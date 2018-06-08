О центрах передового опыта НАТО в Прибалтике

От общественной дипломатии до энергетической войны

НАТО имеет не только военную инфраструктуру, созданную на базе государств-членов альянса, но и сеть специализированных центров, которые, будучи разбросаны по Европе, находятся в ведении штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Структура этих центров позволяет альянсу глубже «укореняться» в разных странах (в том числе не входящих в альянс), вовлекая в свою деятельность и военных, и гражданских.

Для этого используется комплекс мер, получивших название «стратегических коммуникаций» (strategic communications) – целевого информационного воздействия на зарубежные аудитории. Характерной особенностью стратегических коммуникаций является их диалоговый характер, то есть донесения информации через двусторонний обмен. Понятие и методика стратегических коммуникаций были разработаны в США в рамках министерства обороны.

Примерами специализированных центров, именуемых «центрами передового опыта» (Centres of Excellence), могут служить центры НАТО, открытые в Литве, Латвии и Эстонии. Всего у НАТО 19 таких полноценно функционирующих центров, ещё три находятся в стадии создания.

Центр передового опыта НАТО по кооперативной киберобороне, размещённый в Таллине, стал первой организацией подобного рода на постсоветском пространстве. Часто в высказываниях представителей НАТО или американских экспертов утверждается, что решение по созданию такого центра именно в Эстонии было связано с инцидентом вокруг памятника советскому солдату в 2007 г. Якобы тогда хакеры из России обвалили киберинфраструктуру Эстонии – банки не смогли работать, сервера государственных служб были парализованы. На самом деле просьба о создании киберцентра в Таллине поступила гораздо раньше – в 2004 году, сразу после вступления Эстонии в НАТО. В октябре 2008 г. состоялась аккредитация Таллинского центра, который получил статус международной военной организации.

Вполне возможно, что миф о «русских хакерах», якобы повлиявших на результаты выборов президента США в 2016 году, и разговоры о необходимости создания эффективных мер противодействия «русскому вмешательству» послужили, помимо прочего, дополнительным пропагандистским элементом, обеспечившим устойчивое финансирование Таллинского центра. С ним связано и появление так называемого Таллинского руководства по кибервойне. Хотя этот документ представляет лишь сборник экспертных мнений и не является полевым уставом или стратегией, на Западе часто ссылаются на него в качестве свода правил по действиям в киберпространстве в случае конфликтов.

Таллинский центр проводит техническую подготовку специалистов, организует курсы по правовым аспектам действий в киберпространстве. Дело в том, что чётких, общепризнанных международных норм в отношении поведения в Интернете до сих пор не выработано, и работа Таллинского центра должна способствовать тому, чтобы в опережающем режиме внедрить западную точку зрения на юридические аспекты деятельности в Интернете. Кроме того, с 2012 года Таллинский центр регулярно проводит киберманёвры, которые охватывают не только страны-члены НАТО.

В 2012 г. появился натовский Центр передового опыта по проблемам энергетической безопасности в Вильнюсе. Его миссия состоит в помощи стратегическому командованию НАТО и другим структурным подразделениям альянса, государствам-членам и партнёрам. Основная задача Вильнюсского центра – выработка экспертных оценок и рекомендаций по всему кругу вопросов энергетической безопасности, включая взаимодействие между академическими кругами и промышленным сектором, военную логистику и т. п. Центр организует курсы, имеет места для студенческой практики (расходы на проживание и обучение студентов оплачивает НАТО).

В издаваемых Вильнюсским центром тематических журналах часто появляются материалы, говорящие о необходимости избавиться от «энергетической зависимости от России». Угроза энергетической безопасности Украины, исходящая якобы от России, – одна из постоянных тем последних номеров. Мотив «энергетической войны» с Россией хоть и не обозначен в официальных задачах центра, но присутствует в материалах центра и проводимых им мероприятиях. При этом заметны попытки втянуть в сферу интересов НАТО страны, которые не входят в альянс и находятся на границе с Россией. Например, конференция , посвящённая «инновационным энергетическим решениям для применения в военной сфере», которая пройдет в ноябре 2018 года, организуется при участии Министерства обороны Грузии.

Ещё один центр передового опыта – Центр стратегических коммуникаций НАТО (NATO Strategic Communications Centre of Excellence) – базируется в Риге. Он начал работать в январе 2014 г., аккредитацию получил в сентябре того же года. Соучредителями центра являются Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Польша и Великобритания. Как указано на сайте центра , в его функции входят общественная дипломатия, работа со СМИ по информированию о деятельности НАТО, гражданско-военные связи, информационно-психологические операции.

На базе Рижского центра проводятся регулярные конференции, издаются журналы, доклады-исследования. Спектр охватываемых проблем – тактика информационной войны с использованием мемов; нарративы экстремистских организаций; безопасность в Европейском союзе; кибервойна; национализм; биометрические технологии и др. Особое внимание в этих тематиках уделяется России. Так, в ноябре 2016 г. вышло два аналитических документа, посвященных России : «Когда гибридная война поддерживает идеологию: Россия сегодня» и «Русская схема игры: понять российское влияние в Центральной и Восточной Европе». До этого были материалы по «российскому вмешательству на Украине», санкциям против России, информационным технологиям в российской армии.

К работе прибалтийских центров НАТО привлекаются такие партнёры, как корпорация РЭНД, Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, британский Королевский институт международных отношений ( Chatham House ), специальные научные центры отдельных стран-членов НАТО.