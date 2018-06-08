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О центрах передового опыта НАТО в Прибалтике

08 июня 2018, 18:24  •  30 • Война
От общественной дипломатии до энергетической войны
НАТО имеет не только военную инфраструктуру, созданную на базе государств-членов альянса, но и сеть специализированных центров, которые, будучи разбросаны по Европе, находятся в ведении штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Структура этих центров позволяет альянсу глубже «укореняться» в разных странах (в том числе не входящих в альянс), вовлекая в свою деятельность и военных, и гражданских.
Для этого используется комплекс мер, получивших название «стратегических коммуникаций» (strategic communications) целевого информационного воздействия на зарубежные аудитории. Характерной особенностью стратегических коммуникаций является их диалоговый характер, то есть донесения информации через двусторонний обмен. Понятие и методика стратегических коммуникаций были разработаны в США в рамках министерства обороны.
Примерами специализированных центров, именуемых «центрами передового опыта» (Centres of Excellence), могут служить центры НАТО, открытые в Литве, Латвии и Эстонии. Всего у НАТО 19 таких полноценно функционирующих центров, ещё три находятся в стадии создания.
Центр передового опыта НАТО по кооперативной киберобороне, размещённый в Таллине, стал первой организацией подобного рода на постсоветском пространстве. Часто в высказываниях представителей НАТО или американских экспертов утверждается, что решение по созданию такого центра именно в Эстонии было связано с инцидентом вокруг памятника советскому солдату в 2007 г. Якобы тогда хакеры из России обвалили киберинфраструктуру Эстонии банки не смогли работать, сервера государственных служб были парализованы. На самом деле просьба о создании киберцентра в Таллине поступила гораздо раньше в 2004 году, сразу после вступления Эстонии в НАТО. В октябре 2008 г. состоялась аккредитация Таллинского центра, который получил статус международной военной организации.
Вполне возможно, что миф о «русских хакерах», якобы повлиявших на результаты выборов президента США в 2016 году, и разговоры о необходимости создания эффективных мер противодействия «русскому вмешательству» послужили, помимо прочего, дополнительным пропагандистским элементом, обеспечившим устойчивое финансирование Таллинского центра. С ним связано и появление так называемого Таллинского руководства по кибервойне. Хотя этот документ представляет лишь сборник экспертных мнений и не является полевым уставом или стратегией, на Западе часто ссылаются на него в качестве свода правил по действиям в киберпространстве в случае конфликтов.
Таллинский центр проводит техническую подготовку специалистов, организует курсы по правовым аспектам действий в киберпространстве. Дело в том, что чётких, общепризнанных международных норм в отношении поведения в Интернете до сих пор не выработано, и работа Таллинского центра должна способствовать тому, чтобы в опережающем режиме внедрить западную точку зрения на юридические аспекты деятельности в Интернете. Кроме того, с 2012 года Таллинский центр регулярно проводит киберманёвры, которые охватывают не только страны-члены НАТО.
В 2012 г. появился натовский Центр передового опыта по проблемам энергетической безопасности в Вильнюсе. Его миссия состоит в помощи стратегическому командованию НАТО и другим структурным подразделениям альянса, государствам-членам и партнёрам. Основная задача Вильнюсского центра выработка экспертных оценок и рекомендаций по всему кругу вопросов энергетической безопасности, включая взаимодействие между академическими кругами и промышленным сектором, военную логистику и т. п. Центр организует курсы, имеет места для студенческой практики (расходы на проживание и обучение студентов оплачивает НАТО).
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В издаваемых Вильнюсским центром тематических журналах часто появляются материалы, говорящие о необходимости избавиться от «энергетической зависимости от России». Угроза энергетической безопасности Украины, исходящая якобы от России, одна из постоянных тем последних номеров. Мотив «энергетической войны» с Россией хоть и не обозначен в официальных задачах центра, но присутствует в материалах центра и проводимых им мероприятиях. При этом заметны попытки втянуть в сферу интересов НАТО страны, которые не входят в альянс и находятся на границе с Россией. Например, конференция, посвящённая «инновационным энергетическим решениям для применения в военной сфере», которая пройдет в ноябре 2018 года, организуется при участии Министерства обороны Грузии.
Ещё один центр передового опыта Центр стратегических коммуникаций НАТО (NATO Strategic Communications Centre of Excellence) базируется в Риге. Он начал работать в январе 2014 г., аккредитацию получил в сентябре того же года. Соучредителями центра являются Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Польша и Великобритания. Как указано на сайте центра, в его функции входят общественная дипломатия, работа со СМИ по информированию о деятельности НАТО, гражданско-военные связи, информационно-психологические операции.
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На базе Рижского центра проводятся регулярные конференции, издаются журналы, доклады-исследования. Спектр охватываемых проблем – тактика информационной войны с использованием мемов; нарративы экстремистских организаций; безопасность в Европейском союзе; кибервойна; национализм; биометрические технологии и др. Особое внимание в этих тематиках уделяется России. Так, в ноябре 2016 г. вышло два аналитических документа, посвященных России: «Когда гибридная война поддерживает идеологию: Россия сегодня» и «Русская схема игры: понять российское влияние в Центральной и Восточной Европе». До этого были материалы по «российскому вмешательству на Украине», санкциям против России, информационным технологиям в российской армии.
К работе прибалтийских центров НАТО привлекаются такие партнёры, как корпорация РЭНД, Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, британский Королевский институт международных отношений (Chatham House), специальные научные центры отдельных стран-членов НАТО.
Все три центра в Прибалтике – в Таллине, Риге и Вильнюсе – обеспечивают комплексное информационное воздействие на постоянной основе на граждан Эстонии, Латвии и Литвы.
Леонид САВИН

Фонд Стратегической Культуры

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