывал давление на Австрию с целью заставить её выслать российских дипломатов в знак солидарности с британской позицией, но Вена не поддалась давлению, чтобы «сохранить диалог». Этот шаг австрийского правительства получил поддержку в парламенте.

Существуют и другие факторы, работающие на взаимный политический интерес. Например, канцлер С. Курц является убеждённым сторонником блокирования «балканского маршрута» для беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. Президент В. Путин в свою очередь рекомендует европейцам помогать Сирии восстанавливать экономику, что снизило бы напор беженцев на европейские границы. Эта рекомендация была дана Ангеле Меркель на недавней встрече в Сочи, о чём европейская печать писала с нескрываемым раздражением. Однако твёрдая позиция канцлера Курца может заставить европейцев принять рекомендацию Москвы. Ведь в противном случае будут нарушены все мыслимые представления о правах человека.

Главным политическим менеджерам Запада хотелось бы замолчать визит Путина в Австрию. Ведь единство Запада в его попытках дискриминировать Россию держится на эфемерной «атлантической солидарности», которую в Западном полушарии энергично подрывает Трамп. Стоит только дать волю общественной дискуссии о целесообразности возобновления сотрудничества с Россией, как разразится шквал критики и требований восстановить статус-кво.

Вот и приходится использовать «дисциплинарные меры» в отношении свободы слова. Президент России приезжает в Европейский союз, а ведущие европейские СМИ об этом помалкивают. Точнее, попискивают – ровно настолько, насколько позволено.